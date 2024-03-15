Семь секретов вкусных блинов от Влада Пискунова

Шеф московского ресторана «Матрешка», автор уникальных книг по русской кухне лучше многих знает, как приготовить аутентичные блины для празднования широкой Масленицы
1. После замешивания дрожжевого теста не ставьте его в тёплое место, а, наоборот, уберите в холодильник часа на 4, а то и на все 6. Перед жаркой блинов достаньте тесто и дайте ему согреться и подойти при комнатной температуре полтора-два часа. Длительное медленное брожение позволит не только наполнить тесто многочисленными пузырьками углекислого газа, но и сделает его зрелым и вкусным. И да, дрожжи должны быть живые!
2. Солите тесто заранее, пока оно ещё не поднялось. То же самое касается и сахара и любых других вкусовых добавок, ванили, например. Поднявшееся тесто уже нельзя будет мешать. Если же этого избежать не удалось, дайте тесту снова подняться.
3. Толщина блинов зависит от консистенции теста, чем оно жиже, тем тоньше получатся блины, и наоборот. Других секретов здесь нет!
4. После того как тесто поднялось, не перемешивайте его. Для жарки очередного блина зачерпывайте его половником сверху, а не со дна. И даже не опускайте половник в емкость с тестом: поставьте рядом небольшое блюдце, чтобы класть на него половник, пока жарится блин.
5. Сковороду смазывайте растительным маслом при помощи половинки картофеля с воткнутой в нее вилкой. Это позволит четко дозировать масло и равномерно его распределить по всей поверхности сковороды. Не пренебрегайте этим, даже если вы используете сковороду с антипригарным покрытием. Очень вкусные и красивые блины получаются, если их жарить на топленом масле, но сливочное масло используйте только для смазывания уже пожаренных блинов.
6. Жарьте блины на самой большой конфорке, включенной на средний (или чуть выше) огонь. Это позволит равномерно прогреть сковороду. Не пережаривайте блины! Это так же важно, как не разварить макароны, не пережарить стейк или кусок лосося. Правильно пожаренные блины не должны быть коричневого цвета, а иметь лишь приятный и лёгкий румянец. Переворачивайте блин сразу, как только на его поверхности перестанут лопаться пузырьки вздувающегося теста (или даже чуть раньше), а на обратной стороне жарьте его ещё меньше.
7. Готовые блины складывайте на тарелку, под которую поставите кастрюлю с кипящей на самом слабом огне водой. Вы нажарите огромную стопку блинов, и все они останутся теплыми.
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