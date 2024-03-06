Мусс из подкопченного лосося с икрой и тостами от Михаила Михайлова

8 порций

15 мин + 6 ч на охлаждение

Ингредиенты:

450 г филе копченого лосося без кожи

1/2 луковицы

100 г творожного сыра

350 мл сливок (33%)

1 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. растительного масла

1 ст. л. свекольного сока (по желанию)

соль, свежемолотый черный перец

Для подачи:

1 ломтик бриоша

красная икра

микрозелень для украшения

Приготовление:

1. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжаривайте лук, помешивая, 6–7 минут. Полностью остудите.

2. Филе лосося произвольно нарежьте и выложите в чашу блендера. Добавьте обжаренный лук, творожный сыр, влейте сливки и лимонный сок. При желании добавьте свекольный сок для цвета. Взбейте в однородный гладкий мусс. Посолите, поперчите и уберите мусс в холодильник на 4–6 часов.

3. Перед подачей нарежьте бриошь ломтиками и подсушите их в тостере или в духовке. Подавайте мусс с хрустящими тостами и красной икрой, украсив микрозеленью.