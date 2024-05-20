Утиная грудка с топинамбуром экразе и ягодным соусом от Алексея Петриченко

За парижским именем рецепта от шефа московской «Кофемании» скрываются главные символы французской кухни : правильно приготовленная утиная грудка, которая тает во рту, соусы - ягодный и трюфельный. А если вы споткнетесь на ягодах бузины и топинамбуре, то шеф предлагает альтернативы - бруснику и клубневый сельдерей.
2 порции
3, 5 ч + 6 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 220–240 г утиной грудки на коже
- 1 веточка тимьяна
- 1 веточка шалфея
- соль
для бульона:
- 1,5 кг утиного каркаса
- 1 крупная морковь
- 3 луковицы шалота
- 2 зубчика чеснока
- 2 лавровых листа
- 4 гвоздички
- 1 веточка тимьяна
- для ягодного соуса:
- 120 мл красного сухого вина
- 40 мл крепкого утиного бульона
- 40 г пюре из черной смородины
- 1 веточка розмарина
- 2 ягоды можжевельника
- сахар, соль по вкусу
для топинамбура экразе:
- 1 топинамбур
- 1 ч. л. сливочного масла
- 1 ч. л. трюфельной пасты
- 1/2 ч. л. трюфельного масла
- соль
для гарнира:
- 1 небольшая свекла
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1/2 пучка свежего шпината
- соль
для подачи:
- 3 лесных ореха
- 1 ст. л. замороженной черной бузины (или брусники)
- 2 перышка лука сибулета
- 1 ст. л. оливкового масла
Приготовление:
1. За 5–6 часов до начала приготовления посолите утиную грудку и оставьте в холодильнике.
2. Выложите грудку на разогретую сковороду (без масла) кожей вниз и 70% времени обжаривайте на умеренном огне, добавив веточки тимьяна и шалфея. Когда лишний жир вытопится, переверните утку и жарьте еще 30% времени до хрустящей корочки.
3. Разогрейте духовку до 200 °С. Выложите грудку в форму и запекайте 5–6 минут. Достаньте и дайте 2–3 минуты «отдохнуть». Затем нарежьте на порционные кусочки.
2. Для ягодного соуса вам понадобится крепкий бульон. Разрубите утиный каркас на 3 части. Разогрейте духовку до 200 °С и зажаривайте кости 7–10 минут, один раз перевернув, до темно-золотистой корочки.
3. Переложите каркас в кастрюлю, залейте 2,5 л воды, доведите до кипения, снимите пену и уменьшите огонь. Варите 1 час.
4. Тем временем овощи очистите. Морковь и шалот нарежьте средними кусочками, чеснок раздавите плоской стороной ножа. Добавьте морковь и лук в бульон и готовьте еще 1–1,5 часа. За 30 минут до конца приготовления добавьте чеснок, лавровый лист, гвоздику и тимьян.
5. Процедите бульон и выпаривайте на небольшом огне, пока не останется 600–800 мл. Для ягодного соуса вам потребуется 35–40 мл бульона, остальное заморозьте в формочках для льда и используйте в других блюдах.
6. Приготовьте соус. Влейте красное вино в сотейник, добавьте веточку розмарина и можжевельник и выпаривайте, пока не останется примерно 40 мл. Процедите, добавьте утиный бульон, пюре из черной смородины, сахар и соль по вкусу и варите до загустения.
7. Топинамбур очистите, нарежьте одинаковыми небольшими кусочками и варите в подсоленной воде 15 минут до мягкости. Слейте воду, разомните топинамбур вилкой, добавьте трюфельную пасту, сливочное и трюфельное масло. Посолите и перемешайте.
8. Для гарнира свеклу очистите и нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжаривайте свеклу 15 минут, помешивая. Посолите, добавьте шпинат и готовьте буквально 1 минуту, пока листья шпината не сморщатся.
9. Перед подачей разогрейте духовку до 160 °С. Орехи измельчите, выложите на противень и подрумянивайте 15 минут.
10. Разложите утку по тарелкам, рядом — гарнир из свеклы и шпината. Топинамбур экразе разогрейте в маленьком сотейнике и выложите рядом с утиным филе. В разогретый соус добавьте замороженную бузину (бруснику) и украсьте им блюдо. Посыпьте утку обжаренным лесным орехом, рубленым сибулетом, сбрызните оливковым маслом и подавайте.
При обжаривании используйте ароматные травы — шалфей и тимьян.
Готовый утиный бульон можно хранить в морозильной камере в формах для льда и использовать в различных блюдах.
Вместо топинамбура подойдут пастернак, сельдерей или картофель сорта «гала».
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