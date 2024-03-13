Как сделать блины полезнее: один секретный ингредиент, три рецепта и пять лайфхаков от Сабины Мельничук

Шеф нижегородского ресторана «Кафе 38» считает, что блинам вполне можно присвоить статус здоровой пищи, если знать, как их готовить по-новому.
1. Блины очень вкусная, но довольно тяжелая еда, а сейчас все задумываются о здоровье. Сделать их легче и полезнее можно. Масленица – конец зимы и нам всем не хватает красок, поэтому очень рекомендую приготовить не только вкусные и полезные, но и яркие блинчики. Секретный ингредиент в них – псиллиум. Я его довольно часто использую в разных блюдах. Это полностью натуральный продукт – отруби из подорожника. Они как губка впитывают влагу, быстро загущают, и главное – это источник клетчатки, природный пребиотик, необходимый для здоровой микрофлоры кишечника. Купить псиллиум можно в любом онлайн маркете продуктов.
Овсяные панкейки со шпинатом
2. Купите замороженный шпинат, разморозьте его, отожмите, порубите ножом, добавьте одно яйцо, псиллиум, немного тмина, кориандра, щепотку мускатного ореха, соль по вкусу и немного соды, гашеной кислотой. Хорошенько перемешайте, дайте постоять полчаса и начинайте жарить на растительном масле. Подавайте со сметаной, соусом песто, посыпав кедровыми орешками.
3. Аллергия на глютен – не повод отказываться от блинчиков. У меня есть для вас отличный рецепт - рисовые оладьи с маком. Смешиваем блендером теплое молоко, яйца, ложку растопленного сливочного масла, соль, сахар по вкусу. Добавляем пару ложек мака, цедру половины лимона, рисовую муку. У вас должна получиться смесь консистенции густой сметаны.
4. Блины без пшеничной муки и яиц – разве такое возможно? Представьте себе, да! Возьмите муку из зеленой гречки, смешайте ее с водой, добавьте немного растительного масла, пару столовых ложек псилиума, чайную ложку гашеной кислотой соды, соль, сахар по вкусу. Тесто должно быть консистенции густой сметаны. Кстати, воду в этом рецепте можно заменить пробитым в блендере пюре любого отварного овоща. Морковь раскрасит ваши блинчики в жизнерадостный оранжевый, а цуккини – в оптимистичный зеленый.
5. Попробуйте мою начинку для рисовых блинов в тайском стиле. Для этого смешайте порезанные кусочками жареные креветки, авокадо и манго. Добавьте свежие рукколу и мяту, перец чили, несколько капель кунжутного масла, соус унаги. Это очень вкусно!
Рецепты блинов от шеф-повара Сабины Мельничук
Шпинатные оладьи
Ингредиенты:
- 400 г шпината с\м
- 50 г псилиума
- 1 яйцо
- 1 ч. л. соды гашеной уксусом
- кориандр, тмин, мускатный орех
- кедровые орешки для подачи
Приготовление:
1. Шпинат разморозьте, отожмите и положите в миску. Добавьте псилиум, щепотку всех специй, размолотых до состояния пудры, и 1 ч. л. гашеной уксусом соды. Вмешайте яйцо и дайте смеси постоять 30 минут.
2. Жарьте на хорошо раскаленной сковороде на средне-сильном огне. Подавайте со сметаной, посыпав кедровыми орешками.
Рисовые блинчики
Ингредиенты:
- 200 г рисовой муки
- 2 яйца
- 40 г сливочного масла
- 1 ст. л. сахара
- 2 ст. л. мака
- цедра половинки лимона
Приготовление:
1. Смешайте в миске яйца и растопленное сливочное масло.
2. Постепенно введите муку, соль и сахар. Смешайте блендером на невысокой скорости, в конце добавьте мак и лимонную цедру.
3. Жарьте на сковороде, смазанной сливочным маслом.
Блинчики без яиц
Ингредиенты:
- 350 г муки зеленой гречки
- 50 г псилиума
- 50 г растительного масла
- 500 г воды
- 1 ч. л. соды гашеной уксусом
- соль, сахар по вкусу
Приготовление:
1. Смешайте в миске муку, соль, сахар и псилиум. Постепенно добавляйте в смесь воду, а в конце - масло и соду. Вымесите до исчезновения комочков.
2. Жарьте на растительном масле.
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