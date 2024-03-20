Катана (маринованные ананасы в остром соусе шрирача) от Егора Анисимова

4 порции

15 мин + 8 ч на маринование

Ингредиенты:

300 г свежего ананаса

для лимонного дрессинга (заправки):

150 мл растительного масла

50 мл лимонного сока

1/2 ч. л. сахара

1/2 ч. л. соли

для маринада:

5 см корня свежего имбиря

1 веточка зеленого базилика

50 мл лимонного дрессинга

50 мл воды

20 г соуса шрирача

10 мл рисового уксуса мицукан

1/2 ст. л. сахара

1/2 ч. л. соли

Приготовление:

1. Тщательно смешайте все ингредиенты для лимонного дрессинга. Вам понадобится только 50 мл, все, что останется, храните в холодильнике.

2. Для маринада имбирь очистите и измельчите. Листья базилика мелко порубите. Соедините в миске все ингредиенты для маринада и перемешивайте до тех пор, пока сахар и соль полностью не растворятся.

3. Ананас нарежьте кусочками размером 1,5–2 см. Выложите ананасовые кубики в маринад и оставьте в прохладном месте на ночь.

4. Разложите маринованные ананасы в небольшие глубокие тарелки горкой и подавайте.