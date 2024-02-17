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Блонди с кремом «Чизкейк» и малиной от Маргариты Арзамазовой

Любовь к чизкейкам непобедима: диетологи и сторонники правильного питания отступают, когда речь идет о популярном десерте, и даже усматривают в нем некоторую пользу. Петербургские кондитеры известны своими шедеврами и автор «Блонди», известная кондитер ресторанной группы Dreamteam из Петербурга, предлагает рецепт, который легко приготовить на домашней кухне в любом городе мира.  

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Маргарита Арзамазова. Маргарита Арзамазова, бренд-шеф-кондитер Dreamteam, Санкт-Петербург
Пресс-служба ресторана
Маргарита Арзамазова, Маргарита Арзамазова, бренд-шеф-кондитер Dreamteam, Санкт-Петербург 

8 порций
1 ч + 7 ч на охлаждение

Ингредиенты:

для блонди:

  • 200 г белого шоколада
  • 285 г сливочного масла (82,5 %)
  • 165 г пшеничной муки
  • 45 г миндальной муки
  • 1/3 ч. л. соли
  • 5 крупных яиц
  • 336 г кокосового сахара
  • 150 г малины (можно свежемороженой)

для крема «Чизкейк»:

  • 150 г белого шоколада
  • 375 г творожного сыра
  • 100 г сахара
  • 3 крупных яйца
  • 10 мл ванильного экстракта (по желанию)
  • 1 щепотка соли
  • 100 г малины для подачи

Приготовление:

1. Для блонди порубите шоколад на мелкие кусочки и растопите в жаропрочной миске вместе с маслом на водяной бане. Остудите смесь почти до комнатной температуры.

2. В другой миске смешайте муку обоих видов и соль. В третьей взбейте венчиком яйца комнатной температуры с сахаром.

3. Добавьте в яично-сахарную смесь масло с шоколадом и перемешайте до однородности. Постепенно добавляйте в тесто муку, перемешивая после каждой партии.

4. Разогрейте духовку до 170 °С. Застелите квадратную или круглую форму диаметром 24 см пергаментом и влейте тесто. Равномерно посыпьте его малиной и выпекайте блонди 22 минуты.

5. Тем временем приготовьте крем «Чизкейк». Шоколад порубите и растопите в жаропрочной миске на водяной бане.

6. Смешайте венчиком творожный сыр, сахар и соль. Добавьте ванильный экстракт, если используете.

7. По одному вбивайте яйца, тщательно перемешивая смесь до однородности после каждого. Затем влейте растопленный шоколад и еще раз как следует перемешайте.

8. Достаньте блонди из духовки и сразу выложите на тесто крем. Уменьшите температуру духовки до 160 °С и выпекайте десерт еще 20 минут.

9. Остудите блонди прямо в форме, затем уберите в холодильник минимум на 7 часов.

10. Нарежьте десерт на аккуратные тонкие ломтики, украсьте свежей малиной и подавайте.

Если добавить в крем «Чизкейк» тертую цедру лимона и апельсина, вкус станет свежее.

Блонди можно приготовить в виде торта для праздничного стола или в форме кекса, не добавляя крем «Чизкейк», завернуть в пергамент и взять с собой на зимнюю прогулку.

Малину можно заменить голубикой или клубникой. А можно обойтись совсем без ягод — получится карамельный десерт. Кокосовый сахар лучше не заменять — именно он дает выраженный карамельный вкус и тягучую текстуру. В крайнем случае подойдет  мусковадо, но на треть меньшего объема: он намного слаще кокосового сахара.

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Теги:
Шефский рецепт, Десерты
Люди:
Маргарита Арзамазова

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