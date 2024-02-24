Перепелки, фаршированные яблоками от Владимира Мухина

2 порции

1 ч 10 мин

Ингредиенты:

4 перепелки

1,6 кг яблок

920 г сырокопченого бекона

50 г сливочного масла

Для соуса:

900 мл красного сухого вина

200 г лука

300 г моркови

1 ст. л. сушеного тимьяна

1/2 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

8–9 гвоздичек

20 мл растительного масла

Приготовление:

1. Сначала приготовьте соус. Лук и морковь очистите и мелко нарежьте. Разогрейте растительное масло в глубоком сотейнике, выложите овощи, добавьте сушеный тимьян и обжаривайте на среднем огне, помешивая, 7–8 минут. Влейте вино, добавьте соль, сахар, гвоздику, уменьшите огонь и выпаривайте вино наполовину.

2. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины с семенами, мякоть нарежьте средними кубиками. Добавьте яблоки в винный соус и варите 8–12 минут. Следите, чтобы яблоки не разварились.

3. У перепелок отрежьте гузки, удалите третьи фаланги с крыльев. Шумовкой достаньте яблоки из сиропа и плотно начините ими тушки перепелок. Скрепите основания птиц деревянными шпажками, чтобы начинка не вытекла во время приготовления.

4. Разогрейте духовку до 200 °С. Заверните каждую перепелку в тонкие ломтики бекона, выложите на застеленный пергаментом противень, накройте фольгой и запекайте 30–35 минут. За 10 минут до окончания приготовления снимите фольгу, чтобы перепелки подрумянились.

5. Растопите сливочное масло в сотейнике, с помощью кулинарной кисти смажьте перепелок и подавайте с соусом.

Накануне приготовления погрузите перепелок в соленад (10 г соли на 1 литр воды) и оставьте на ночь в холодильнике. Утром достаньте из рассола, промокните и оставьте в холодильнике еще на пару часов. В результате корочка будет более зажаристой, а мясо сочным.