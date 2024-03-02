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Пирог из утки с пряным соусом от Акбара Кодирова

Пирог, который никого не оставляет равнодушным от шефа московского ресторана Sixty.  Внутри слоеного теста - фарш из ножек утки, которые сначала держат в соленаде, а потом томят несколько часов, поэтому начинка тает во рту. Не часто к пирогам полагается подавать соус, но ведь это пирог особенный. Тесто, кстати, готовить не надо, можно купить готовое.

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Акбар Кодиров, шеф-повар ресторана Sixty, Москва
Пресс-служба ресторана

Акбар Кодиров, шеф-повар ресторана Sixty, Москва  

4 порции
6 ч + 4 ч на маринование

Ингредиенты:

  • 1–1,5 кг утиных ножек
  • 400 г слоеного бездрожжевого теста
  • 2–3 крупные луковицы
  • 5 зубчиков чеснока
  • 200 г сливочного масла
  • 300 мл растительного масла
  • 2 веточки тимьяна
  • 1 л воды
  • 1 зеленое яблоко
  • 2 желтка

для соленада:

  • 3 л воды
  • 150 г соли

для начинки:

  • 1 корень сельдерея
  • 3 луковицы
  • 5–6 зубчиков чеснока
  • 1 веточка тимьяна
  • 2 ст. л. жира от приготовленной утки
  • 250 мл бульона от приготовленной утки
  • соль

для соуса:

  • 250 мл куриного бульона
  • 250 мл бульона от приготовленной утки
  • 50 г соуса хойсин
  • 50 г сливочного масла

Приготовление:

1. Растворите соль в воде и выложите ножки в соленад на 4 часа.

2. Лук и чеснок очистите и нарежьте небольшими кусочками. Растопите сливочное масло в сковороде, добавьте растительное и обжаривайте овощи и тимьян 7–8 минут, помешивая, до золотистого цвета.

3. Разогрейте духовку до 180 °С. Перелейте содержимое сковороды в форму для запекания, выложите в масло просоленные ножки, добавьте воду и томите утку минимум 4 часа.

4. Достаньте утиные ножки, отделите мясо от костей и нарежьте небольшими кубиками. Жидкость, в которой томилась утка, процедите — она нужна для начинки и соуса.

5. Для начинки корень сельдерея, лук и чеснок очистите, нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте жир от утки в сковороде и обжаривайте лук, чеснок и веточку тимьяна 6–7 минут, помешивая, до золотистого цвета. Добавьте корень сельдерея, посолите и жарьте еще 10 минут.

6. Влейте бульон и готовьте на тихом огне, пока бульон не выпарится. Добавьте нарезанную утку и хорошенько перемешайте. Остудите фарш и ненадолго уберите в морозилку — подмороженный фарш легче формировать. Разделите фарш на 4 части по 150 г.

7. Разделите тесто на 4 части по 100 г и раскатайте каждую в пласт толщиной 2 мм. Разделите каждый пласт на 2 неравные части.

8. Для одного пирога в центр большей части выложите с помощью кулинарного кольца 150 г фарша. Снимите кольцо, поднимите края теста, обернув начинку, сверху накройте меньшим пластом теста, защипните края и с помощью кулинарного кольца придайте пирогу форму. Яблоко нарежьте тонкими ломтиками и выложите несколько ломтиков внахлест на тесто (при желании можно вмешать яблоко в фарш). Таким же образом сформируйте еще 3 пирога.

9. Разогрейте духовку до 200 °С. Взболтайте желтки, смажьте пироги и выпекайте 20 минут.

10. Тем временем приготовьте соус. Оба бульона и соус хойсин влейте в сотейник и уваривайте на тихом огне до состояния сиропа. Когда соус достигнет нужной консистенции, снимите соус с огня и вмешайте в него нарезанное кусочками холодное сливочное масло.

11. Перед подачей разрежьте пироги пополам и полейте соусом.

Томить ножки в духовке можно и при температуре 100 °С — в этом случае потребуется 10 часов. Если готовить их на плите, нужно выбрать среднюю температуру и следить, чтобы масло не кипело.

Есть несколько вариантов приготовления пирога. Его можно сделать как открытым по аналогии с тартом, так и завернуть тесто.

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Теги:
Птица, Шефский рецепт, Горячее
Люди:
Акбар Кодиров

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