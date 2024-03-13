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Рецепты

Как сделать блины полезнее: один секретный ингредиент, три рецепта и пять лайфхаков от Сабины Мельничук

Шеф нижегородского ресторана «Кафе 38» считает, что блинам вполне можно присвоить статус здоровой пищи, если знать, как их готовить по-новому.

Секретный ингредиент полезных блинчиков – псиллиум.
Собака.ru

Секретный ингредиент  полезных блинчиков – псиллиум.

Сабина Мельничук, шеф-повар ресторана «Кафе 38», Нижний Новгород
Пресс-служба ресторана

Сабина Мельничук, шеф-повар ресторана «Кафе 38», Нижний Новгород

1. Блины очень вкусная, но довольно тяжелая еда, а сейчас все задумываются о здоровье. Сделать их легче и полезнее можно. Масленица – конец зимы и нам всем не хватает красок, поэтому очень рекомендую приготовить не только вкусные и полезные, но и яркие блинчики.  Секретный ингредиент в них – псиллиум. Я его довольно часто использую в разных блюдах. Это полностью натуральный продукт – отруби из подорожника. Они как губка впитывают влагу, быстро загущают, и главное – это источник клетчатки, природный пребиотик, необходимый для здоровой микрофлоры кишечника. Купить псиллиум можно в любом онлайн маркете продуктов.

Овсяные панкейки со шпинатом
Собака.ru

Овсяные панкейки со шпинатом

2. Купите замороженный шпинат, разморозьте его, отожмите, порубите ножом, добавьте одно яйцо, псиллиум, немного тмина, кориандра, щепотку мускатного ореха, соль по вкусу и немного соды, гашеной кислотой. Хорошенько перемешайте, дайте постоять полчаса и начинайте жарить на растительном масле. Подавайте со сметаной, соусом песто, посыпав кедровыми орешками.

3. Аллергия на глютен – не повод отказываться от блинчиков. У меня есть для вас отличный рецепт - рисовые оладьи с маком. Смешиваем блендером теплое молоко, яйца, ложку растопленного сливочного масла, соль, сахар по вкусу. Добавляем пару ложек мака, цедру половины лимона, рисовую муку. У вас должна получиться смесь консистенции густой сметаны.

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4. Блины без пшеничной муки и яиц – разве такое возможно? Представьте себе, да! Возьмите муку из зеленой гречки, смешайте ее с водой, добавьте немного растительного масла, пару столовых ложек псилиума, чайную ложку гашеной кислотой соды, соль, сахар по вкусу. Тесто должно быть консистенции густой сметаны. Кстати, воду в этом рецепте можно заменить пробитым в блендере пюре любого отварного овоща. Морковь раскрасит ваши блинчики в жизнерадостный оранжевый, а цуккини – в оптимистичный зеленый.

Собака.ru

5. Попробуйте мою начинку для рисовых блинов в тайском стиле. Для этого смешайте порезанные кусочками жареные креветки, авокадо и манго. Добавьте свежие рукколу и мяту, перец чили, несколько капель кунжутного масла, соус унаги. Это очень вкусно!

Рецепты блинов от шеф-повара Сабины Мельничук

Пресс-служба ресторана
Пресс-служба ресторана
Пресс-служба ресторана

Шпинатные оладьи

Ингредиенты:

  • 400 г шпината с\м
  • 50 г псилиума 
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. соды гашеной уксусом
  • кориандр, тмин, мускатный орех
  • кедровые орешки для подачи

Приготовление:

1. Шпинат разморозьте, отожмите и положите в миску.  Добавьте псилиум, щепотку всех специй, размолотых до состояния пудры, и 1 ч. л.  гашеной уксусом соды. Вмешайте яйцо и дайте смеси постоять 30 минут.

2. Жарьте на хорошо раскаленной сковороде на средне-сильном огне. Подавайте со сметаной, посыпав кедровыми орешками. 

 

Рисовые блинчики

Ингредиенты:

  • 200 г рисовой муки
  • 2 яйца
  • 40 г сливочного масла
  • 1 ст. л. сахара 
  • 2 ст. л. мака
  • цедра половинки лимона

Приготовление:

1. Смешайте в миске яйца и растопленное сливочное масло.

2. Постепенно введите муку, соль и сахар. Смешайте блендером на невысокой скорости, в конце добавьте мак и лимонную цедру.

3. Жарьте на сковороде, смазанной сливочным маслом.

 

Блинчики без яиц

Ингредиенты:

  • 350 г муки зеленой гречки
  • 50 г псилиума
  • 50 г растительного масла 
  • 500 г воды
  • 1 ч. л. соды гашеной уксусом  
  • соль, сахар по вкусу

Приготовление:

1. Смешайте в миске муку, соль, сахар и псилиум. Постепенно добавляйте в смесь воду, а в конце - масло и соду. Вымесите до исчезновения комочков.

2. Жарьте на растительном масле.

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Теги:
Блины, Шефский рецепт, Спецпроект Масленица
Люди:
Сабина Мельничук

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