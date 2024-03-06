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Мусс из подкопченного лосося с икрой и тостами от Михаила Михайлова

Бренд шеф красноярского ресторана «Булгаков» и гранд-бистро «Дзе» считает, что баночка нежного рыбного мусса должна быть в вашем холодильнике, хотя бы накануне 8 марта. Тосты можно сделать из любого хлеба, который вам по вкусу, например, из цельнозернового. А на Масленицу просто добавьте к муссу стопку блинов. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Михаил Михайлов, бренд-шеф бара «Булгаков» и гранд-бистро «Дзе», Красноярск
Собака.ru, пресс-служба ресторана

 Михаил Михайлов, бренд-шеф бара «Булгаков» и гранд-бистро «Дзе», Красноярск 

8 порций
15 мин + 6 ч на охлаждение

Ингредиенты:

  • 450 г филе копченого лосося без кожи
  • 1/2 луковицы
  • 100 г творожного сыра
  • 350 мл сливок (33%)
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. свекольного сока (по желанию)
  • соль, свежемолотый черный перец

Для подачи:

  • 1 ломтик бриоша
  • красная икра
  • микрозелень для украшения

Приготовление:

1. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжаривайте лук, помешивая, 6–7 минут. Полностью остудите.

2. Филе лосося произвольно нарежьте и выложите в чашу блендера. Добавьте обжаренный лук, творожный сыр, влейте сливки и лимонный сок. При желании добавьте свекольный сок для цвета. Взбейте в однородный гладкий мусс. Посолите, поперчите и уберите мусс в холодильник на 4–6 часов.

3. Перед подачей нарежьте бриошь ломтиками и подсушите их в тостере или в духовке. Подавайте мусс с хрустящими тостами и красной икрой, украсив микрозеленью.

Лосося можно заменить любой другой красной рыбой.

Если хотите, выложите на тарелки и немного сливочного хрена — отличное сочетание.

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Теги:
Рыба, Закуски, Шефский рецепт

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