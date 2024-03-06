Мусс из подкопченного лосося с икрой и тостами от Михаила Михайлова

Бренд шеф красноярского ресторана «Булгаков» и гранд-бистро «Дзе» считает, что баночка нежного рыбного мусса должна быть в вашем холодильнике, хотя бы накануне 8 марта. Тосты можно сделать из любого хлеба, который вам по вкусу, например, из цельнозернового. А на Масленицу просто добавьте к муссу стопку блинов.
8 порций
15 мин + 6 ч на охлаждение
Ингредиенты:
- 450 г филе копченого лосося без кожи
- 1/2 луковицы
- 100 г творожного сыра
- 350 мл сливок (33%)
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. свекольного сока (по желанию)
- соль, свежемолотый черный перец
Для подачи:
- 1 ломтик бриоша
- красная икра
- микрозелень для украшения
Приготовление:
1. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжаривайте лук, помешивая, 6–7 минут. Полностью остудите.
2. Филе лосося произвольно нарежьте и выложите в чашу блендера. Добавьте обжаренный лук, творожный сыр, влейте сливки и лимонный сок. При желании добавьте свекольный сок для цвета. Взбейте в однородный гладкий мусс. Посолите, поперчите и уберите мусс в холодильник на 4–6 часов.
3. Перед подачей нарежьте бриошь ломтиками и подсушите их в тостере или в духовке. Подавайте мусс с хрустящими тостами и красной икрой, украсив микрозеленью.
Лосося можно заменить любой другой красной рыбой.
Если хотите, выложите на тарелки и немного сливочного хрена — отличное сочетание.
Комментарии (0)