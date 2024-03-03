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Королевский краб фри с ореховым соусом от Алексея Алексеева

В этом рецепте фаланги крабов готовятся в модном стиле «фингер фуд» и поэтому становятся отличной идеей для легкого ужина на двоих или для компании. Ешьте крабовые палочки в темпуре пока они еще горячие, окуная их в ореховый соус - лучше прямо руками!   

Пресс-служба ресторана
Алексей Алексеев, ресторатор, шеф-повар ресторана Futurist, Санкт-Петербург

4 порции
25 мин

Ингредиенты:

  • 200 г первых фаланг королевского краба (8 шт.)
  • 1 небольшой цукини
  • 300 мл растительного масла для фритюра

для темпуры:

  • 2 стакана муки
  • 2 стакана ледяной газированной воды
  • 2 желтка
  • 1/4 ч. л. соли
  • 6 кубиков льда
  • для орехового соуса:
  • 100 г орехово-кунжутного дрессинга
  • 100 г тертого пармезана
  • 100 мл сливок (22%)
  • 50 мл мирина
  • паста кимчи на кончике ножа

для подачи:

  • 20 г пармезана
  • 2 лайма

Приготовление:

1. Сначала приготовьте темпуру — кляр. Взболтайте желтки вилкой, добавьте ледяную газированную воду и хорошенько перемешайте. Всыпьте просеянную муку и соль. Еще раз быстро перемешайте. Добавьте лед.

2. Цукини нарежьте слайсами и оберните ими фаланги крабов.

3. Раскалите масло для фритюра в сотейнике. Обваливайте фаланги в темпуре, опускайте в масло и обжаривайте 2 минуты. Перекладывайте на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы стек лишний жир.

4. Соедините все ингредиенты для соуса и как следует перемешайте.

5. Посыпьте краба фри тертым пармезаном и подавайте с кружочками лайма и ореховым соусом.

Ничего страшного, если в готовой темпуре после перемешивания останутся комочки.
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Теги:
Морепродукты, Шефский рецепт, Горячее
Люди:
Алексей Алексеев

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