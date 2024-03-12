18+
  • Что где есть
  • Рецепты
  • Рецепты: Блины
  • Спецпроект Масленица
Рецепты

Нестареющая классика: 5 рецептов блинов к Масленице, которые не оставят вас равнодушными

Лучший рецепт блинов тот, который проверен временем и личным опытом. Мы решили напомнить вам о «блинной» классике, которая с нами на протяжении столетий. Пусть каждый день Масленицы будет вкусным и нескучным!

Собака.ru

Красные блины на опаре и топленом молоке

В старинных кулинарных книгах классические блины на опаре, пуховые и кружевные, получили свое название за красоту. В нашем варианте топленое молоко делает их еще вкуснее.

12–14 порций
1 ч + 2,5 ч на расстойку

Ингредиенты:

для опары:

  • 40 г свежих живых дрожжей
  • 2 стакана воды
  • 1 ст. л. сахара
  • 2 стакана муки

для теста:

  • 3 яйца
  • 4 ст. л. сливочного масла
  • 4 стакана муки
  • 4–5 стаканов топленого молока
  • 1,5 ч. л. соли
  • 1 ст. л. растительного или растопленного сливочного масла для смазывания сковороды

для подачи:

  • сливочное масло
  • сметана

Приготовление:

1. Для опары разведите в миске дрожжи в 2 стаканах теплой воды, добавьте сахар и, помешивая, всыпьте, 2 стакана просеянной муки. Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час, чтобы дрожжи «заработали».

2. Для теста отделите белки от желтков, белки уберите в холодильник. Когда опара подойдет, добавьте в нее желтки, растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте. Не переставая мешать, понемногу всыпайте просеянную муку.

3. Получившееся густое тесто разведите теплым молоком до консистенции густой сметаны, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30–40 минут. Когда тесто поднимется, обомните его и снова поставьте в теплое место. Повторите это еще 2 раза.

4. Охлажденные белки взбейте с солью до устойчивых пиков и, аккуратно перемешивая кулинарной лопаткой снизу вверх, добавьте в тесто. Дайте тесту еще раз подойти и больше не перемешивайте.

5. На сильном огне разогрейте сковороду с толстым дном. Перед тем как наливать тесто, смазывайте ее старым бабушкиным способом: налейте немного растительного или растопленного масла в блюдце, разрежьте пополам небольшую очищенную картофелину, наколите ее на вилку и смазывайте сковороду плоской стороной картофелины, окуная ее в масло. Слегка убавьте огонь, наберите чуть больше половины половника теста, вылейте на горячую сковороду, а потом вращательным движением кисти наклоняйте сковороду так, чтобы тесто равномерно распределилось по поверхности. Делайте это быстро.

6. Если сковорода хорошо прогрета, блин пожарится с одной стороны уже через 10–15 секунд. Аккуратно подденьте его тонкой гибкой лопаточкой, переверните на другую сторону и выпекайте еще 7–10 секунд. Готовые блины складывайте в глубокую миску или кастрюлю, каждый раз закрывая крышкой.

7. Готовые блины подавайте теплыми — стопкой или сложив каждый блин треугольничком. Отдельно поставьте на стол сливочное масло и сметану.

Собака.ru

Классические панкейки

Эти маленькие круглые блинчики вообще-то не наша кулинарная традиция. Но если хочется чего-то оригинального, то в один из дней Масленицы вполне можно испечь панкейки. К ним принято подавать разнообразные сладкие добавки: джемы, ореховую пасту или кленовый сироп. 

6 порций
20 мин

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 4 ст. л. сахара
  • 1/4 ч. л. соли
  • 250 мл молока
  • 1 яйцо
  • 5 ст. л. растительного масла

для подачи:

  • шоколадная паста
  • лепестки миндаля

Приготовление:

1. В одной миске смешайте муку, сахар и соль, в другой — молоко, яйцо и растительное масло. Соедините обе смеси и еще раз тщательно перемешайте.

2. Разогрейте сухую сковороду. Столовой ложкой выкладывайте тесто, аккуратно распределяя его до нужного размера. Жарьте панкейки примерно по 2 минуты с каждой стороны — как только на одной стороне появятся пузырьки, переворачивайте.

3. Разложите теплые панкейки по тарелкам, выложите на каждый по 1 ст. л. пасты, посыпьте лепестками миндаля и подавайте.

Собака.ru

Самые простые блины

Не такие уж они и простые. Благодаря яркой и изысканный подаче, блины вполне могут стать десертом после легкого обеда. В таком случае сделайте индивидуальные порции, свернув каждый блинчик треугольником и украсьте, как мы советуем.

6–8 порций
40 мин + 20 мин на расстойку

Ингредиенты:

  • 2 крупных яйца
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 500 мл молока
  • 6 ст. л. муки
  • 2 ст. л. растительного масла + 1 ст. л. для смазывания сковороды

для подачи:

  • 1 апельсин
  • 100 г чернослива
  • 200 г сливочного творожного сыра

Приготовление:

1. Важно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Разбейте яйца в чашу блендера, всыпьте соль, сахар и взбейте до однородности. Влейте молоко и еще раз тщательно взбейте.

