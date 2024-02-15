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Крудо из сибаса с соусом пондзу от Михаила Самонова

Мечта сыроеда - крудо под ярким соусом от шефа московского ресторана «Amber». Классическая итальянская закуска из свежей, термически не обработанной рыбы становится еще интереснее, благодаря японскому соусу пондзу. Советуем приготовить соус с запасом и хранить в холодильнике - в любой момент, когда вам захочется сделать изысканную закуску из рыбы или креветок, это не займет много времени. 

Пресс-служба ресторана
Михаил Самсонов. Михаил Самонов, шеф-повар ресторана Amber, Москва
Пресс-служба ресторана
Михаил Самсонов, Михаил Самонов, шеф-повар ресторана Amber, Москва

4 порции
15 мин + 24 ч на настаивание

Ингредиенты:

  • 200 г филе сибаса без кожи
  • 2 ч. л. лимонного сока
  • 20 мл оливкового масла extra virgin
  • 20 г соуса пондзу
  • 2 перышка зеленого лука
  • соль, свежемолотый черный перец

для соуса пондзу:

  • 120 мл соевого соуса
  • 90 мл лимонного сока
  • 30 мл апельсинового сока
  • 20 мл мирина (рисового вина)
  • 10 г стружки тунца
  • 10 г водорослей комбу

Приготовление:

1. Для соуса пондзу соедините все ингредиенты в миске, тщательно перемешайте и уберите в холодильник на 24 часа. Затем процедите.

2. Филе сибаса нарежьте под небольшим углом ромбиками и выложите на блюдо. Заправляйте рыбу в строгой последовательности: соль, перец, лимонный сок, оливковое масло, соус пондзу.

3. Посыпьте крудо мелко рубленным зеленым луком, украсьте по желанию и подавайте.

Для этого блюда выбирайте только свежий сибас. Покупая рыбу, обратите внимание на ее глаза: они должны быть ясными, не мутным, не красными. Жабры — яркого-бордового цвета, без слизи и неприятного запаха. У свежей рыбы легкий запах огурца или только что разрезанного арбуза.

Готовый соус пондзу можно хранить в холодильнике до одного месяца.

Украсить блюдо можно перчиком чили.

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Теги:
Рыба, Закуски, Шефский рецепт

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