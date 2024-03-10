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Максим Тарусин: шесть советов, которые сделают блины с начинками и припеками вкуснее

Шеф московского ресторана «Восход» считает, что хороших блинов не бывает без творчества, а начинки и припеки – дело вкуса. Но рассказывает о том, что любит сам

Максим Тарусин, шеф-повар ресторана "Восход", Москва
Пресс-служба ресторана

Максим Тарусин, шеф-повар ресторана "Восход", Москва

Заварные блины особенно хороши для фарширования
Собака.ru

Заварные блины особенно хороши для фарширования

1. Не советую готовить блины, в том числе и с начинками, впрок. Так же, как и любая выпечка, они вкуснее свежими.

2. Блины в русской кухне, как  нори в японской: в них можно завернуть что угодно по вашему вкусу. Мои фавориты среди начинок: фарш из отварной говядины, рубленое яйцо, зеленый лук. Жареный утиный фарш и брусника, разварной ягненок с жареным луком, зирой и кинзой. Интересная начинка – жареная куриная печенка, лук, рубленое яйцо. Очень вкусные холодные блины с начинкой из форшмака.

Интересная начинка – жареная куриная печенка, лук, рубленое яйцо
Собака.ru

Интересная начинка – жареная куриная печенка, лук, рубленое яйцо

 3. Для сладких блинов рекомендую: шоколад с вишней, творог или маскарпоне с курагой.

Идеальное сочетание вишни, шоколада и сливочного сыра
Собака.ru

Идеальное сочетание вишни, шоколада и сливочного сыра

4. Блины с припеком я готовлю на кефире, без дрожжей – пышки.  Можно сделать «темные» блины, с добавлением солода или квасного сусла.

5. Блины с припеком жарим на средней температуре. Пока поджариваем на одной стороне, на вторую выкладываем припек – любой, который вам нравится. Подходят те же самые, которыми вы начиняете готовые блинчики. Переворачиваете и жарите с другой стороны. Сверху готовый блин можно посыпать сыром, ароматными травами, вялеными томатами и тертой моцареллой. 

6. Самое лучшее сопровождение к блинам – холодная крепкая сметана жирностью не менее 25%. К блинчикам с мясными начинками - любой ягодный соус, но можно приготовить и перечный – на сливках с добавлением коньяка.

Самое лучшее сопровождение к блинам – холодная крепкая сметана
Собака.ru

Самое лучшее сопровождение к блинам – холодная крепкая сметана

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Теги:
Блины, Шефский рецепт, Спецпроект Масленица
Люди:
Максим Тарусин

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