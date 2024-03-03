Королевский краб фри с ореховым соусом от Алексея Алексеева

4 порции

25 мин

Ингредиенты:

200 г первых фаланг королевского краба (8 шт.)

1 небольшой цукини

300 мл растительного масла для фритюра

для темпуры:

2 стакана муки

2 стакана ледяной газированной воды

2 желтка

1/4 ч. л. соли

6 кубиков льда

для орехового соуса:

100 г орехово-кунжутного дрессинга

100 г тертого пармезана

100 мл сливок (22%)

50 мл мирина

паста кимчи на кончике ножа

для подачи:

20 г пармезана

2 лайма

Приготовление:

1. Сначала приготовьте темпуру — кляр. Взболтайте желтки вилкой, добавьте ледяную газированную воду и хорошенько перемешайте. Всыпьте просеянную муку и соль. Еще раз быстро перемешайте. Добавьте лед.

2. Цукини нарежьте слайсами и оберните ими фаланги крабов.

3. Раскалите масло для фритюра в сотейнике. Обваливайте фаланги в темпуре, опускайте в масло и обжаривайте 2 минуты. Перекладывайте на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы стек лишний жир.

4. Соедините все ингредиенты для соуса и как следует перемешайте.

5. Посыпьте краба фри тертым пармезаном и подавайте с кружочками лайма и ореховым соусом.

Ничего страшного, если в готовой темпуре после перемешивания останутся комочки.