Полба с куриной грудкой и белыми грибами от Тараса Кулибабы

Бренд-шеф нижегородского «Министерства завтраков», по совместительству, шеф-повар московского «Тото», считает, что кашами и сырниками утром никого не удивишь, поэтому предлагает серьезное начало дня - вариацию на тему итальянского ризотто, но с полбой. Чтобы сократить время приготовления, сделайте бульон заранее и храните его в морозилке на случай, если вам захочется повторить.
4 порции
3 ч
Ингредиенты:
- 4 филе куриной грудки
- 200 г замороженных белых грибов
- 3 ст. л. оливкового масла
- соль, свежемолотый черный перец
для бульона:
- 1 курица
- 1 луковица
- 2 моркови
- 1 стебель сельдерея
- 2,5 л воды
- 1 веточка тимьяна
- соль
для полбы:
- 200 г полбы
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 стебель сельдерея
- 1 зубчик чеснока
- 1 веточка тимьяна
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 л куриного бульона
- 160 г сливочного масла
- соль, свежемолотый черный перец
для глазури:
- 3 ст. л. меда
- 1/2 ч. л. дижонской горчицы
- 1 ч. л. горчицы с зернышками
- 1/2 ч. л. лимонного сока
Приготовление:
1. Сначала сварите бульон. Разогрейте духовку до 220 °С. Выложите курицу в форму и запекайте 20–25 минут до румяной корочки. Лук, морковь и стебель сельдерея очистите, нарежьте крупными кусками и подпекайте на сухой сковороде примерно 5 минут.
2. Влейте воду в кастрюлю, выложите курицу, овощи, веточку тимьяна, доведите до кипения, немного посолите и снимите пену. Затем уменьшите огонь до тихого и варите бульон 1,5 часа, при необходимости снимая пену. Процедите.
3. Для полбы крупу промойте в сите и дайте жидкости стечь. Лук, морковь, стебель сельдерея, чеснок очистите и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте оливковое масло в сотейнике и обжаривайте овощи, помешивая, на слабом огне 7–8 минут, добавив веточку тимьяна. Когда лук и сельдерей станут прозрачными, добавьте к овощам полбу и прогревайте 3–4 минуты.
4. Постепенно, по четверти стакана, вливайте 1 л куриного бульона, постоянно помешивая и давая впитаться каждой новой порции. Готовьте 25–30 минут до нежной кремовой консистенции. В конце добавьте сливочное масло, посолите, поперчите и перемешайте.
5. У белых грибов обрежьте ножки наполовину и варите грибы в кипящей воде 25–30 минут. Затем откиньте на дуршлаг и нарежьте крупными кусками. Разогрейте 1 ст. л. оливкового масла в сковороде и обжаривайте грибы, помешивая, 10 минут до золотистого цвета. В конце посолите.
6. Куриные грудки посолите. Разогрейте 2 ст. л. оливкового масла в сковороде и обжаривайте курицу 9–10 минут, пару раз перевернув, до румяной корочки.
7. Разогрейте духовку до 190 °С. Смешайте в миске все ингредиенты для глазури, смажьте грудки, переложите в форму и запекайте 25–30 минут.
8. Разложите кашу с овощами по тарелкам, сверху — белые грибы и нарезанную ломтиками куриную грудку. Поперчите и подавайте.
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