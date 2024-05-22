Миндаль в глазури от Анны Красовской

8 порций

20 мин

Ингредиенты:

200 г сырого миндаля

150 г сахара

100 мл воды

10 г ванильного сахара

1 ч. л. молотой корицы

соль

Приготовление:

1. Возьмите кастрюлю. Залейте сахар водой, добавьте ванильный сахар. На сильном огне постоянно помешивая сварите сироп — сахар должен раствориться, а сироп немного загустеть.

2. Добавьте миндаль и варите на сильном огне, постоянно помешивая. Когда сироп почти выпарится, добавьте корицу и перемешайте. Постоянно помешивая, варите до тех пор, пока вода не испарится, а миндаль равномерно не покроется кристаллизованным сахаром. В этот момент снимите кастрюлю с огня и постоянно помешивайте, пока сахар не станет сухим.

3. Снова поставьте кастрюлю на огонь. Сахар должен подтаять (но не сгореть!). Хорошо перемешайте, переложите орехи на пергамент и сразу разделите их кулинарной лопаткой, чтобы они не слиплись в ком. Полностью остудите — подарок готов!