Блонди с кремом «Чизкейк» и малиной от Маргариты Арзамазовой

Любовь к чизкейкам непобедима: диетологи и сторонники правильного питания отступают, когда речь идет о популярном десерте, и даже усматривают в нем некоторую пользу. Петербургские кондитеры известны своими шедеврами и автор «Блонди», известная кондитер ресторанной группы Dreamteam из Петербурга, предлагает рецепт, который легко приготовить на домашней кухне в любом городе мира.
8 порций
1 ч + 7 ч на охлаждение
Ингредиенты:
для блонди:
- 200 г белого шоколада
- 285 г сливочного масла (82,5 %)
- 165 г пшеничной муки
- 45 г миндальной муки
- 1/3 ч. л. соли
- 5 крупных яиц
- 336 г кокосового сахара
- 150 г малины (можно свежемороженой)
для крема «Чизкейк»:
- 150 г белого шоколада
- 375 г творожного сыра
- 100 г сахара
- 3 крупных яйца
- 10 мл ванильного экстракта (по желанию)
- 1 щепотка соли
- 100 г малины для подачи
Приготовление:
1. Для блонди порубите шоколад на мелкие кусочки и растопите в жаропрочной миске вместе с маслом на водяной бане. Остудите смесь почти до комнатной температуры.
2. В другой миске смешайте муку обоих видов и соль. В третьей взбейте венчиком яйца комнатной температуры с сахаром.
3. Добавьте в яично-сахарную смесь масло с шоколадом и перемешайте до однородности. Постепенно добавляйте в тесто муку, перемешивая после каждой партии.
4. Разогрейте духовку до 170 °С. Застелите квадратную или круглую форму диаметром 24 см пергаментом и влейте тесто. Равномерно посыпьте его малиной и выпекайте блонди 22 минуты.
5. Тем временем приготовьте крем «Чизкейк». Шоколад порубите и растопите в жаропрочной миске на водяной бане.
6. Смешайте венчиком творожный сыр, сахар и соль. Добавьте ванильный экстракт, если используете.
7. По одному вбивайте яйца, тщательно перемешивая смесь до однородности после каждого. Затем влейте растопленный шоколад и еще раз как следует перемешайте.
8. Достаньте блонди из духовки и сразу выложите на тесто крем. Уменьшите температуру духовки до 160 °С и выпекайте десерт еще 20 минут.
9. Остудите блонди прямо в форме, затем уберите в холодильник минимум на 7 часов.
10. Нарежьте десерт на аккуратные тонкие ломтики, украсьте свежей малиной и подавайте.
Если добавить в крем «Чизкейк» тертую цедру лимона и апельсина, вкус станет свежее.
Блонди можно приготовить в виде торта для праздничного стола или в форме кекса, не добавляя крем «Чизкейк», завернуть в пергамент и взять с собой на зимнюю прогулку.
Малину можно заменить голубикой или клубникой. А можно обойтись совсем без ягод — получится карамельный десерт. Кокосовый сахар лучше не заменять — именно он дает выраженный карамельный вкус и тягучую текстуру. В крайнем случае подойдет мусковадо, но на треть меньшего объема: он намного слаще кокосового сахара.
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