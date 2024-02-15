Крудо из сибаса с соусом пондзу от Михаила Самонова

4 порции

15 мин + 24 ч на настаивание

Ингредиенты:

200 г филе сибаса без кожи

2 ч. л. лимонного сока

20 мл оливкового масла extra virgin

20 г соуса пондзу

2 перышка зеленого лука

соль, свежемолотый черный перец

для соуса пондзу:

120 мл соевого соуса

90 мл лимонного сока

30 мл апельсинового сока

20 мл мирина (рисового вина)

10 г стружки тунца

10 г водорослей комбу

Приготовление:

1. Для соуса пондзу соедините все ингредиенты в миске, тщательно перемешайте и уберите в холодильник на 24 часа. Затем процедите.

2. Филе сибаса нарежьте под небольшим углом ромбиками и выложите на блюдо. Заправляйте рыбу в строгой последовательности: соль, перец, лимонный сок, оливковое масло, соус пондзу.

3. Посыпьте крудо мелко рубленным зеленым луком, украсьте по желанию и подавайте.