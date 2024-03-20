Катана (маринованные ананасы в остром соусе шрирача) от Егора Анисимова

Шеф из Владивостока назвал острую пряную закуску именем меча японских самураев. Что ж, это яркое блюдо с фруктовыми азиатскими нотами вполне может стать вашим оружием в борьбе за чье-то расположение. Для тех, кто постится или по другим причинам не ест животных жиров - самодостаточное и витаминное блюдо. Для остальных катана - легкая освежающая закуска, и оригинальный гарнир.
4 порции
15 мин + 8 ч на маринование
Ингредиенты:
- 300 г свежего ананаса
для лимонного дрессинга (заправки):
- 150 мл растительного масла
- 50 мл лимонного сока
- 1/2 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
для маринада:
- 5 см корня свежего имбиря
- 1 веточка зеленого базилика
- 50 мл лимонного дрессинга
- 50 мл воды
- 20 г соуса шрирача
- 10 мл рисового уксуса мицукан
- 1/2 ст. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
Приготовление:
1. Тщательно смешайте все ингредиенты для лимонного дрессинга. Вам понадобится только 50 мл, все, что останется, храните в холодильнике.
2. Для маринада имбирь очистите и измельчите. Листья базилика мелко порубите. Соедините в миске все ингредиенты для маринада и перемешивайте до тех пор, пока сахар и соль полностью не растворятся.
3. Ананас нарежьте кусочками размером 1,5–2 см. Выложите ананасовые кубики в маринад и оставьте в прохладном месте на ночь.
4. Разложите маринованные ананасы в небольшие глубокие тарелки горкой и подавайте.
Самое важное в катане — свежий ананас. Консервированный не подойдет по текстуре и все испортит.
Вы можете использовать не рисовый, а любой другой уксус, но тогда вкус у закуски будет резче. Мягкий, с нежным ароматом мицукан — лучшая основа для маринада.
Если у вас есть вакууматор, для маринования ананаса будет достаточно 30 секунд.
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