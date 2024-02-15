Крудо из сибаса с соусом пондзу от Михаила Самонова

Мечта сыроеда - крудо под ярким соусом от шефа московского ресторана «Amber». Классическая итальянская закуска из свежей, термически не обработанной рыбы становится еще интереснее, благодаря японскому соусу пондзу. Советуем приготовить соус с запасом и хранить в холодильнике - в любой момент, когда вам захочется сделать изысканную закуску из рыбы или креветок, это не займет много времени.
4 порции
15 мин + 24 ч на настаивание
Ингредиенты:
- 200 г филе сибаса без кожи
- 2 ч. л. лимонного сока
- 20 мл оливкового масла extra virgin
- 20 г соуса пондзу
- 2 перышка зеленого лука
- соль, свежемолотый черный перец
для соуса пондзу:
- 120 мл соевого соуса
- 90 мл лимонного сока
- 30 мл апельсинового сока
- 20 мл мирина (рисового вина)
- 10 г стружки тунца
- 10 г водорослей комбу
Приготовление:
1. Для соуса пондзу соедините все ингредиенты в миске, тщательно перемешайте и уберите в холодильник на 24 часа. Затем процедите.
2. Филе сибаса нарежьте под небольшим углом ромбиками и выложите на блюдо. Заправляйте рыбу в строгой последовательности: соль, перец, лимонный сок, оливковое масло, соус пондзу.
3. Посыпьте крудо мелко рубленным зеленым луком, украсьте по желанию и подавайте.
Для этого блюда выбирайте только свежий сибас. Покупая рыбу, обратите внимание на ее глаза: они должны быть ясными, не мутным, не красными. Жабры — яркого-бордового цвета, без слизи и неприятного запаха. У свежей рыбы легкий запах огурца или только что разрезанного арбуза.
Готовый соус пондзу можно хранить в холодильнике до одного месяца.
Украсить блюдо можно перчиком чили.
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