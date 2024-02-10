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Пироги с цветной капустой от Андрея Матюха

Пироги в стиле щедрого южного застолья так хороши, что на них стоит потратить время. Этот рецепт от неординарного шефа краснодарских ресторанов «Угли-Угли» и «The Печь» обещает стать вашим коронным. Если и существуют на свете пироги, которые можно есть без всяких угрызений, то это именно они. И соус к ним - просто объеденье.

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Андрей Матюха, ресторатор, шеф-повар ресторанов «Угли-Угли», «The Печь», Краснодар
Собака.ru, пресс-служба ресторана

Андрей Матюха, ресторатор, шеф-повар ресторанов «Угли-Угли», «The Печь», Краснодар

8 порций
1 ч + 1 ч на подготовку + 1,5 ч на заморозку

Ингредиенты:

  • 480 г цветной капусты
  • 560 г филе куриной грудки
  • 3 ст. л. смеси специй для курицы
  • 200 мл воды
  • 400 мл сливок (33%)
  • 800 г слоеного бездрожжевого теста
  • 2 желтка для смазывания
  • соль

для соуса:

  • 400 г консервированной кукурузы
  • 400 мл сливок (33%)

Приготовление:

1. Цветную капусту разделите на 8 примерно одинаковых соцветий. Сделайте солевой раствор из расчета 1 л теплой воды на 70 г соли и замочите капусту на 1 час.

2. Куриное филе нарежьте мелкими кусочками, приправьте смесью специй и выложите в чашу блендера. Влейте воду, сливки и взбейте до состояния мусса.

3. Для приготовления одного пирога нанесите на пищевую пленку слой куриного мусса толщиной 0,5 см. В центр поставьте одно соцветие капусты и «оберните» его муссом. Таким же образом сделайте заготовки для остальных пирогов и уберите их в морозилку на 1 час.

4. Раскатайте тесто не слишком тонко и разделите на 8 равных частей. Каждую часть смажьте небольшим количеством взболтанного желтка, в центр теста поместите соцветие с куриным муссом без пленки, оберните тестом и уберите в морозилку еще на 30 минут.

5. Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте пироги оставшимся желтком и выпекайте 25 минут.

6. Тем временем приготовьте соус. Выложите консервированную кукурузу в сотейник, слив жидкость, влейте сливки и прогревайте 2–3 минуты, не доводя до кипения. Немного остудите, взбейте блендером и протрите через сито.

7. Подавайте пироги с кукурузно-сливочным соусом.

Вместо цветной капусты можно взять брокколи.
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Теги:
Закуски, Выпечка, Шефский рецепт
Люди:
Андрей Матюха

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