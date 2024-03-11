18+
  • Что где есть
  • Рецепты
  • Рецепты: Блины
  • Рецепты: Шефский рецепт
  • Спецпроект Масленица
Рецепты

Как приготовить на Масленицу классические кружевные блины: советы Евгения Зубова

Секретами идеальных кружевных блинов, а также оранжевых блинов на солоде и пиве делится шеф петербургского ресторана «Блок»

Евгений Зубов, шеф-повар ресторана «Блок», Санкт-Петербург
Пресс-служба ресторана

Евгений Зубов, шеф-повар ресторана «Блок», Санкт-Петербург

Оранжевые блинчики с куркумой
Собака.ru

Оранжевые блинчики с куркумой

Я предпочитаю печь блины из пшеничной муки, это классика, она точно всем нравится. Главное, не забывайте ее просеять – так мука насыщается кислородом и при замешивании теста у вас не будет комков.

Собака.ru

При замешивании теста добавьте в него порошок куркумы, а лучше шафрана, на глаз, приблизительно ¼ чайной ложки на литр, чтобы тесто приобрело насыщенный оранжевый цвет. Темные блинчики получаются, если использовать концентрат солода, его легко купить в интернет-магазинах, 2 столовые ложки солода на 1 литр теста. Заменить солод можно темным пивом, соединив его в тесте с молоком в соотношении 1:1

Собака.ru

Кружевные блинчики получаются, если смешивать муку с ряженкой, кефиром, газированной водой или…кипятком. Для блинов с начинкой я предпочитаю ряженку – у нее сладковатый вкус и это позволяет снижать количество сахара в тесте. Для блинов с солеными начинками лучше использовать более нейтральные жидкости – газированную воду и кефир.

Для кружевных блинов, конечно, имеет значение консистенция теста: оно должно быть жидким и без комков. Поэтому не спешите всыпать всю муку сразу, делайте это постепенно, чтобы не загустить тесто. Если это, все-таки, произошло, доведите тесто до нужной консистенции, добавив жидкости.

Для жарки блинов рекомендую приобрести блинную сковороду с тефлоновым покрытием и невысокими бортами. Перед началом жарки ее нужно, как следует, раскалить, а потом снизить огонь до умеренного.

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Блины, Шефский рецепт, Спецпроект Масленица
Люди:
Евгений Зубов

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: