Мини-ром-бабы в банке от Андрея Махова

15 порций

1,5 ч + 40 мин на расстойку

Ингредиенты:

для теста:

300 г муки из мягких сортов пшеницы (в идеале — манитобы)

6 г быстрых сухих дрожжей

110 г сливочного масла

1/3 ч. л. соли

1 ч. л. меда

2 ч. л. воды

3 яйца

для сиропа:

1,75 л воды

1,75 г сахара

220 мл сиропа глюкозы

1 ч. л. лимонной кислоты

150 мл темного выдержанного рома

Приготовление:

1. Для теста поместите в миску все ингредиенты, кроме яиц, и перемешайте миксером до образования песочной крошки.

2. Добавьте яйца и взбивайте на низкой скорости до однородности. Затем увеличьте обороты до высоких и вымешивайте тесто 15–20 минут — оно должно стать гладким и эластичным.

3. Разложите тесто по порционным формочкам — по 3 г в каждую (удобно использовать силиконовые формы для конфет и шоколада). Оставьте на 40 минут для расстойки.

4. Разогрейте духовку до 165 °С и выпекайте мини-ром-бабы 20–25 минут до золотистого цвета.

5. Для сиропа влейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, сироп глюкозы и лимонную кислоту. Доведите до кипения, чтобы сахар растворился. Снимите кастрюлю с огня, влейте в ром и быстро остудите сироп в миске со льдом до 40–42 °С.

6. Замочите ромовые бабы в сиропе и оставьте до полного набухания.

7. Разложите ром-бабы по банкам и залейте сиропом из кастрюли из расчета 250 мл сиропа на 12 мини-ром-баб.