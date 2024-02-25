Сибас на пару с баклажанами, красной икрой и соусом беарнез на кокосовом масле

4 порции

1 ч 15 мин

Ингредиенты:

4 филе сибаса на коже (примерно по 130 г)

500 г баклажанов

1 ст. л. оливкового масла

соль

для соуса беарнез на кокосовом масле:

225 г кокосового масла

50 г лука-шалота

240 мл белого сухого вина

2 желтка

5 мл белого винного уксуса

2 ч. л. оливкового масла

2 г соли

для подачи:

100 г красной икры

2–3 веточки тархуна (эстрагона)

Приготовление:

1. Для соуса растопите кокосовое масло и оставьте остывать.

2. Шалот очистите и нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте оливковое масло в сотейнике на среднем огне и обжаривайте лук, помешивая, примерно 10 минут до золотистого цвета.

3. Влейте в сотейник белое вино и выпаривайте его на небольшом огне на три четверти — в сотейнике должно остаться примерно 60 мл жидкости. Процедите.

4. Выложите желтки в жаропрочную миску, добавьте соль и перемешайте венчиком. Поставьте миску на сотейник с кипящей на среднем огне водой так, чтобы дно миски не касалось воды.

5. Тонкой струйкой вливайте в желтки теплое кокосовое масло, постоянно помешивая венчиком. Затем добавьте выпаренное вино и уксус. Перемешайте, накройте соус пищевой пленкой и оставьте в теплом месте до подачи.

6. Филе сибаса посолите, сбрызните оливковым маслом, выложите на пергамент кожей вниз и готовьте в пароварке (лучше — в бамбуковой) или в мультиварке 10–15 минут. Можно использовать и духовку с функцией пароварки. С готовой рыбы аккуратно снимите кожу.

7. В баклажанах сделайте ножом 5–6 проколов и готовьте овощи на пару 20 минут. Немного остудите баклажаны, снимите кожуру и нарежьте баклажаны вдоль тонкими слайсами.

8. Выложите слайсы баклажанов на блюдо, сверху — филе сибаса.

9. Если соус беарнез загустел, можно перед подачей разбавить его несколькими каплями кипяченой воды. Добавьте в соус красную икру нерки из расчета 25 г икры на 40 г соуса, полейте рыбу, украсьте листиками тархуна (эстрагона) и подавайте.