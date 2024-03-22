Вегетарианский оливье от Александра Пименова

Поверьте, это самый необычный салат оливье из всех, что вы когда-нибудь пробовали! Изобретение шефа петербургского ресторана Animals не уступает классическому рецепту. Необычное сочетание вкусов, овощной букет и яркий соус для заправки делают оливье легким и в меру сытным.
4 порции
1,5 ч + 12 ч на маринование
Ингредиенты:
- 2–3 картофелины
- 2 свеклы
- 2 моркови
- 120 г мякоти тыквы
- 1/2 корня сельдерея
- 2 ст. л. растительного масла
- 2 малосольных огурца
- 30 г кресс-салата со стеблем (небольшой пучок)
- 6 перышек зеленого лука
- 2–3 веточки мяты
- 1,5 ст. л. оливкового масла
- соль
для маринованного севка:
- 300 г лука севка
- 90 мл белого винного уксуса
- 90 мл воды
- 60 г сахара
- 1ч. л. соли
- 2 звездочки бадьяна
- 4 ягоды можжевельника
для чеснока конфи:
- 3 головки чеснока
- 220 мл оливкового масла
для соуса из пастернака:
- 1 корень пастернака
- 3–4 зубчика чеснока конфи
- 2 ст. л. меда
- 100 мл сока лайма
- 100 мл подсолнечного масла
- 1 ст. л. оливкового масла
- 160 г сметаны
- соль
для тыквенных семечек:
- 100 г очищенных тыквенных семечек
- 15 г сливочного масла
- 1 ч. л. меда
- тертая цедра 1 лайма
- кайенский перец на кончике ножа
- соль
Приготовление:
1. Лук севок замаринуйте заранее. Влейте в сотейник уксус, воду, добавьте, сахар, соль, бадьян и можжевельник. Доведите смесь до кипения и варите 3 минуты. Лук очистите, выложите в пищевой контейнер, залейте маринадом, остудите и оставьте мариноваться на 12 часов. Для салата понадобится 3–4 луковки на порцию. Оставшийся лук переложите в стеклянную банку и храните в холодильнике.
2. Приготовьте соус из пастернака. Начните с чеснока конфи. Чеснок очистите. В небольшом сотейнике на среднем огне разогрейте оливковое масло. Затем уменьшите огонь до минимального, выложите чеснок и томите 30–35 минут. Чтобы проверить готовность, достаньте ложкой 1 зубчик — он должен легко превращаться в пюре при надавливании. Для соуса вам понадобится 3–4 зубчика. Остальной чеснок переложите в стеклянную банку с герметичной крышкой, залейте маслом из сотейника и храните в холодильнике 2–3 недели.
3. Пастернак очистите, нарежьте на крупные куски и готовьте на пару 15 минут. Выложите все ингредиенты для соуса в чашу блендера, посолите и взбейте в однородную гладкую массу.
4. Подготовьте овощи и зелень для салата. Разогрейте духовку до 200 °С. Картофель, свеклу, морковь, тыкву и сельдерей смажьте растительным маслом, заверните по отдельности в фольгу и запекайте 35–40 минут до мягкости. Очистите запеченные овощи и нарежьте кубиками со стороной 1 см. Малосольные огурцы нарежьте чуть мельче. Кресс-салат, зеленый лук и мяту нарежьте по отдельности техникой шифонад: сверните листики в плотные рулончики и острым ножом нарежьте тонкими длинными полосками. Духовку не выключайте.
5. Для семечек растопите сливочное масло в сотейнике, добавьте мед, тертую цедру лайма, соль и перец по вкусу. Прогревайте, помешивая, пока мед полностью не растворится и смесь не станет однородной. Выключите огонь, выложите в сотейник семечки и перемешайте, чтобы они полностью покрылись медовой смесью. Уменьшите температуру духовки до 180 °С. Выложите семечки на противень и запекайте 10–15 минут, помешивая каждые 3–4 минуты.
6. Выложите овощи и зелень для салата в миску, добавьте тыквенные семечки, маринованный лук севок, полейте оливковым маслом и аккуратно перемешайте, чтобы запеченные овощи сохранили форму.
7. Разложите салат по тарелкам, сверху выложите по 1 ст. л. соуса из пастернака и подавайте.
Комментарии (0)