18+
  • Что где есть
  • Рецепты
  • Рецепты: Десерты
  • Рецепты: Шефский рецепт
Рецепты

Миндаль в глазури от Анны Красовской

Торты, пирожные и конфеты ручной работы от известной петербургской кондитерской известны далеко за пределами города. Автор десертов, которые могут сравниться с произведениями искусства на этот раз предлагает сделать очень милое и не слишком трудоемкое угощение. Прекрасная идея для подарка!

Пресс-служба ресторана
Анна Красовская, основатель и шеф-кондитер «Кондитерской Анны Красовской», Санкт-Петербург
Пресс-служба ресторана

Анна Красовская, основатель и шеф-кондитер «Кондитерской Анны Красовской», Санкт-Петербург

8 порций
20 мин

Ингредиенты:

  • 200 г сырого миндаля
  • 150 г сахара
  • 100 мл воды
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • соль

Приготовление:

1. Возьмите кастрюлю. Залейте сахар водой, добавьте ванильный сахар. На сильном огне постоянно помешивая сварите сироп — сахар должен раствориться, а сироп немного загустеть.

2. Добавьте миндаль и варите на сильном огне, постоянно помешивая. Когда сироп почти выпарится, добавьте корицу и перемешайте. Постоянно помешивая, варите до тех пор, пока вода не испарится, а миндаль равномерно не покроется кристаллизованным сахаром. В этот момент снимите кастрюлю с огня и постоянно помешивайте, пока сахар не станет сухим.

3. Снова поставьте кастрюлю на огонь. Сахар должен подтаять (но не сгореть!). Хорошо перемешайте, переложите орехи на пергамент и сразу разделите их кулинарной лопаткой, чтобы они не слиплись в ком. Полностью остудите — подарок готов! 

Не трогайте руками горячую карамель, температура плавления сахара очень высокая, больше 150 °С, можно получить сильные ожоги.

Для этого рецепта подходит только стальная кастрюля, другая может испортиться.

Упакуйте орешки в крафтовые пакетики или в стеклянные баночки.

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Десерты, Шефский рецепт
Люди:
Анна Красовская

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: