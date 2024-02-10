Пироги с цветной капустой от Андрея Матюха

8 порций

1 ч + 1 ч на подготовку + 1,5 ч на заморозку

Ингредиенты:

480 г цветной капусты

560 г филе куриной грудки

3 ст. л. смеси специй для курицы

200 мл воды

400 мл сливок (33%)

800 г слоеного бездрожжевого теста

2 желтка для смазывания

соль

для соуса:

400 г консервированной кукурузы

400 мл сливок (33%)

Приготовление:

1. Цветную капусту разделите на 8 примерно одинаковых соцветий. Сделайте солевой раствор из расчета 1 л теплой воды на 70 г соли и замочите капусту на 1 час.

2. Куриное филе нарежьте мелкими кусочками, приправьте смесью специй и выложите в чашу блендера. Влейте воду, сливки и взбейте до состояния мусса.

3. Для приготовления одного пирога нанесите на пищевую пленку слой куриного мусса толщиной 0,5 см. В центр поставьте одно соцветие капусты и «оберните» его муссом. Таким же образом сделайте заготовки для остальных пирогов и уберите их в морозилку на 1 час.

4. Раскатайте тесто не слишком тонко и разделите на 8 равных частей. Каждую часть смажьте небольшим количеством взболтанного желтка, в центр теста поместите соцветие с куриным муссом без пленки, оберните тестом и уберите в морозилку еще на 30 минут.

5. Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте пироги оставшимся желтком и выпекайте 25 минут.

6. Тем временем приготовьте соус. Выложите консервированную кукурузу в сотейник, слив жидкость, влейте сливки и прогревайте 2–3 минуты, не доводя до кипения. Немного остудите, взбейте блендером и протрите через сито.

7. Подавайте пироги с кукурузно-сливочным соусом.

Вместо цветной капусты можно взять брокколи.