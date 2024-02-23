Соленая карамель от Анны Красовской

2–4 порции

20 мин

Ингредиенты:

100 г сахара

100 мл сливок (33–36 %)

30 г сливочного масла

1/3 ч. л. соли

1 ч. л. ванильной пасты

Приготовление:

1. Всыпьте сахар в сотейник с толстым дном и поставьте на средний огонь. Нагревайте сахар, не мешая, лишь несколько раз встряхните сотейник. Готовьте до тех пор, пока сахар полностью не растворится и не приобретет глубокий янтарный оттенок (можно воспользоваться кулинарным термометром: температура кипения карамели —180 °С).

2. Подогрейте сливки с солью и тонкой струйкой влейте в растопленную карамель. Хорошо перемешайте.

3. Добавьте ванильную пасту, сливочное масло и варите на медленном огне 2 минуты.

4. Разлейте карамель по красивым баночкам и напишите добрые пожелания.