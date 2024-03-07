Холодец из краба от Егора Макарова

Скорее всего, такой холодец вы еще не пробовали! Во-первых, это красиво, а во вторых, вкусно и несложно. Нарядная порционная закуска от шефа ресторана Buro Tsum хороша для особых случаев. Если вы хотите удивить гостей чем-то особенным, но не намерены долго стоять у плиты, приготовьте модный холодец с вечера, к утру он застынет и его останется только красиво сервировать.
4 порции
20 мин + 15 мин на подготовку + 12 ч на застывание
Ингредиенты:
для холодца:
- 500 мл рыбного бульона
- 200 г мяса камчатского краба
- 15 г желатина в гранулах
- 1 вареная морковь
- 1 ч. л. соуса шрирача (по желанию)
- соль
для крема из горчицы:
- 200 г творожного сыра
- 50 г дижонской горчицы
- соль
Приготовление:
1. Желатин предварительно замочите в холодной воде на 10–15 минут.
2. Подогрейте рыбный бульон и посолите. Добавьте отжатый желатин и, если хотите, соус шрирача. Перемешивайте до полного растворения желатина. Процедите бульон через сито.
3. В глубокую посуду выложите ломтики очищенного камчатского краба, посыпьте нарезанной на кубики вареной морковью и аккуратно залейте бульоном. Уберите холодец в холодильник на 12 часов до полного застывания.
4. Для крема соедините творожный сыр и горчицу, посолите и перемешайте до однородности.
5. Нарежьте холодец на порции и подавайте с кремом из горчицы.
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