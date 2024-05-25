Трюфели с ромом от Елены Железняковой

20 конфет

40 мин + 12 ч на стабилизацию + 1 ч на застывание

Ингредиенты:

100 г темного шоколада

70 мл сливок (35 %)

18 мл тримолина или меда

15 мл темного рома

30 г сливочного масла

для глазури и посыпки:

50 г темного шоколада

15 г какао-порошка

Приготовление:

1. Шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке.

2. Влейте в сотейник сливки и тримолин (мед) и доведите до кипения. Снимите с плиты, вылейте на растопленный шоколад и как следует размешайте венчиком.

3. Влейте ром и взбейте смесь блендером до однородности. Остудите до 40–45 °С, добавьте размягченное сливочное масло и еще раз взбейте блендером до состояния эмульсии. Взбивайте до тех пор, пока шоколадная масса не начнет отходить от стенок чаши. Накройте смесь пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 6–12 часов (не убирайте в холодильник!).

4. Застелите противень пергаментом и с помощью кондитерского мешка с круглой насадкой отсадите по 10 г шоколадной массы, формируя форму трюфеля. Уберите в холодильник или в морозильную камеру до полного застывания.

5. Для глазури растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Окунайте каждую конфету в глазурь и посыпайте какао-порошком.

Если хорошо взбить эмульсию блендером, а потом дать настояться при комнатной температуре 6–12 часов, из шоколадной массы можно будет сформировать красивые остроконечные пики.