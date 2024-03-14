5 рецептов блинов для тех, кто хочет быть в тренде

Современные веянья в гастрономии затронули вечные ценности – русские блины. Из ингредиентов, оказывается, можно исключить яйца и даже пшеничную муку. А тончайшие кружевные блинчики сделать без дрожжей и пекарского порошка. И почему обязательно русские? Приготовьте модные блины по японскому рецепту, например!
Безглютеновые панкейки
Отличный вариант для тех, у кого аллергия на глютен. Сорго или суданская трава - злаковая культура, которая не только не содержит глютен, но и богата витаминами группы В, и большим количеством полезных микроэлементов. Такие блины советуем приготовить и тем, кто глютена не боится!
6 порций
1 ч 10 мин + 10 мин на расстойку
Ингредиенты:
- 150 г рисовой муки
- 100 г муки из сорго
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соды
- 1/2 ч. л. соли
- 2 яйца
- 250 мл пахты
- 1/4 ч. л. ванильного экстракта
- 3 ст. л. кленового сиропа
- 50 г сливочного масла
- 1 ст. л. растительного масла для смазывания сковороды
для подачи:
- сезонные фрукты
- свежие ягоды
- йогурт
- кленовый сироп
Приготовление:
1. Просейте в миску муку обоих видов, добавьте разрыхлитель, соду, соль и перемешайте.
2. В другой миске смешайте (но не взбивайте!) яйца, пахту, ванильный экстракт и кленовый сироп.
3. Соедините обе смеси и перемешайте до однородности. Добавьте растопленное сливочное масло и еще раз перемешайте — тесто должно получиться густым и комковатым. Дайте тесту постоять 5–10 минут.
4. Разогрейте сковороду для блинов на сильном огне. Так как эти панкейки готовятся на медленном огне, уменьшите огонь до слабого и смажьте сковороду тонким слоем растительного масла. Выкладывайте тесто большой ложкой в сковороду и жарьте 2–2,5 минуты. Затем переверните и готовьте еще 1,5–2 минуты до румяного цвета. Готовые капкейки складывайте горкой в миску и накрывайте крышкой, чтобы они не остывали.
5. Разложите капкейки по тарелкам, украсьте нарезанными сезонными фруктами, свежими ягодами, полейте кленовым сиропом или йогуртом и подавайте.
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Овсяные блинчики со шпинатом
Особенно понравятся сторонникам здорового образа жизни. В числе ингредиентов все, можно сказать, безупречное. Сопровождение к блинам тоже продолжает тренд на здоровое – помидоры, как источник ликопина, в зелени – полезная клетчатка, и авокадо – кладезь витаминов и микроэлементов
6 порций
45 мин + 15 мин на настаивание
Ингредиенты:
- 70 г овсяных хлопьев
- 200 мл миндального молока
- 1 банан
- 2 яйца
- 1/4 ч. л. ванильного экстракта
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/4 ч. л. соли
- 80 г свежего шпината
- 1 ст. л. растительного масла для смазывания сковороды
для подачи:
- 1 авокадо
- 1 помидор
- йогурт
- 1/2 пучка микса зелени
Приготовление:
1. Залейте овсяные хлопья в чаше блендера молоком и оставьте на 10 минут, чтобы хлопья набухли. Добавьте очищенный и произвольно нарезанный банан, яйца, ванильный экстракт, разрыхлитель, соль и взбивайте 30–40 секунд до однородности.
2. У шпината удалите жесткие стебли, листья вымойте, обсушите, добавьте в овсяно-яичную смесь и еще раз взбейте до однородного кашеобразного состояния. Тесто должно получиться достаточно густым. Дайте ему 5 минут постоять.
3. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на сильном огне. Затем сделайте огонь чуть ниже среднего, так как эти блины выпекаются дольше обычных. Смажьте сковороду растительным маслом, влейте чуть больше половины половника теста и, вращая сковороду, распределите его по поверхности. Жарьте блин 2–3 минуты, пока края не начнут вздуваться. Затем переверните и готовьте еще 2–3 минуты до золотистого цвета.
4. Для подачи авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, очистите кожуру. Нарежьте авокадо и помидор мелкими кубиками. Зелень порубите. Смешайте все подготовленные ингредиенты.
5. Разложите блинчики по тарелкам, выложите на каждый по ложке овощной сальсы и йогурта и подавайте.
Постные блины без яиц и молока
Вкус постных блинов будет зависеть от того, какое растительное молоко вы выберете в рецепте. Кокосовое или миндальное в сочетании с ванилью порадуют нотами природной сладости
8–10 порций
1 ч 15 мин + 15 мин на расстойку
Ингредиенты:
- 320 г муки
- 1/2 ч. л. молотой корицы
- 3,5 ч. л. разрыхлителя
- соль на кончике ножа
- 2–3 ч. л. мелкого сахара
- 500 мл любого растительного молока (кокосовое, миндальное, рисовое)
- 1/2 ч. л. ванильного экстракта
- 2–3 ст. л. воды
- 3 ст. л. растительного масла + 1 ст. л. для смазывания сковороды
для подачи:
- 3 яблока
- 3 киви
- мед
- безлактозный йогурт
Приготовление:
1. Просейте в большую миску муку, молотую корицу, разрыхлитель и соль. Добавьте сахар и перемешайте.
