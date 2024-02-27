Полба с куриной грудкой и белыми грибами от Тараса Кулибабы

4 порции

3 ч

Ингредиенты:

4 филе куриной грудки

200 г замороженных белых грибов

3 ст. л. оливкового масла

соль, свежемолотый черный перец

для бульона:

1 курица

1 луковица

2 моркови

1 стебель сельдерея

2,5 л воды

1 веточка тимьяна

соль

для полбы:

200 г полбы

1 луковица

1 морковь

1 стебель сельдерея

1 зубчик чеснока

1 веточка тимьяна

2 ст. л. оливкового масла

1 л куриного бульона

160 г сливочного масла

соль, свежемолотый черный перец

для глазури:

3 ст. л. меда

1/2 ч. л. дижонской горчицы

1 ч. л. горчицы с зернышками

1/2 ч. л. лимонного сока

Приготовление:

1. Сначала сварите бульон. Разогрейте духовку до 220 °С. Выложите курицу в форму и запекайте 20–25 минут до румяной корочки. Лук, морковь и стебель сельдерея очистите, нарежьте крупными кусками и подпекайте на сухой сковороде примерно 5 минут.

2. Влейте воду в кастрюлю, выложите курицу, овощи, веточку тимьяна, доведите до кипения, немного посолите и снимите пену. Затем уменьшите огонь до тихого и варите бульон 1,5 часа, при необходимости снимая пену. Процедите.

3. Для полбы крупу промойте в сите и дайте жидкости стечь. Лук, морковь, стебель сельдерея, чеснок очистите и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте оливковое масло в сотейнике и обжаривайте овощи, помешивая, на слабом огне 7–8 минут, добавив веточку тимьяна. Когда лук и сельдерей станут прозрачными, добавьте к овощам полбу и прогревайте 3–4 минуты.

4. Постепенно, по четверти стакана, вливайте 1 л куриного бульона, постоянно помешивая и давая впитаться каждой новой порции. Готовьте 25–30 минут до нежной кремовой консистенции. В конце добавьте сливочное масло, посолите, поперчите и перемешайте.

5. У белых грибов обрежьте ножки наполовину и варите грибы в кипящей воде 25–30 минут. Затем откиньте на дуршлаг и нарежьте крупными кусками. Разогрейте 1 ст. л. оливкового масла в сковороде и обжаривайте грибы, помешивая, 10 минут до золотистого цвета. В конце посолите.

6. Куриные грудки посолите. Разогрейте 2 ст. л. оливкового масла в сковороде и обжаривайте курицу 9–10 минут, пару раз перевернув, до румяной корочки.

7. Разогрейте духовку до 190 °С. Смешайте в миске все ингредиенты для глазури, смажьте грудки, переложите в форму и запекайте 25–30 минут.

8. Разложите кашу с овощами по тарелкам, сверху — белые грибы и нарезанную ломтиками куриную грудку. Поперчите и подавайте.