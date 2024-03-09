Солнечный круг – секреты идеальных блинов на Масленицу

Мука

Блинная идеально подходит тем, кто экономит время – производитель все сделал за вас. В смесь для блинов уже добавлены сухое молоко или молочная сыворотка, яичный порошок, соль, сахар, дрожжи. Из недостатков: очень часто для блинной муки используется пшеничная не самого хорошего качества. Если хотите улучшить вкус готовых блинов, можете замесить блинную муку на свежем молоке, добавить яйцо и растопленное сливочное масло. В любом случае, прежде, чем купить готовую смесь для блинов, внимательно изучите этикетку – выбирайте ту, где в ингредиентах вас ничего не смущает. Пшеничная - самая популярная. Для «кружевных» и пышных выбирайте муку высшего сорта или «Экстру». Из муки грубого помола и цельнозерновой пышных блинчиков не приготовить, зато в них много клетчатки и микроэлементов и они полезнее. Простое решение – смешать два вида пшеничной муки. Гречневая может использоваться для выпечки блинов только в качестве добавки к пшеничной, соотношение должно быть 2:1. При соотношении 1:1 пеките небольшие оладьи, большие блины будут разваливаться. Так же можно добавить к пшеничной муке размолотые овсяные хлопья – получатся вкусные и полезные блинчики.