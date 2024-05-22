Миндаль в глазури от Анны Красовской

Торты, пирожные и конфеты ручной работы от известной петербургской кондитерской известны далеко за пределами города. Автор десертов, которые могут сравниться с произведениями искусства на этот раз предлагает сделать очень милое и не слишком трудоемкое угощение. Прекрасная идея для подарка!
8 порций
20 мин
Ингредиенты:
- 200 г сырого миндаля
- 150 г сахара
- 100 мл воды
- 10 г ванильного сахара
- 1 ч. л. молотой корицы
- соль
Приготовление:
1. Возьмите кастрюлю. Залейте сахар водой, добавьте ванильный сахар. На сильном огне постоянно помешивая сварите сироп — сахар должен раствориться, а сироп немного загустеть.
2. Добавьте миндаль и варите на сильном огне, постоянно помешивая. Когда сироп почти выпарится, добавьте корицу и перемешайте. Постоянно помешивая, варите до тех пор, пока вода не испарится, а миндаль равномерно не покроется кристаллизованным сахаром. В этот момент снимите кастрюлю с огня и постоянно помешивайте, пока сахар не станет сухим.
3. Снова поставьте кастрюлю на огонь. Сахар должен подтаять (но не сгореть!). Хорошо перемешайте, переложите орехи на пергамент и сразу разделите их кулинарной лопаткой, чтобы они не слиплись в ком. Полностью остудите — подарок готов!
Не трогайте руками горячую карамель, температура плавления сахара очень высокая, больше 150 °С, можно получить сильные ожоги.
Для этого рецепта подходит только стальная кастрюля, другая может испортиться.
Упакуйте орешки в крафтовые пакетики или в стеклянные баночки.
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