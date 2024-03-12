Нестареющая классика: 5 рецептов блинов к Масленице, которые не оставят вас равнодушными

Лучший рецепт блинов тот, который проверен временем и личным опытом. Мы решили напомнить вам о «блинной» классике, которая с нами на протяжении столетий. Пусть каждый день Масленицы будет вкусным и нескучным!
Красные блины на опаре и топленом молоке
В старинных кулинарных книгах классические блины на опаре, пуховые и кружевные, получили свое название за красоту. В нашем варианте топленое молоко делает их еще вкуснее.
12–14 порций
1 ч + 2,5 ч на расстойку
Ингредиенты:
для опары:
- 40 г свежих живых дрожжей
- 2 стакана воды
- 1 ст. л. сахара
- 2 стакана муки
для теста:
- 3 яйца
- 4 ст. л. сливочного масла
- 4 стакана муки
- 4–5 стаканов топленого молока
- 1,5 ч. л. соли
- 1 ст. л. растительного или растопленного сливочного масла для смазывания сковороды
для подачи:
- сливочное масло
- сметана
Приготовление:
1. Для опары разведите в миске дрожжи в 2 стаканах теплой воды, добавьте сахар и, помешивая, всыпьте, 2 стакана просеянной муки. Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час, чтобы дрожжи «заработали».
2. Для теста отделите белки от желтков, белки уберите в холодильник. Когда опара подойдет, добавьте в нее желтки, растопленное сливочное масло и тщательно перемешайте. Не переставая мешать, понемногу всыпайте просеянную муку.
3. Получившееся густое тесто разведите теплым молоком до консистенции густой сметаны, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 30–40 минут. Когда тесто поднимется, обомните его и снова поставьте в теплое место. Повторите это еще 2 раза.
4. Охлажденные белки взбейте с солью до устойчивых пиков и, аккуратно перемешивая кулинарной лопаткой снизу вверх, добавьте в тесто. Дайте тесту еще раз подойти и больше не перемешивайте.
5. На сильном огне разогрейте сковороду с толстым дном. Перед тем как наливать тесто, смазывайте ее старым бабушкиным способом: налейте немного растительного или растопленного масла в блюдце, разрежьте пополам небольшую очищенную картофелину, наколите ее на вилку и смазывайте сковороду плоской стороной картофелины, окуная ее в масло. Слегка убавьте огонь, наберите чуть больше половины половника теста, вылейте на горячую сковороду, а потом вращательным движением кисти наклоняйте сковороду так, чтобы тесто равномерно распределилось по поверхности. Делайте это быстро.
6. Если сковорода хорошо прогрета, блин пожарится с одной стороны уже через 10–15 секунд. Аккуратно подденьте его тонкой гибкой лопаточкой, переверните на другую сторону и выпекайте еще 7–10 секунд. Готовые блины складывайте в глубокую миску или кастрюлю, каждый раз закрывая крышкой.
7. Готовые блины подавайте теплыми — стопкой или сложив каждый блин треугольничком. Отдельно поставьте на стол сливочное масло и сметану.
Классические панкейки
Эти маленькие круглые блинчики вообще-то не наша кулинарная традиция. Но если хочется чего-то оригинального, то в один из дней Масленицы вполне можно испечь панкейки. К ним принято подавать разнообразные сладкие добавки: джемы, ореховую пасту или кленовый сироп.
6 порций
20 мин
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 4 ст. л. сахара
- 1/4 ч. л. соли
- 250 мл молока
- 1 яйцо
- 5 ст. л. растительного масла
для подачи:
- шоколадная паста
- лепестки миндаля
Приготовление:
1. В одной миске смешайте муку, сахар и соль, в другой — молоко, яйцо и растительное масло. Соедините обе смеси и еще раз тщательно перемешайте.
2. Разогрейте сухую сковороду. Столовой ложкой выкладывайте тесто, аккуратно распределяя его до нужного размера. Жарьте панкейки примерно по 2 минуты с каждой стороны — как только на одной стороне появятся пузырьки, переворачивайте.
3. Разложите теплые панкейки по тарелкам, выложите на каждый по 1 ст. л. пасты, посыпьте лепестками миндаля и подавайте.
Самые простые блины
Не такие уж они и простые. Благодаря яркой и изысканный подаче, блины вполне могут стать десертом после легкого обеда. В таком случае сделайте индивидуальные порции, свернув каждый блинчик треугольником и украсьте, как мы советуем.
6–8 порций
40 мин + 20 мин на расстойку
Ингредиенты:
- 2 крупных яйца
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 500 мл молока
- 6 ст. л. муки
- 2 ст. л. растительного масла + 1 ст. л. для смазывания сковороды
для подачи:
- 1 апельсин
- 100 г чернослива
- 200 г сливочного творожного сыра
Приготовление:
1. Важно, чтобы все продукты были комнатной температуры. Разбейте яйца в чашу блендера, всыпьте соль, сахар и взбейте до однородности. Влейте молоко и еще раз тщательно взбейте.