2. В другую миску влейте растительное молоко, ванильный экстракт и воду, перемешайте.
3. Медленно, тонкой струйкой, влейте молочную смесь в мучную, постоянно перемешивая венчиком. Если останутся небольшие комочки — ничего страшного.
4. Добавьте 3 ст. л. растительного масла, снова перемешайте венчиком и оставьте тесто на 15 минут, чтобы в муке развилась клейковина и блины при выпекании не разваливались.
5. Разогрейте сковороду с толстым дном и смажьте ее растительным маслом. Выливайте тесто небольшими порциями, распределяя по дну, и подрумянивайте блины по 1–1,5 минуты с каждой стороны.
6. Готовые блины перекладывайте на тарелку стопкой и накрывайте крышкой, чтобы они не остывали.
7. Для подачи удалите из яблока сердцевину с семенами, мякоть нарежьте слайсами. Киви очистите и нарежьте полукружиями. Выложите на каждый блин немного йогурта, украсьте фруктами, медом и подавайте.
Японские блины
Одни из самых необычных рецептов блинов, к которому вы будете возвращаться снова и снова, несмотря на довольно хлопотный процесс. Нечто среднее между очень пышными оладьями и белковым омлетом. Рекомендуется привлекать к готовке детей
4 порции
1 ч
Ингредиенты:
- 120 г муки
- 5 ст. л. сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
- 120 мл молока
- 3 желтка
- 1 ч. л. экстракт миндаля
- 5 белков
- 1/2 ч. л. винного уксуса
- 1 ст. л. растительного масла 1 ст. л. для смазывания сковороды
для подачи:
- кленовый сироп
- физалис
Приготовление:
1. Смешайте в миске муку, 2 ст. л. сахара, разрыхлитель и соль.
2. В другую миску влейте молоко, добавьте желтки, миндальный экстракт и перемешайте венчиком. Всыпьте мучную смесь и снова перемешайте. Поставьте смесь в холодильник, пока занимаетесь белками.
3. Взбивайте охлажденные белки, оставшиеся 3 ст. л. сахара и винный уксус миксером на средней скорости до тех пор, пока сахар не растворится. Затем немного увеличьте скорость и продолжайте взбивать до устойчивых пиков.
4. Достаньте тесто из холодильника и в несколько приемов добавляйте взбитые белки, аккуратно перемешивая кулинарной лопаткой снизу вверх, чтобы белки не потеряли объем.
5. Разогрейте на среднем огне широкую сковороду с антипригарным покрытием и слегка смажьте ее растительным маслом. Для выпекания блинов понадобятся кулинарные кольца диаметром 10 см. Установите на дно сковороды столько колец, сколько поместится, и наполните их наполовину тестом (остальное тесто уберите в холодильник). Добавьте в сковороду 2 ч. л. воды и выпекайте блины под крышкой примерно 5 минут — за это время тесто поднимется, полностью заполнив кольца. С помощью тонкой кулинарной лопатки переверните кольца, влейте в сковороду еще 2 ч. л. воды и готовьте блины под крышкой 3–5 минут.
6. Переложите готовые блины на тарелку и немного остудите. Затем, помогая себе тонким ножом, снимите кулинарные кольца. Таким же образом пожарьте блины из оставшегося теста.
7. Подавайте блины, полив кленовым сиропом и украсив физалисом.
Веганские мини-блинчики
Необычные по вкусу блинчики понравятся не только веганам. Этот рецепт – дань современным тенденциям на более легкие и здоровые эксперименты на кухне. Если вы хотите удивить близких чем-то неординарным, то приготовьте веганские блинчики по нашему рецепту
6 порций
25 мин + 5 мин на настаивание
Ингредиенты:
- 240 мл соевого молока
- 2 ч. л. яблочного уксуса (или лимонного сока)
- 180 г рисовой муки
- 20 г кокосовой муки
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соды
- 2 ст. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1 ст. л. растительного мала для смазывания сковороды
для подачи:
- 150 г сгущенного кокосового молока
- свежие ягоды
Приготовление:
1. Влейте 200 мл соевого молока и яблочный уксус (лимонный сок) в миску, перемешайте и оставьте на 5 минут. За это время молоко свернется и образуется веганская пахта, идеальная для блинов.
2. В другой миске смешайте муку обоих видов, разрыхлитель, соду, сахар и соль.
3. Добавьте в веганскую пахту ванильный экстракт, перемешайте, затем всыпьте мучную смесь и еще раз перемешайте. Если тесто получается слишком густым, добавьте оставшееся соевое молоко.
4. Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием или блинницу на среднем огне и слегка смажьте ее растительным маслом. Перелейте тесто в кондитерский мешок и отсадите в сковороду мини-блинчики. Готовьте около 30–45 секунд, пока сверху не начнут образовываться пузырьки. Затем переверните и готовьте с другой стороны еще 30 секунд, пока мини-блины не станут золотисто-коричневыми.
5. Выложите мини-блинчики на блюдо, полейте сгущенкой, украсьте ягодами и подавайте.
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