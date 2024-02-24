Перепелки, фаршированные яблоками от Владимира Мухина

Секрет сочности этих перепелок в том, что накануне их нужно просто замочить в соляном растворе и оставить в холодильнике ночь. Бренд - шеф московского ресторанного холдинга White Rabbit Family так же рекомендует сделать к перепелкам свой фирменный соус с овощами и травами. Яблоки для фарширования выбирайте плотные и кисло-сладкие.
2 порции
1 ч 10 мин
Ингредиенты:
- 4 перепелки
- 1,6 кг яблок
- 920 г сырокопченого бекона
- 50 г сливочного масла
Для соуса:
- 900 мл красного сухого вина
- 200 г лука
- 300 г моркови
- 1 ст. л. сушеного тимьяна
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 8–9 гвоздичек
- 20 мл растительного масла
Приготовление:
1. Сначала приготовьте соус. Лук и морковь очистите и мелко нарежьте. Разогрейте растительное масло в глубоком сотейнике, выложите овощи, добавьте сушеный тимьян и обжаривайте на среднем огне, помешивая, 7–8 минут. Влейте вино, добавьте соль, сахар, гвоздику, уменьшите огонь и выпаривайте вино наполовину.
2. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины с семенами, мякоть нарежьте средними кубиками. Добавьте яблоки в винный соус и варите 8–12 минут. Следите, чтобы яблоки не разварились.
3. У перепелок отрежьте гузки, удалите третьи фаланги с крыльев. Шумовкой достаньте яблоки из сиропа и плотно начините ими тушки перепелок. Скрепите основания птиц деревянными шпажками, чтобы начинка не вытекла во время приготовления.
4. Разогрейте духовку до 200 °С. Заверните каждую перепелку в тонкие ломтики бекона, выложите на застеленный пергаментом противень, накройте фольгой и запекайте 30–35 минут. За 10 минут до окончания приготовления снимите фольгу, чтобы перепелки подрумянились.
5. Растопите сливочное масло в сотейнике, с помощью кулинарной кисти смажьте перепелок и подавайте с соусом.
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