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Рецепты

Холодец из краба от Егора Макарова

Скорее всего, такой холодец вы еще не пробовали! Во-первых, это красиво, а во вторых, вкусно и несложно. Нарядная порционная закуска от шефа ресторана Buro Tsum хороша для особых случаев. Если вы хотите удивить гостей чем-то особенным, но не намерены долго стоять у плиты, приготовьте модный холодец с вечера, к утру он застынет и его останется только красиво сервировать. 

Собака.ru
Егор Макаров, шеф-повар ресторана Buro TSUM, Москва
Пресс-служба ресторана

Егор Макаров, шеф-повар ресторана Buro TSUM, Москва    

4 порции
20 мин + 15 мин на подготовку + 12 ч на застывание

Ингредиенты:

для холодца:

  • 500 мл рыбного бульона
  • 200 г мяса камчатского краба
  • 15 г желатина в гранулах
  • 1 вареная морковь
  • 1 ч. л. соуса шрирача (по желанию)
  • соль

для крема из горчицы:

  • 200 г творожного сыра
  • 50 г дижонской горчицы
  • соль

Приготовление:

1. Желатин предварительно замочите в холодной воде на 10–15 минут.

2. Подогрейте рыбный бульон и посолите. Добавьте отжатый желатин и, если хотите, соус шрирача. Перемешивайте до полного растворения желатина. Процедите бульон через сито.

3. В глубокую посуду выложите ломтики очищенного камчатского краба, посыпьте нарезанной на кубики вареной морковью и аккуратно залейте бульоном. Уберите холодец в холодильник на 12 часов до полного застывания.

4. Для крема соедините творожный сыр и горчицу, посолите и перемешайте до однородности.

5. Нарежьте холодец на порции и подавайте с кремом из горчицы.

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Теги:
Шефский рецепт, Закуски
Люди:
Егор Макаров

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