Семь секретов вкусных блинов от Влада Пискунова

1. После замешивания дрожжевого теста не ставьте его в тёплое место, а, наоборот, уберите в холодильник часа на 4, а то и на все 6. Перед жаркой блинов достаньте тесто и дайте ему согреться и подойти при комнатной температуре полтора-два часа. Длительное медленное брожение позволит не только наполнить тесто многочисленными пузырьками углекислого газа, но и сделает его зрелым и вкусным. И да, дрожжи должны быть живые!

2. Солите тесто заранее, пока оно ещё не поднялось. То же самое касается и сахара и любых других вкусовых добавок, ванили, например. Поднявшееся тесто уже нельзя будет мешать. Если же этого избежать не удалось, дайте тесту снова подняться.

3. Толщина блинов зависит от консистенции теста, чем оно жиже, тем тоньше получатся блины, и наоборот. Других секретов здесь нет!