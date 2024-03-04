Мимоза с лососем от Ильи Пампуха

4 порции

1 ч 40 мин + 2 дня на вяление

Ингредиенты:

200 г слабосоленого лосося

1 картофелина

1 морковь

1 луковица

4 яйца

1 зеленое яблоко

40 г красной икры

2 ст. л. растительного масла

1 горсть кресс-салата (по желанию)

соль

для вяленого желтка:

1 яйцо

100–150 г крупной морской соли

для соуса вителло тоннато:

140 г консервированного тунца

2 зубчика чеснока

1 ч. л. мини-каперсов

1 ч. л. анчоусов

300 г майонеза

Приготовление:

1. Вяленый желток приготовьте заранее. Отделите желток от белка (белок не понадобится). Насыпьте в контейнер половину морской соли, сделайте в ней углубление и выложите в него желток. Засыпьте его оставшейся солью и оставьте на 2 дня при комнатной температуре.

2. Картофель и морковь смажьте растительным маслом и по отдельности заверните в фольгу. Разогрейте духовку до 180 °С и запекайте овощи 35–40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — овощи должны легко прокалываться. Остудите картофель и морковь, очистите и натрите на крупной терке в разные миски.

3. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте оставшееся растительное масло в сковороде и обжаривайте лук, помешивая, 6–7 минут до мягкости. В конце немного посолите.

4. Яйца варите 8–9 минут. Остудите, очистите и натрите на крупной терке. В отдельную миску натрите яблоко.

5. Для соуса выложите в чашу блендера тунца, очищенные зубчики чеснока, мини-каперсы и анчоусы. Добавьте половину (150 г) майонеза и взбейте до однородности. Перемешайте получившуюся смесь с оставшимся майонезом.

6. Разделите ингредиенты на 4 части и с помощью кулинарных колец овальной формы соберите салаты (или просто аккуратно выложите их в виде овалов). Сначала соус вителло тоннато, на него — слой картофеля, затем тертое яблоко, жареный лук и снова слой соуса. Далее — тертая морковь, соус, тертое яйцо.

7. Лосося нарежьте тонким слайсами. Покрывайте салат ломтиками лосося внахлест, начиная с верха овальных пирамидок — они должны быть словно обернуты лососем.

8. Снимите кольца, украсьте салат красной икрой и натертым на мелкой терке вяленым желтком. Посыпьте листиками кресс-салата, если хотите, и подавайте.

Для соуса вителло тоннато рекомендую сделать домашний майонез, причем с запасом. Его можно перелить в стеклянную банку и хранить в холодильнике неделю. Домашний майонез сделает традиционные праздничные блюда заметно вкуснее.