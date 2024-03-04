Мимоза с лососем от Ильи Пампуха

Если салат «Мимоза» числится у вас в олдскульных, то этот рецепт от шефа московского ресторана Cape поменяет ваше мнение! Вы узнаете, как без хлопот приготовить вяленый желток и какие ингредиенты придадут знакомому с детства вкусу неожиданно свежее, весеннее звучание. Настоящая мимоза!
4 порции
1 ч 40 мин + 2 дня на вяление
Ингредиенты:
- 200 г слабосоленого лосося
- 1 картофелина
- 1 морковь
- 1 луковица
- 4 яйца
- 1 зеленое яблоко
- 40 г красной икры
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 горсть кресс-салата (по желанию)
- соль
для вяленого желтка:
- 1 яйцо
- 100–150 г крупной морской соли
для соуса вителло тоннато:
- 140 г консервированного тунца
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. л. мини-каперсов
- 1 ч. л. анчоусов
- 300 г майонеза
Приготовление:
1. Вяленый желток приготовьте заранее. Отделите желток от белка (белок не понадобится). Насыпьте в контейнер половину морской соли, сделайте в ней углубление и выложите в него желток. Засыпьте его оставшейся солью и оставьте на 2 дня при комнатной температуре.
2. Картофель и морковь смажьте растительным маслом и по отдельности заверните в фольгу. Разогрейте духовку до 180 °С и запекайте овощи 35–40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — овощи должны легко прокалываться. Остудите картофель и морковь, очистите и натрите на крупной терке в разные миски.
3. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте оставшееся растительное масло в сковороде и обжаривайте лук, помешивая, 6–7 минут до мягкости. В конце немного посолите.
4. Яйца варите 8–9 минут. Остудите, очистите и натрите на крупной терке. В отдельную миску натрите яблоко.
5. Для соуса выложите в чашу блендера тунца, очищенные зубчики чеснока, мини-каперсы и анчоусы. Добавьте половину (150 г) майонеза и взбейте до однородности. Перемешайте получившуюся смесь с оставшимся майонезом.
6. Разделите ингредиенты на 4 части и с помощью кулинарных колец овальной формы соберите салаты (или просто аккуратно выложите их в виде овалов). Сначала соус вителло тоннато, на него — слой картофеля, затем тертое яблоко, жареный лук и снова слой соуса. Далее — тертая морковь, соус, тертое яйцо.
7. Лосося нарежьте тонким слайсами. Покрывайте салат ломтиками лосося внахлест, начиная с верха овальных пирамидок — они должны быть словно обернуты лососем.
8. Снимите кольца, украсьте салат красной икрой и натертым на мелкой терке вяленым желтком. Посыпьте листиками кресс-салата, если хотите, и подавайте.
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