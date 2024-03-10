Максим Тарусин: шесть советов, которые сделают блины с начинками и припеками вкуснее

1. Не советую готовить блины, в том числе и с начинками, впрок. Так же, как и любая выпечка, они вкуснее свежими.

2. Блины в русской кухне, как нори в японской: в них можно завернуть что угодно по вашему вкусу. Мои фавориты среди начинок: фарш из отварной говядины, рубленое яйцо, зеленый лук. Жареный утиный фарш и брусника, разварной ягненок с жареным луком, зирой и кинзой. Интересная начинка – жареная куриная печенка, лук, рубленое яйцо. Очень вкусные холодные блины с начинкой из форшмака.