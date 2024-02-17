Блонди с кремом «Чизкейк» и малиной от Маргариты Арзамазовой

8 порций

1 ч + 7 ч на охлаждение

Ингредиенты:

для блонди:

200 г белого шоколада

285 г сливочного масла (82,5 %)

165 г пшеничной муки

45 г миндальной муки

1/3 ч. л. соли

5 крупных яиц

336 г кокосового сахара

150 г малины (можно свежемороженой)

для крема «Чизкейк»:

150 г белого шоколада

375 г творожного сыра

100 г сахара

3 крупных яйца

10 мл ванильного экстракта (по желанию)

1 щепотка соли

100 г малины для подачи

Приготовление:

1. Для блонди порубите шоколад на мелкие кусочки и растопите в жаропрочной миске вместе с маслом на водяной бане. Остудите смесь почти до комнатной температуры.

2. В другой миске смешайте муку обоих видов и соль. В третьей взбейте венчиком яйца комнатной температуры с сахаром.

3. Добавьте в яично-сахарную смесь масло с шоколадом и перемешайте до однородности. Постепенно добавляйте в тесто муку, перемешивая после каждой партии.

4. Разогрейте духовку до 170 °С. Застелите квадратную или круглую форму диаметром 24 см пергаментом и влейте тесто. Равномерно посыпьте его малиной и выпекайте блонди 22 минуты.

5. Тем временем приготовьте крем «Чизкейк». Шоколад порубите и растопите в жаропрочной миске на водяной бане.

6. Смешайте венчиком творожный сыр, сахар и соль. Добавьте ванильный экстракт, если используете.

7. По одному вбивайте яйца, тщательно перемешивая смесь до однородности после каждого. Затем влейте растопленный шоколад и еще раз как следует перемешайте.

8. Достаньте блонди из духовки и сразу выложите на тесто крем. Уменьшите температуру духовки до 160 °С и выпекайте десерт еще 20 минут.

9. Остудите блонди прямо в форме, затем уберите в холодильник минимум на 7 часов.

10. Нарежьте десерт на аккуратные тонкие ломтики, украсьте свежей малиной и подавайте.