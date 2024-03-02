Пирог из утки с пряным соусом от Акбара Кодирова

4 порции

6 ч + 4 ч на маринование

Ингредиенты:

1–1,5 кг утиных ножек

400 г слоеного бездрожжевого теста

2–3 крупные луковицы

5 зубчиков чеснока

200 г сливочного масла

300 мл растительного масла

2 веточки тимьяна

1 л воды

1 зеленое яблоко

2 желтка

для соленада:

3 л воды

150 г соли

для начинки:

1 корень сельдерея

3 луковицы

5–6 зубчиков чеснока

1 веточка тимьяна

2 ст. л. жира от приготовленной утки

250 мл бульона от приготовленной утки

соль

для соуса:

250 мл куриного бульона

250 мл бульона от приготовленной утки

50 г соуса хойсин

50 г сливочного масла

Приготовление:

1. Растворите соль в воде и выложите ножки в соленад на 4 часа.

2. Лук и чеснок очистите и нарежьте небольшими кусочками. Растопите сливочное масло в сковороде, добавьте растительное и обжаривайте овощи и тимьян 7–8 минут, помешивая, до золотистого цвета.

3. Разогрейте духовку до 180 °С. Перелейте содержимое сковороды в форму для запекания, выложите в масло просоленные ножки, добавьте воду и томите утку минимум 4 часа.

4. Достаньте утиные ножки, отделите мясо от костей и нарежьте небольшими кубиками. Жидкость, в которой томилась утка, процедите — она нужна для начинки и соуса.

5. Для начинки корень сельдерея, лук и чеснок очистите, нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте жир от утки в сковороде и обжаривайте лук, чеснок и веточку тимьяна 6–7 минут, помешивая, до золотистого цвета. Добавьте корень сельдерея, посолите и жарьте еще 10 минут.

6. Влейте бульон и готовьте на тихом огне, пока бульон не выпарится. Добавьте нарезанную утку и хорошенько перемешайте. Остудите фарш и ненадолго уберите в морозилку — подмороженный фарш легче формировать. Разделите фарш на 4 части по 150 г.

7. Разделите тесто на 4 части по 100 г и раскатайте каждую в пласт толщиной 2 мм. Разделите каждый пласт на 2 неравные части.

8. Для одного пирога в центр большей части выложите с помощью кулинарного кольца 150 г фарша. Снимите кольцо, поднимите края теста, обернув начинку, сверху накройте меньшим пластом теста, защипните края и с помощью кулинарного кольца придайте пирогу форму. Яблоко нарежьте тонкими ломтиками и выложите несколько ломтиков внахлест на тесто (при желании можно вмешать яблоко в фарш). Таким же образом сформируйте еще 3 пирога.

9. Разогрейте духовку до 200 °С. Взболтайте желтки, смажьте пироги и выпекайте 20 минут.

10. Тем временем приготовьте соус. Оба бульона и соус хойсин влейте в сотейник и уваривайте на тихом огне до состояния сиропа. Когда соус достигнет нужной консистенции, снимите соус с огня и вмешайте в него нарезанное кусочками холодное сливочное масло.

11. Перед подачей разрежьте пироги пополам и полейте соусом.