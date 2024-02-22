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Рецепты

Зеленый салат с черными груздями, телятиной и печеным картофелем от Андрея Федосеева

Необычный рецепт салата из микса зеленых листьев, хрустящих груздей, нежной телятины с бодрящей заправкой из сметаны с лимоном и хреном родился в голове креативного шефа ресторанов «Бор» и «Bjorn» в Москве. Приготовьте большую миску такого салата и этого будет достаточно, чтобы накормить очень голодного мужчину. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Андрей Федосеев
Андрей Федосеев, шеф-повар ресторана современной русской кухни «Бор», Москва
Андрей Федосеев

4 порции
1 ч + 1 ч на подготовку

Ингредиенты:

  • 150 г соленых черных груздей
  • 450 г телячьей вырезки
  • 3 средние картофелины
  • 100 г салата романо
  • 1/2 красной сладкой ялтинской луковицы
  • 6 перепелиных яиц
  • 6 зубчиков чеснока
  • 4 веточки розмарина
  • 3 ст. л. растительного масла
  • проростки или микрозелень для украшения
  • морская соль

для заправки:

  • 350 г сметаны (30%)
  • 20 г корня хрена
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 70 мл нерафинированного растительного масла
  • соль, смесь перцев крупного помола

Приготовление:

1. Грузди заранее замочите в холодной питьевой воде минимум на 1 час, чтобы ушла лишняя соль. Затем крупно нарежьте грибы.

2. Разогрейте духовку до 180 °С. Картофель вымойте, выложите на противень, сбрызните 1 ст. л. растительного масла и посолите. Добавьте к картофелю 3 очищенных зубчика чеснока, 2 веточки розмарина и запекайте 45–50 минут до готовности. Остудите, очистите и нарежьте ломтиками.

3. Вырезку заранее достаньте из холодильника, чтобы мясо согрелось до комнатной температуры. Зачистите вырезку от пленок. Раскалите оставшееся растительное масло в сковороде, добавьте в него 3 оставшихся очищенных зубчика чеснока и 2 веточки розмарина. Выложите вырезку и жарьте со всех сторон до средней степени прожарки. Переложите мясо на решетку или на тарелку и дайте 5 минут «отдохнуть», чтобы мясные соки равномерно распределились. Затем нарежьте вырезку тонкими слайсами.

4. Салат романо вымойте, обсушите и нарвите руками. Красный лук очистите и нарежьте тонкими перьями. Перепелиные яйца варите 2 минуты 40 секунд, переложите в ледяную воду, остудите, очистите и разрежьте пополам.

5. Для заправки хрен очистите и натрите на мелкой терке. Выложите в чашу блендера сметану, хрен, добавьте лимонный сок и взбейте на медленной скорости. Не переставая взбивать, тонкой струйкой вливайте нерафинированное растительное масло. В конце посолите и поперчите.

6. Выложите в салатник слайсы телятины, картофель, грузди, романо и красный лук. Добавьте заправку и перемешайте. Сверху выложите половинки перепелиных яиц, украсьте проростками (микрозеленью) и подавайте.

Чтобы вырезка не пережарилась, воспользуйтесь термощупом — внутри куска должно быть 55 °С.
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Теги:
Мясо, Грибы, Салаты, Шефский рецепт

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