Меренговый рулет с вишней от Дмитрия Дмитриенко

4–6 порций

1 ч 15 мин + 30 мин на настаивание

Ингредиенты:

Для меренги:

6 яиц

250 г сахарной пудры

20 г кукурузного крахмала

1 пакетик ванильного сахара (8 г)

1 ч. л. лимонного сока

Для крема:

120 мл сливок (33 %)

20 г сахарной пудры

220 г творожного сыра

Для ягодной начинки:

300 г вишни (можно замороженной)

1 ч. л. сахара

2 ч. л. кукурузного крахмала

Для подачи:

свежие ягоды

Приготовление:

1. Яйца для меренги необходимо предварительно охладить в холодильнике, чтобы они лучше взбивались. Аккуратно отделите желтки от белков (желтки не понадобятся). Белки выложите в сухую миску и начинайте взбивать на небольшой скорости. После того как появятся небольшие пузырьки, добавьте лимонный сок. Увеличьте скорость взбивания и по столовой ложке добавляйте к белкам сахарную пудру. Вбивайте до устойчивых густых пиков. Не переставая взбивать, добавьте крахмал и ванильный сахар.

2. Разогрейте духовку до 140 °С. Застелите противень пергаментом или силиконовым ковриком для выпечки. Лопаточкой аккуратно выложите белковую смесь в виде прямоугольника слоем около 1 см (в процессе выпекания меренга еще поднимется). Выпекайте меренгу 30–40 минут до образования плотной корочки. Немного остудите.

3. Пока меренга выпекается, приготовьте крем. Влейте в сухую миску предварительно охлажденные сливки, добавьте сахарную пудру и взбивайте, начиная с малых оборотов и постепенно увеличивая скорость, до устойчивых пиков. Не переставая взбивать, в несколько этапов добавьте творожный сыр комнатной температуры. Взбивайте до получения воздушного сливочного крема.

4. Накройте меренгу чистым листом пергамента и аккуратно переверните на рабочую поверхность. Снимите пергамент, на котором выпекалась меренга, и равномерно смажьте рулет кремом.

5. Из вишни удалите косточки. Замороженные ягоды предварительно разморозьте и слейте сок. Распределите ягоды по крему и аккуратно, помогая себе пергаментом, сверните меренгу в рулет так, чтобы она не сломалась. Уберите рулет в холодильник на 30 минут, чтобы он пропитался.

6. Перед подачей украсьте рулет свежими ягодами и нарежьте на порционные ломтики.

Для меренги можно использовать не только кукурузный крахмал, но и обычный картофельный.