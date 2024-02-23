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Рецепты

Соленая карамель от Анны Красовской

Хорошую идею для праздничного подарка подсказала нам основательница петербургской «Кондитерской Анны Красовской». Рецепт ценен еще и тем, что может скрасить нам обычное будничное утро, став соусом для блинчиков, сырников или каш. Имеет смысл приготовить с запасом - соленая карамель отлично хранится в холодильнике. 

Пресс-служба ресторана
Анна Красовская, основатель и шеф-кондитер «Кондитерской Анны Красовской», Санкт-Петербург
Пресс-служба ресторана

Анна Красовская, основатель и шеф-кондитер «Кондитерской Анны Красовской», Санкт-Петербург

2–4 порции
20 мин

Ингредиенты:

  • 100 г сахара
  • 100 мл сливок (33–36 %)
  • 30 г сливочного масла
  • 1/3 ч. л. соли
  • 1 ч. л. ванильной пасты

Приготовление:

1. Всыпьте сахар в сотейник с толстым дном и поставьте на средний огонь. Нагревайте сахар, не мешая, лишь несколько раз встряхните сотейник. Готовьте до тех пор, пока сахар полностью не растворится и не приобретет глубокий янтарный оттенок (можно воспользоваться кулинарным термометром: температура кипения карамели —180 °С).

2. Подогрейте сливки с солью и тонкой струйкой влейте в растопленную карамель. Хорошо перемешайте.

3. Добавьте ванильную пасту, сливочное масло и варите на медленном огне 2 минуты.

4. Разлейте карамель по красивым баночкам и напишите добрые пожелания.

В карамель надо вливать только горячие сливки, чтобы не было комков. Карамель не нужно мешать, иначе образуются комки.

Не используйте кухонный инвентарь (посуду, лопатку), с помощью которого вы готовите основные блюда: при высоких температурах ароматы лука, чеснока и других ярких продуктов могут проявиться и испортить вашу карамель.

Такой десерт может быть как самостоятельным угощением, так и идеальным дополнением к бисквитам. Готовую карамель храните в банке в холодильнике.

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Теги:
Десерты, Шефский рецепт
Люди:
Анна Красовская

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