Трюфели с ромом от Елены Железняковой

Шоколадные трюфели, один из символов французской кухни, известны сладкоежкам по всему миру. Есть, как минимум, две версии создания трюфелей, но широкую известность конфета получила не на родине, а в Лондоне, куда переехал потомственный шоколатье. Первые опыты приготовления конфет ручной работы дома чаще всего начинают именно с трюфелей. Классические трюфели с ромом от шеф-кондитера «Кофемании», уложенные в красивую коробку, станут прекрасным подарком.
20 конфет
40 мин + 12 ч на стабилизацию + 1 ч на застывание
Ингредиенты:
- 100 г темного шоколада
- 70 мл сливок (35 %)
- 18 мл тримолина или меда
- 15 мл темного рома
- 30 г сливочного масла
для глазури и посыпки:
- 50 г темного шоколада
- 15 г какао-порошка
Приготовление:
1. Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке.
2. Влейте в сотейник сливки и тримолин (мед) и доведите до кипения. Снимите с плиты, вылейте на растопленный шоколад и как следует размешайте венчиком.
3. Влейте ром и взбейте смесь блендером до однородности. Остудите до 40–45 °С, добавьте размягченное сливочное масло и еще раз взбейте блендером до состояния эмульсии. Взбивайте до тех пор, пока шоколадная масса не начнет отходить от стенок чаши. Накройте смесь пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 6–12 часов (не убирайте в холодильник!).
4. Застелите противень пергаментом и с помощью кондитерского мешка с круглой насадкой отсадите по 10 г шоколадной массы, формируя форму трюфеля. Уберите в холодильник или в морозильную камеру до полного застывания.
5. Для глазури растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Окунайте каждую конфету в глазурь и посыпайте какао-порошком.
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