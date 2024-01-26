Салат с булгуром и курицей от Джильберто Нассера

4 порции

1 ч 15 мин + 6 ч на маринование

Ингредиенты:

2 филе куриной грудки (по 200 г)

Для маринада:

100 мл оливкового масла

20 г пасты харисса

1 ч. л. зиры (кумина)

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. молотой сладкой паприки

1 веточка мяты

1 ч. л. душистого перца горошком

соль, свежемолотый черный перец

Для перца:

1 красный сладкий перец

1 оранжевый сладкий перец

1 небольшая луковица шалота

1 зубчик чеснока

2 ст. л. растительного масла

30 г томатной пасты

Для булгура с томатами:

140 г булгура мелкого помола

140 мл воды

280 г помидоров без кожицы

15 мл оливкового масла

2 ч. л. лимонного сока

10 перышек зеленого лука

2 веточки петрушки

1 веточка мяты

1/2 ч. л. бальзамического крема

1/4 ч. л. молотой зиры (кумина)

соль

Для подачи:

2 ст. л. зерен граната

2 веточки мяты

Приготовление:

1. Смешайте в миске все ингредиенты для маринада, выложите куриные грудки и маринуйте 6 часов.

2. Разогрейте духовку до 200 °С. Выложите грудки в форму для запекания и готовьте 30–35 минут. Духовку не выключайте.

3. Выложите сладкий перец на противень и запекайте 30 минут. Очистите перец от кожицы, семян и перегородок, мякоть нарежьте мелкими кубиками.

4. Лук-шалот и чеснок очистите и измельчите. Разогрейте растительное масло в сотейнике и обжаривайте шалот 2–3 минуты, помешивая. Добавьте чеснок, кубики сладкого перца и томатную пасту. Тушите все вместе на среднем огне 5 минут.

5. Булгур замочите в кипятке на 20 минут. Добавьте в булгур порезанные помидоры без кожицы, тушёный болгарский перец, оливковое масло, сок лимона, рубленый зеленый лук, нарезанную зелень, бальзамический крем и зиру (кумин). Посолите и хорошо перемешайте.

6. Выложите салат с булгуром на блюдо, сверху — нарезанные по диагонали ломтики куриной грудки. Украсьте зернами граната, листиками мяты и подавайте.

Пасту харисса, используемую в маринаде, имеет смысл приготовить самим: она может долго храниться в холодильнике и не только сделает вкуснее самые разные блюда, но и поддержит ваш иммунитет. Базовый состав хариссы: острый красный перец, чеснок и приправы, все размолотое и смешанное с растительным маслом до получения пастообразной консистенции.