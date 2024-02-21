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Рецепты

Мини-ром-бабы в банке от Андрея Махова

Растянуть удовольствие предлагает нам шеф московского ресторана «Кафе «Пушкинъ». Его вариант исполнения обычной ромовой бабы облегчает муки выбора подарка, который и порадует, и приятно удивит. Универсальный десерт без гендерных признаков. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Андрей Махов, шеф-повар ресторана «Кафе Пушкинъ», Москва
Пресс-служба ресторана

Андрей Махов, шеф-повар ресторана «Кафе Пушкинъ», Москва

15 порций
1,5 ч + 40 мин на расстойку

Ингредиенты:

для теста:

  • 300 г муки из мягких сортов пшеницы (в идеале — манитобы)
  • 6 г быстрых сухих дрожжей
  • 110 г сливочного масла
  • 1/3 ч. л. соли
  • 1 ч. л. меда
  • 2 ч. л. воды
  • 3 яйца

для сиропа:

  • 1,75 л воды
  • 1,75 г сахара
  • 220 мл сиропа глюкозы
  • 1 ч. л. лимонной кислоты
  • 150 мл темного выдержанного рома

Приготовление:

1. Для теста поместите в миску все ингредиенты, кроме яиц, и перемешайте миксером до образования песочной крошки.

2. Добавьте яйца и взбивайте на низкой скорости до однородности. Затем увеличьте обороты до высоких и вымешивайте тесто 15–20 минут — оно должно стать гладким и эластичным.

3. Разложите тесто по порционным формочкам — по 3 г в каждую (удобно использовать силиконовые формы для конфет и шоколада). Оставьте на 40 минут для расстойки.

4. Разогрейте духовку до 165 °С и выпекайте мини-ром-бабы 20–25 минут до золотистого цвета.

5. Для сиропа влейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, сироп глюкозы и лимонную кислоту. Доведите до кипения, чтобы сахар растворился. Снимите кастрюлю с огня, влейте в ром и быстро остудите сироп в миске со льдом до 40–42 °С.

6. Замочите ромовые бабы в сиропе и оставьте до полного набухания.

7. Разложите ром-бабы по банкам и залейте сиропом из кастрюли из расчета 250 мл сиропа на 12 мини-ром-баб.

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Теги:
Десерты, Шефский рецепт
Люди:
Андрей Махов

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