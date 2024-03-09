Солнечный круг – секреты идеальных блинов на Масленицу

Дело спорится, когда за него берется слаженная команда – это про блины и их составляющие. Хотите, чтобы они были вкусными, красивыми, воздушными, воспользуйтесь лайфхаками от шеф-поваров известных ресторанов и опытных кулинаров.
Мука
Блинная идеально подходит тем, кто экономит время – производитель все сделал за вас. В смесь для блинов уже добавлены сухое молоко или молочная сыворотка, яичный порошок, соль, сахар, дрожжи. Из недостатков: очень часто для блинной муки используется пшеничная не самого хорошего качества. Если хотите улучшить вкус готовых блинов, можете замесить блинную муку на свежем молоке, добавить яйцо и растопленное сливочное масло. В любом случае, прежде, чем купить готовую смесь для блинов, внимательно изучите этикетку – выбирайте ту, где в ингредиентах вас ничего не смущает. Пшеничная - самая популярная. Для «кружевных» и пышных выбирайте муку высшего сорта или «Экстру». Из муки грубого помола и цельнозерновой пышных блинчиков не приготовить, зато в них много клетчатки и микроэлементов и они полезнее. Простое решение – смешать два вида пшеничной муки. Гречневая может использоваться для выпечки блинов только в качестве добавки к пшеничной, соотношение должно быть 2:1. При соотношении 1:1 пеките небольшие оладьи, большие блины будут разваливаться. Так же можно добавить к пшеничной муке размолотые овсяные хлопья – получатся вкусные и полезные блинчики.
Жидкости
Вода и молоко, кефир и другие кисломолочные продукты, фруктовые и овощные соки, слабый алкоголь, например, пиво – как только не изощряются кулинары. Слишком густое тесто, на любой из перечисленных жидкостей, хорошо разбавить газированной водой. Во избежание образования комочков добавляйте жидкость в муку, а не наоборот. Для простоты советуем воспользоваться стаканом – блендером, сложив в него все ингредиенты. Вжик - и у вас идеальное по консистенции блинное тесто.
Дрожжи, пекарский порошок, сода
Дрожжевые блины требуют сноровки и времени, особенно, если вы сначала делаете опару. И они тяжелее для желудка, чем простые. Очень удобный вариант – замесить дрожжевое тесто, дать ему подняться пару часов, а потом убрать в холодильник. На следующий день разбавить смесь теплой водой или молоком до нужной консистенции и выпекать. Если не использованное дрожжевое тесто подкисло, это легко исправить, добавив в него немного соды и хорошенько размешав. Замешивая тесто для простых блинов, не переборщите с пекарским порошком или содой – вкус пострадает. В тесто на кисломолочных продуктах обычно добавляют соду, чтобы получились пышные, ноздреватые блины.
Яйца
Выполняют в блинном тесте роль дополнительной жидкости и делают блинчики прочнее, что имеет значение, если вы потом заворачиваете в них начинку. Перебор с количеством может сделать блин «резиновым». Идеальное соотношение: 1 часть яиц на 3 части жидкости. Испытанный прием, чтобы получить нежнейшие и пышные блинчики – отделить желтки от белков, взбить последние, но не до «пиков», иначе трудно будет их вмешать, и ввести, аккуратно вмешивая в блинное тесто. Если оно опарное дрожжевое, то сделать это надо непосредственно перед выпечкой.
Масло
Добавляют в тесто не только для вкуса, но и для того, чтобы использовать меньше масла в процессе жарки. Растительное можно добавить сразу при замешивании - он не меняет своей консистенции. А сливочное, обязательно растопленное, лучше вводить непосредственно перед выпеканием. Нюанс в том, что и то, и другое – жидкости, что надо учитывать при определении нужной вам консистенции теста.
Сахар, соль и другие
Чем больше сахара вы добавите в тесто, тем быстрее будут «румяниться» на сковороде ваши блины. Соль гармонизирует вкус, но в десертных вариантах блинов ее не должно быть много. Так же, как и в блинах с солеными начинками, например, с рыбой. В блинное тесто можно добавить несколько капель ароматических эссенций – миндальной, ванильной. Сделать блинчик шоколадными можно с помощью порошка какао или тертого шоколада.
Сковорода
Наши бабушки жарили блины на чугунных сковородах, которые не мыли – только тщательно протирали, с годами на них образовывался, так называемый, «бабушкин тефлон». Заведите себе отдельную сковороду только для блинов, она может быть из литого алюминия с тефлоновым покрытием. Чтобы такая прослужила дольше, прежде, чем ставить ее на огонь, сначала смажьте маслом. Если сковорода чугунная, действуйте по старинке – не мойте ее, а только протирайте тряпочкой. Главное для блинной сковороды, чтобы у нее было толстое дно – это гарантия того, что оно будет разогреваться равномерно и держать тепло. Смазывать маслом можно так, как это делали издавна. Наколите на вилку половинку сырого картофеля или луковицы, макайте плоской стороной в масло и смазывайте дно сковороды. Блины можно жарить на растительном масле, но вкуснее на топленом сливочном.
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