18+
  • Что где есть
  • Рецепты
  • Рецепты: Курица
  • Рецепты: Крупы
  • Рецепты: Шефский рецепт
  • Рецепты: Салаты
Рецепты

Салат с булгуром и курицей от Джильберто Нассера

Вариаций салатов с булгуром множество. Для приготовления блюда от бренд-шефа ресторанов Арама Мнацаканова потребуется время на подготовку, но результат вас точно вдохновит. Во-первых, потому, что это очень вкусно, а во-вторых - полезно. Символы здорового питания, куриная грудка и булгур, демонстрируют здесь свои лучшие качества.

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Джильберто Нассер, бренд-шеф ресторанов Арама Мнацаканова
Пресс-служба ресторана Mina

Джильберто Нассер, бренд-шеф ресторанов Арама Мнацаканова

4 порции
1 ч 15 мин + 6 ч на маринование

Ингредиенты:

  • 2 филе куриной грудки (по 200 г)

Для маринада:

  • 100 мл оливкового масла
  • 20 г пасты харисса
  • 1 ч. л. зиры (кумина)
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. молотой сладкой паприки
  • 1 веточка мяты
  • 1 ч. л. душистого перца горошком
  • соль, свежемолотый черный перец

Для перца:

  • 1 красный сладкий перец
  • 1 оранжевый сладкий перец
  • 1 небольшая луковица шалота
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 30 г томатной пасты

Для булгура с томатами:

  • 140 г булгура мелкого помола
  • 140 мл воды
  • 280 г помидоров без кожицы
  • 15 мл оливкового масла
  • 2 ч. л. лимонного сока
  • 10 перышек зеленого лука
  • 2 веточки петрушки
  • 1 веточка мяты
  • 1/2 ч. л. бальзамического крема
  • 1/4 ч. л. молотой зиры (кумина)
  • соль

Для подачи:

  • 2 ст. л. зерен граната
  • 2 веточки мяты

Приготовление:

1. Смешайте в миске все ингредиенты для маринада, выложите куриные грудки и маринуйте 6 часов.

2. Разогрейте духовку до 200 °С. Выложите грудки в форму для запекания и готовьте 30–35 минут. Духовку не выключайте.

3. Выложите сладкий перец на противень и запекайте 30 минут. Очистите перец от кожицы, семян и перегородок, мякоть нарежьте мелкими кубиками.

4. Лук-шалот и чеснок очистите и измельчите. Разогрейте растительное масло в сотейнике и обжаривайте шалот 2–3 минуты, помешивая. Добавьте чеснок, кубики сладкого перца и томатную пасту. Тушите все вместе на среднем огне 5 минут.

5. Булгур замочите в кипятке на 20 минут. Добавьте в булгур порезанные помидоры без кожицы, тушёный болгарский перец, оливковое масло, сок лимона, рубленый зеленый лук, нарезанную зелень, бальзамический крем и зиру (кумин). Посолите и хорошо перемешайте.

6. Выложите салат с булгуром на блюдо, сверху — нарезанные по диагонали ломтики куриной грудки. Украсьте зернами граната, листиками мяты и подавайте.

Пасту харисса, используемую в маринаде, имеет смысл приготовить самим: она может долго храниться в холодильнике и не только сделает вкуснее самые разные блюда, но и поддержит ваш иммунитет. Базовый состав хариссы: острый красный перец, чеснок и приправы, все размолотое и смешанное с растительным маслом до получения пастообразной консистенции.
Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Курица, Крупы, Шефский рецепт, Салаты

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: