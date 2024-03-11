Как приготовить на Масленицу классические кружевные блины: советы Евгения Зубова

Кружевные блинчики получаются, если смешивать муку с ряженкой, кефиром, газированной водой или…кипятком. Для блинов с начинкой я предпочитаю ряженку – у нее сладковатый вкус и это позволяет снижать количество сахара в тесте. Для блинов с солеными начинками лучше использовать более нейтральные жидкости – газированную воду и кефир.

Для кружевных блинов, конечно, имеет значение консистенция теста: оно должно быть жидким и без комков. Поэтому не спешите всыпать всю муку сразу, делайте это постепенно, чтобы не загустить тесто. Если это, все-таки, произошло, доведите тесто до нужной консистенции, добавив жидкости.

Для жарки блинов рекомендую приобрести блинную сковороду с тефлоновым покрытием и невысокими бортами. Перед началом жарки ее нужно, как следует, раскалить, а потом снизить огонь до умеренного.