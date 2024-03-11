Как приготовить на Масленицу классические кружевные блины: советы Евгения Зубова

Секретами идеальных кружевных блинов, а также оранжевых блинов на солоде и пиве делится шеф петербургского ресторана «Блок»
Я предпочитаю печь блины из пшеничной муки, это классика, она точно всем нравится. Главное, не забывайте ее просеять – так мука насыщается кислородом и при замешивании теста у вас не будет комков.
При замешивании теста добавьте в него порошок куркумы, а лучше шафрана, на глаз, приблизительно ¼ чайной ложки на литр, чтобы тесто приобрело насыщенный оранжевый цвет. Темные блинчики получаются, если использовать концентрат солода, его легко купить в интернет-магазинах, 2 столовые ложки солода на 1 литр теста. Заменить солод можно темным пивом, соединив его в тесте с молоком в соотношении 1:1
Кружевные блинчики получаются, если смешивать муку с ряженкой, кефиром, газированной водой или…кипятком. Для блинов с начинкой я предпочитаю ряженку – у нее сладковатый вкус и это позволяет снижать количество сахара в тесте. Для блинов с солеными начинками лучше использовать более нейтральные жидкости – газированную воду и кефир.
Для кружевных блинов, конечно, имеет значение консистенция теста: оно должно быть жидким и без комков. Поэтому не спешите всыпать всю муку сразу, делайте это постепенно, чтобы не загустить тесто. Если это, все-таки, произошло, доведите тесто до нужной консистенции, добавив жидкости.
Для жарки блинов рекомендую приобрести блинную сковороду с тефлоновым покрытием и невысокими бортами. Перед началом жарки ее нужно, как следует, раскалить, а потом снизить огонь до умеренного.
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