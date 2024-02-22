Зеленый салат с черными груздями, телятиной и печеным картофелем от Андрея Федосеева

4 порции

1 ч + 1 ч на подготовку

Ингредиенты:

150 г соленых черных груздей

450 г телячьей вырезки

3 средние картофелины

100 г салата романо

1/2 красной сладкой ялтинской луковицы

6 перепелиных яиц

6 зубчиков чеснока

4 веточки розмарина

3 ст. л. растительного масла

проростки или микрозелень для украшения

морская соль

для заправки:

350 г сметаны (30%)

20 г корня хрена

1 ст. л. лимонного сока

70 мл нерафинированного растительного масла

соль, смесь перцев крупного помола

Приготовление:

1. Грузди заранее замочите в холодной питьевой воде минимум на 1 час, чтобы ушла лишняя соль. Затем крупно нарежьте грибы.

2. Разогрейте духовку до 180 °С. Картофель вымойте, выложите на противень, сбрызните 1 ст. л. растительного масла и посолите. Добавьте к картофелю 3 очищенных зубчика чеснока, 2 веточки розмарина и запекайте 45–50 минут до готовности. Остудите, очистите и нарежьте ломтиками.

3. Вырезку заранее достаньте из холодильника, чтобы мясо согрелось до комнатной температуры. Зачистите вырезку от пленок. Раскалите оставшееся растительное масло в сковороде, добавьте в него 3 оставшихся очищенных зубчика чеснока и 2 веточки розмарина. Выложите вырезку и жарьте со всех сторон до средней степени прожарки. Переложите мясо на решетку или на тарелку и дайте 5 минут «отдохнуть», чтобы мясные соки равномерно распределились. Затем нарежьте вырезку тонкими слайсами.

4. Салат романо вымойте, обсушите и нарвите руками. Красный лук очистите и нарежьте тонкими перьями. Перепелиные яйца варите 2 минуты 40 секунд, переложите в ледяную воду, остудите, очистите и разрежьте пополам.

5. Для заправки хрен очистите и натрите на мелкой терке. Выложите в чашу блендера сметану, хрен, добавьте лимонный сок и взбейте на медленной скорости. Не переставая взбивать, тонкой струйкой вливайте нерафинированное растительное масло. В конце посолите и поперчите.

6. Выложите в салатник слайсы телятины, картофель, грузди, романо и красный лук. Добавьте заправку и перемешайте. Сверху выложите половинки перепелиных яиц, украсьте проростками (микрозеленью) и подавайте.

Чтобы вырезка не пережарилась, воспользуйтесь термощупом — внутри куска должно быть 55 °С.