2. Добавьте муку и взбейте так, чтобы не осталось комочков. Влейте 2 ст. л. растительного масла и еще раз взбейте блендером. Дайте тесту постоять 20 минут.

3. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте ее небольшим количеством растительного масла. Зачерпните чуть больше половины половинка теста и влейте на середину сковороды. Затем, вращая сковороду, равномерно распределите тесто по поверхности и жарьте блин на среднем огне по 1–1,5 минуты с обеих сторон. Перед каждым следующим блином слегка смазывайте сковороду маслом. Готовые блины складывайте в миску под крышку.

4. Для подачи мелкой теркой снимите цедру с апельсина. Чернослив нарежьте вдоль тонкими ломтиками. Разложите горячие блины по тарелкам, сверху выложите по 1 ст. л. сливочного сыра, украсьте черносливом и стружкой апельсиновой цедры.

Собака.ru

Блины на кефире и минеральной воде

Для приготовления блинов можно использовать практически любые жидкости. Кефир и минералка в нашем рецепте делают работу, которую обычно выполняют дрожжи или пекарский порошок. И еще благодаря кефиру у блинов приятный кисло-молочный вкус. 

10 порций
1 ч 

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 ст. л. сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 400 мл кефира
  • 250 мл минеральной воды с газом
  • 3 ст. л. растительного масла + 1 ст. л. для смазывания сковороды
  • 220 г муки

Приготовление:

1. Заранее достаньте яйца, кефир и минеральную воду из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Разбейте яйца в большую миску, добавьте сахар, соль и взбивайте миксером на средней скорости 2 минуты.

2. Влейте кефир, 200 мл минеральной воды, 3 ст. л. растительного масла и взбивайте еще 1 минуту.

3. Не переставая взбивать, постепенно добавляйте просеянную муку. Взбивайте примерно 2 минуты, пока в тесте не останется комочков.

4. Разогрейте сковороду для блинов диаметром 20–22 см на сильном огне, смажьте дно и стенки небольшим количеством растительного масла. Уменьшите огонь до среднего и влейте в сковороду чуть больше половины половника теста. Наклоняя сковороду в разные стороны, распределите тесто по поверхности так, чтобы не осталось свободного пространства.

5. Выпекайте блин 1 минуту, затем переверните его широкой лопаткой и готовьте еще 30–40 секунд. Блины должны подрумяниться, а тесто перестать блестеть. Если тесто в миске начнет загустевать, так как мука постепенно разбухает, добавьте еще немного минеральной воды и активно перемешайте венчиком.

6. Готовые блины складывайте на плоскую тарелку стопкой и накрывайте крышкой, чтобы они не остывали.

7. Перед подачей сложите каждый блин пополам, затем сверните в плотную трубочку и выложите трубочки горкой на блюдо. Если хотите, можете нафаршировать блинные трубочки сладкими или несладкими начинками.

Собака.ru
Собака.ru

Заварные блины

Идеальный рецепт для приготовления блинчиков с начинками. Кипяток вспенивает тесто и оно быстро насыщается кислородом: блины получаются тонкими и нежными, при условии, что тесто достаточно жидкое

12 порций
1 ч

Ингредиенты:

  • 250–300 г муки
  • 2 яйца
  • 1,5 ч. л. сахара
  • 1/2 ч. л. ванильного сахара
  • 1/2 ч. л. соли
  • 400 мл молока
  • 200 мл воды
  • 2 ст. л. подсолнечного масла + 1 ст. л. для смазывания сковороды
  • 50 г сливочного масла

Приготовление:

1. Муку просейте. Разбейте яйца в миску, добавьте сахар обоих видов, соль и интенсивно перемешайте венчиком до однородности и появления пузырьков.

2. Всыпьте 250 г муки и еще раз как следует перемешайте. Влейте 200 мл молока и перемешивайте до тех пор, пока в тесте не останется комочков. Добавьте оставшиеся 200 мл молока и снова перемешайте до однородности.

3. Влейте в смесь 200 мл кипятка и 2 ст. л. подсолнечного масла. Еще раз хорошенько перемешайте — тесто должно получиться однородным и жидким, как жирные сливки. Если надо, добавьте еще немного муки.

4. Разогрейте на среднем огне сковороду для блинов и с помощью кулинарной кисти равномерно смажьте ее подсолнечным маслом. Влейте чуть больше половины половника теста в центр сковороды и, вращая ее, распределите тесто по всей поверхности. Жарьте блин 1 минуты, затем аккуратно переверните и выпекайте еще 30 секунд до румяного цвета. Перед каждым следующим блином смазывайте сковороду растительным маслом.

5. Готовые блины складывайте стопкой, промазывая каждый сливочным маслом, чтобы они не слиплись.

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Блины, Спецпроект Масленица

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: