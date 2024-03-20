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Рецепты

Катана (маринованные ананасы в остром соусе шрирача) от Егора Анисимова

Шеф из Владивостока назвал острую пряную закуску именем меча японских самураев. Что ж, это яркое блюдо с фруктовыми азиатскими нотами вполне может стать вашим оружием в борьбе за чье-то расположение. Для тех, кто постится или по другим причинам не ест животных жиров - самодостаточное и витаминное блюдо. Для остальных катана -  легкая освежающая закуска, и оригинальный гарнир.

Пресс-служба ресторана
Егор Анисимов, бренд-шеф ресторана Zuma, Владивосток
Пресс-служба ресторана

Егор Анисимов, бренд-шеф ресторана Zuma, Владивосток  

4 порции
15 мин + 8 ч на маринование

Ингредиенты:

  • 300 г свежего ананаса

для лимонного дрессинга (заправки):

  • 150 мл растительного масла
  • 50 мл лимонного сока
  • 1/2 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли

для маринада:

  • 5 см корня свежего имбиря
  • 1 веточка зеленого базилика
  • 50 мл лимонного дрессинга
  • 50 мл воды
  • 20 г соуса шрирача
  • 10 мл рисового уксуса мицукан
  • 1/2 ст. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли

Приготовление:

1. Тщательно смешайте все ингредиенты для лимонного дрессинга. Вам понадобится только 50 мл, все, что останется, храните в холодильнике.

2. Для маринада имбирь очистите и измельчите. Листья базилика мелко порубите. Соедините в миске все ингредиенты для маринада и перемешивайте до тех пор, пока сахар и соль полностью не растворятся.

3. Ананас нарежьте кусочками размером 1,5–2 см. Выложите ананасовые кубики в маринад и оставьте в прохладном месте на ночь.

4. Разложите маринованные ананасы в небольшие глубокие тарелки горкой и подавайте.

Самое важное в катане — свежий ананас. Консервированный не подойдет по текстуре и все испортит.

Вы можете использовать не рисовый, а любой другой уксус, но тогда вкус у закуски будет резче. Мягкий, с нежным ароматом мицукан — лучшая основа для маринада.

Если у вас есть вакууматор, для маринования ананаса будет достаточно 30 секунд. 

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Теги:
Шефский рецепт, Закуски
Люди:
Егор Анисимов

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