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Рецепты

Цукаты в темном шоколаде от Анны Красовской

Цитрусовые в феврале едва ли не самый актуальный фрукт, поэтому шкурки апельсина не выбрасывайте, а приготовьте из них цукаты. Классическое сочетание цитрусового вкуса с шоколадом легло в основу этого десерта от знаменитого петербургского кондитера. Прочитайте шаги внимательно, чтобы сделать заготовку заранее и купить плитку темного шоколада. Сложить готовые цукаты можно в прозрачный пакет или в стеклянную банку, написав на ней пару нежных слов.

Анна Красовская, основатель и шеф-кондитер «Кондитерской Анны Красовской», Санкт-Петербург
Пресс-служба ресторана

Анна Красовская, основатель и шеф-кондитер «Кондитерской Анны Красовской», Санкт-Петербург

4 порции
40 мин + 6 дней на настаивание и подсыхание

Ингредиенты:

  • 6 крупных апельсинов
  • 600 г сахара
  • 600 мл воды
  • 100 г темного шоколада

Приготовление:

1. Аккуратно снимите с апельсинов кожуру вместе с белой мякотью. Нарежьте цедру на полоски, выложите в сотейник, залейте водой и доведите почти до кипения (но не кипятите!). Слейте воду. Повторите 3 раза.

2. В другом сотейнике залейте 600 г сахара 600 мл воды и доведите до кипения. Залейте цукаты сахарным сиропом, доведите до кипения, выключите огонь и оставьте цукаты в сиропе на 24 часа (можно убрать в холодильник).

3. Через 24 часа нагрейте сироп с цукатами и снова оставьте на 24 часа. Нужно повторить данную процедуру 4 раза — всего 4 дня.

4. Слейте сироп. Разложите цукаты на пергаменте и высушивайте при комнатной температуре 2 дня.

5. Растопите шоколад на водяной бане (не выше 31 °С). Окуните апельсиновые цукаты в растопленный шоколад, разложите на пергаменте и дайте шоколаду застыть.

Не кипятите цукаты, просто доведите до кипения.

Если в процессе варки цукатов сиропа стало мало или он сильно засахарился, добавьте еще одну порцию сиропа (600 г сахара и 600 мл воды).

Плиточный шоколад уже затемперированный, поэтому важно правильно его нагревать — не выше 31–32 °С, тогда он быстро застынет при комнатной температуре.

Упакуйте цукаты в прозрачные пакетики и перевяжите атласной оранжевой лентой — получится стильный и запоминающийся подарок.

Цитрусовые в феврале едва ли не самый актуальный фрукт, поэтому шкурки апельсина не выбрасывайте, а приготовьте из них цукаты. Классическое сочетание цитрусового вкуса с шоколадом легло в основу этого десерта. Прочитайте шаги внимательно, чтобы сделать заготовку заранее и купить плитку темного шоколада. Сложить готовые цукаты можно в прозрачный пакет или в стеклянную банку, написав на ней пару нежных слов. 

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Теги:
Шефский рецепт, Десерты
Люди:
Анна Красовская

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