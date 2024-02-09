Бразато от Мирко Дзаго

12 порций

3,5 ч

Ингредиенты:

2,250 кг говяжьей лопатки

240 г сливочного масла

5–6 зубчиков чеснока

2 веточки розмарина

3 веточки тимьяна

3 веточки шалфея

1 ч. л. молотой корицы

соль, свежемолотый черный перец

для соуса:

750 мл кьянти

3 луковицы

3 моркови

3 стебля сельдерея

1 яблоко

360 г грибов

8 помидоров

150 мл оливкового масла

3 лавровых листа

5–6 гвоздичек

100 г черничного варенья

соль, свежемолотый черный перец

для гарнира:

300 г кукурузной крупы для поленты

1,5 л воды

160 г сливочного масла

360 г сыра томино

соль

для подачи:

50 г варенья из шишек (по желанию)

Приготовление:

1. Сверните говяжью лопатку рулетом. Чеснок очистите. Растопите сливочное масло в сковороде, добавьте чеснок, розмарин, тимьян, шалфей, корицу и обжаривайте говядину 5–7 минут с двух сторон до золотистого цвета. Переложите в форму для запекания.

2. Для соуса лук, морковь, сельдерей и яблоко очистите и нарежьте небольшими кусочками. Так же нарежьте грибы и помидоры. Разогрейте в глубокой сковороде оливковое масло и обжаривайте морковь, помешивая, 5 минут. Добавьте сельдерей и готовьте еще 3–4 минуты. Выложите в сковороду лук, грибы и жарьте все вместе 5 минут. Добавьте яблоко, лавровый лист, гвоздику, посолите, поперчите, перемешайте и прогревайте 3–4 минуты.

3. Постепенно вливайте вино, выпаривая его (50–100 мл вина сохраните). Перелейте соус в форму к мясу, добавьте помидоры.

4. Разогрейте духовку до 150–160 °С. Поставьте форму с мясом на решетку, если надо, еще немного посолите, поперчите и тушите говядину 2–3 часа.

5. Достаньте мясо из формы. Удалите из соуса травы и лавровый лист, протрите соус через крупное сито. Влейте соус в сотейник, добавьте оставшиеся 50–100 мл вина, черничное варенье и немного уварите до состояния густого сиропа.

6. Пока готовится мясо, приготовьте гарнир. В кипящую подсоленную воду всыпьте кукурузную крупу, перемешайте и варите на медленном огне 2 часа. В готовую поленту добавьте сливочное масло и сыр.

7. Выложите говядину на блюдо, полейте соусом и подавайте бразато с полентой. Если хотите, можете украсить блюдо вареньем из шишек — вкус будет оригинальнее.