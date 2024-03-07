Холодец из краба от Егора Макарова

4 порции

20 мин + 15 мин на подготовку + 12 ч на застывание

Ингредиенты:

для холодца:

500 мл рыбного бульона

200 г мяса камчатского краба

15 г желатина в гранулах

1 вареная морковь

1 ч. л. соуса шрирача (по желанию)

соль

для крема из горчицы:

200 г творожного сыра

50 г дижонской горчицы

соль

Приготовление:

1. Желатин предварительно замочите в холодной воде на 10–15 минут.

2. Подогрейте рыбный бульон и посолите. Добавьте отжатый желатин и, если хотите, соус шрирача. Перемешивайте до полного растворения желатина. Процедите бульон через сито.

3. В глубокую посуду выложите ломтики очищенного камчатского краба, посыпьте нарезанной на кубики вареной морковью и аккуратно залейте бульоном. Уберите холодец в холодильник на 12 часов до полного застывания.

4. Для крема соедините творожный сыр и горчицу, посолите и перемешайте до однородности.

5. Нарежьте холодец на порции и подавайте с кремом из горчицы.