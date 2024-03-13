Как сделать блины полезнее: один секретный ингредиент, три рецепта и пять лайфхаков от Сабины Мельничук

2. Купите замороженный шпинат, разморозьте его, отожмите, порубите ножом, добавьте одно яйцо, псиллиум, немного тмина, кориандра, щепотку мускатного ореха, соль по вкусу и немного соды, гашеной кислотой. Хорошенько перемешайте, дайте постоять полчаса и начинайте жарить на растительном масле. Подавайте со сметаной, соусом песто, посыпав кедровыми орешками.

3. Аллергия на глютен – не повод отказываться от блинчиков. У меня есть для вас отличный рецепт - рисовые оладьи с маком. Смешиваем блендером теплое молоко, яйца, ложку растопленного сливочного масла, соль, сахар по вкусу. Добавляем пару ложек мака, цедру половины лимона, рисовую муку. У вас должна получиться смесь консистенции густой сметаны.