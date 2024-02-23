Соленая карамель от Анны Красовской

Хорошую идею для праздничного подарка подсказала нам основательница петербургской «Кондитерской Анны Красовской». Рецепт ценен еще и тем, что может скрасить нам обычное будничное утро, став соусом для блинчиков, сырников или каш. Имеет смысл приготовить с запасом - соленая карамель отлично хранится в холодильнике.
2–4 порции
20 мин
Ингредиенты:
- 100 г сахара
- 100 мл сливок (33–36 %)
- 30 г сливочного масла
- 1/3 ч. л. соли
- 1 ч. л. ванильной пасты
Приготовление:
1. Всыпьте сахар в сотейник с толстым дном и поставьте на средний огонь. Нагревайте сахар, не мешая, лишь несколько раз встряхните сотейник. Готовьте до тех пор, пока сахар полностью не растворится и не приобретет глубокий янтарный оттенок (можно воспользоваться кулинарным термометром: температура кипения карамели —180 °С).
2. Подогрейте сливки с солью и тонкой струйкой влейте в растопленную карамель. Хорошо перемешайте.
3. Добавьте ванильную пасту, сливочное масло и варите на медленном огне 2 минуты.
4. Разлейте карамель по красивым баночкам и напишите добрые пожелания.
В карамель надо вливать только горячие сливки, чтобы не было комков. Карамель не нужно мешать, иначе образуются комки.
Не используйте кухонный инвентарь (посуду, лопатку), с помощью которого вы готовите основные блюда: при высоких температурах ароматы лука, чеснока и других ярких продуктов могут проявиться и испортить вашу карамель.
Такой десерт может быть как самостоятельным угощением, так и идеальным дополнением к бисквитам. Готовую карамель храните в банке в холодильнике.
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