2. Добавьте муку и взбейте так, чтобы не осталось комочков. Влейте 2 ст. л. растительного масла и еще раз взбейте блендером. Дайте тесту постоять 20 минут.
3. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте ее небольшим количеством растительного масла. Зачерпните чуть больше половины половинка теста и влейте на середину сковороды. Затем, вращая сковороду, равномерно распределите тесто по поверхности и жарьте блин на среднем огне по 1–1,5 минуты с обеих сторон. Перед каждым следующим блином слегка смазывайте сковороду маслом. Готовые блины складывайте в миску под крышку.
4. Для подачи мелкой теркой снимите цедру с апельсина. Чернослив нарежьте вдоль тонкими ломтиками. Разложите горячие блины по тарелкам, сверху выложите по 1 ст. л. сливочного сыра, украсьте черносливом и стружкой апельсиновой цедры.
Блины на кефире и минеральной воде
Для приготовления блинов можно использовать практически любые жидкости. Кефир и минералка в нашем рецепте делают работу, которую обычно выполняют дрожжи или пекарский порошок. И еще благодаря кефиру у блинов приятный кисло-молочный вкус.
10 порций
1 ч
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 2 ст. л. сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 400 мл кефира
- 250 мл минеральной воды с газом
- 3 ст. л. растительного масла + 1 ст. л. для смазывания сковороды
- 220 г муки
Приготовление:
1. Заранее достаньте яйца, кефир и минеральную воду из холодильника, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Разбейте яйца в большую миску, добавьте сахар, соль и взбивайте миксером на средней скорости 2 минуты.
2. Влейте кефир, 200 мл минеральной воды, 3 ст. л. растительного масла и взбивайте еще 1 минуту.
3. Не переставая взбивать, постепенно добавляйте просеянную муку. Взбивайте примерно 2 минуты, пока в тесте не останется комочков.
4. Разогрейте сковороду для блинов диаметром 20–22 см на сильном огне, смажьте дно и стенки небольшим количеством растительного масла. Уменьшите огонь до среднего и влейте в сковороду чуть больше половины половника теста. Наклоняя сковороду в разные стороны, распределите тесто по поверхности так, чтобы не осталось свободного пространства.
5. Выпекайте блин 1 минуту, затем переверните его широкой лопаткой и готовьте еще 30–40 секунд. Блины должны подрумяниться, а тесто перестать блестеть. Если тесто в миске начнет загустевать, так как мука постепенно разбухает, добавьте еще немного минеральной воды и активно перемешайте венчиком.
6. Готовые блины складывайте на плоскую тарелку стопкой и накрывайте крышкой, чтобы они не остывали.
7. Перед подачей сложите каждый блин пополам, затем сверните в плотную трубочку и выложите трубочки горкой на блюдо. Если хотите, можете нафаршировать блинные трубочки сладкими или несладкими начинками.
Заварные блины
Идеальный рецепт для приготовления блинчиков с начинками. Кипяток вспенивает тесто и оно быстро насыщается кислородом: блины получаются тонкими и нежными, при условии, что тесто достаточно жидкое
12 порций
1 ч
Ингредиенты:
- 250–300 г муки
- 2 яйца
- 1,5 ч. л. сахара
- 1/2 ч. л. ванильного сахара
- 1/2 ч. л. соли
- 400 мл молока
- 200 мл воды
- 2 ст. л. подсолнечного масла + 1 ст. л. для смазывания сковороды
- 50 г сливочного масла
Приготовление:
1. Муку просейте. Разбейте яйца в миску, добавьте сахар обоих видов, соль и интенсивно перемешайте венчиком до однородности и появления пузырьков.
2. Всыпьте 250 г муки и еще раз как следует перемешайте. Влейте 200 мл молока и перемешивайте до тех пор, пока в тесте не останется комочков. Добавьте оставшиеся 200 мл молока и снова перемешайте до однородности.
3. Влейте в смесь 200 мл кипятка и 2 ст. л. подсолнечного масла. Еще раз хорошенько перемешайте — тесто должно получиться однородным и жидким, как жирные сливки. Если надо, добавьте еще немного муки.
4. Разогрейте на среднем огне сковороду для блинов и с помощью кулинарной кисти равномерно смажьте ее подсолнечным маслом. Влейте чуть больше половины половника теста в центр сковороды и, вращая ее, распределите тесто по всей поверхности. Жарьте блин 1 минуты, затем аккуратно переверните и выпекайте еще 30 секунд до румяного цвета. Перед каждым следующим блином смазывайте сковороду растительным маслом.
5. Готовые блины складывайте стопкой, промазывая каждый сливочным маслом, чтобы они не слиплись.
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