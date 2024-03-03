Королевский краб фри с ореховым соусом от Алексея Алексеева

В этом рецепте фаланги крабов готовятся в модном стиле «фингер фуд» и поэтому становятся отличной идеей для легкого ужина на двоих или для компании. Ешьте крабовые палочки в темпуре пока они еще горячие, окуная их в ореховый соус - лучше прямо руками!
4 порции
25 мин
Ингредиенты:
- 200 г первых фаланг королевского краба (8 шт.)
- 1 небольшой цукини
- 300 мл растительного масла для фритюра
для темпуры:
- 2 стакана муки
- 2 стакана ледяной газированной воды
- 2 желтка
- 1/4 ч. л. соли
- 6 кубиков льда
- для орехового соуса:
- 100 г орехово-кунжутного дрессинга
- 100 г тертого пармезана
- 100 мл сливок (22%)
- 50 мл мирина
- паста кимчи на кончике ножа
для подачи:
- 20 г пармезана
- 2 лайма
Приготовление:
1. Сначала приготовьте темпуру — кляр. Взболтайте желтки вилкой, добавьте ледяную газированную воду и хорошенько перемешайте. Всыпьте просеянную муку и соль. Еще раз быстро перемешайте. Добавьте лед.
2. Цукини нарежьте слайсами и оберните ими фаланги крабов.
3. Раскалите масло для фритюра в сотейнике. Обваливайте фаланги в темпуре, опускайте в масло и обжаривайте 2 минуты. Перекладывайте на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы стек лишний жир.
4. Соедините все ингредиенты для соуса и как следует перемешайте.
5. Посыпьте краба фри тертым пармезаном и подавайте с кружочками лайма и ореховым соусом.
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