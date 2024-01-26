Салат с булгуром и курицей от Джильберто Нассера

Вариаций салатов с булгуром множество. Для приготовления блюда от бренд-шефа ресторанов Арама Мнацаканова потребуется время на подготовку, но результат вас точно вдохновит. Во-первых, потому, что это очень вкусно, а во-вторых - полезно. Символы здорового питания, куриная грудка и булгур, демонстрируют здесь свои лучшие качества.
4 порции
1 ч 15 мин + 6 ч на маринование
Ингредиенты:
- 2 филе куриной грудки (по 200 г)
Для маринада:
- 100 мл оливкового масла
- 20 г пасты харисса
- 1 ч. л. зиры (кумина)
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. молотой сладкой паприки
- 1 веточка мяты
- 1 ч. л. душистого перца горошком
- соль, свежемолотый черный перец
Для перца:
- 1 красный сладкий перец
- 1 оранжевый сладкий перец
- 1 небольшая луковица шалота
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. л. растительного масла
- 30 г томатной пасты
Для булгура с томатами:
- 140 г булгура мелкого помола
- 140 мл воды
- 280 г помидоров без кожицы
- 15 мл оливкового масла
- 2 ч. л. лимонного сока
- 10 перышек зеленого лука
- 2 веточки петрушки
- 1 веточка мяты
- 1/2 ч. л. бальзамического крема
- 1/4 ч. л. молотой зиры (кумина)
- соль
Для подачи:
- 2 ст. л. зерен граната
- 2 веточки мяты
Приготовление:
1. Смешайте в миске все ингредиенты для маринада, выложите куриные грудки и маринуйте 6 часов.
2. Разогрейте духовку до 200 °С. Выложите грудки в форму для запекания и готовьте 30–35 минут. Духовку не выключайте.
3. Выложите сладкий перец на противень и запекайте 30 минут. Очистите перец от кожицы, семян и перегородок, мякоть нарежьте мелкими кубиками.
4. Лук-шалот и чеснок очистите и измельчите. Разогрейте растительное масло в сотейнике и обжаривайте шалот 2–3 минуты, помешивая. Добавьте чеснок, кубики сладкого перца и томатную пасту. Тушите все вместе на среднем огне 5 минут.
5. Булгур замочите в кипятке на 20 минут. Добавьте в булгур порезанные помидоры без кожицы, тушёный болгарский перец, оливковое масло, сок лимона, рубленый зеленый лук, нарезанную зелень, бальзамический крем и зиру (кумин). Посолите и хорошо перемешайте.
6. Выложите салат с булгуром на блюдо, сверху — нарезанные по диагонали ломтики куриной грудки. Украсьте зернами граната, листиками мяты и подавайте.
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