Цукаты в темном шоколаде от Анны Красовской

4 порции

40 мин + 6 дней на настаивание и подсыхание

Ингредиенты:

6 крупных апельсинов

600 г сахара

600 мл воды

100 г темного шоколада

Приготовление:

1. Аккуратно снимите с апельсинов кожуру вместе с белой мякотью. Нарежьте цедру на полоски, выложите в сотейник, залейте водой и доведите почти до кипения (но не кипятите!). Слейте воду. Повторите 3 раза.

2. В другом сотейнике залейте 600 г сахара 600 мл воды и доведите до кипения. Залейте цукаты сахарным сиропом, доведите до кипения, выключите огонь и оставьте цукаты в сиропе на 24 часа (можно убрать в холодильник).

3. Через 24 часа нагрейте сироп с цукатами и снова оставьте на 24 часа. Нужно повторить данную процедуру 4 раза — всего 4 дня.

4. Слейте сироп. Разложите цукаты на пергаменте и высушивайте при комнатной температуре 2 дня.

5. Растопите шоколад на водяной бане (не выше 31 °С). Окуните апельсиновые цукаты в растопленный шоколад, разложите на пергаменте и дайте шоколаду застыть.