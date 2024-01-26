Туна в худи от Виталия Истомина

4 порции

1 ч 20 мин + 8 ч на настаивание

Ингредиенты:

200 г консервированного тунца

2 картофелины

1 моркови

2 свеклы

2 яйца

150 г майонеза

Приготовление:

1. Варите овощи, не очищая, по отдельности: картофель 25 — минут, морковь — 35–40 минут, свеклу — 55 минут. Остудите, очистите и натрите на крупной терке.

2. Яйца варите 9–10 минут. Остудите в холодной воде, очистите и натрите на крупной терке.

3. Для заправки смешайте майонез с маслом из-под консервированного тунца в пропорции 2 : 1.

4. Тунца нарежьте на кусочки и выложите на блюдо. Сверху распределите немного заправки. Вторым слоем выложите картофель, на него — немного заправки. Затем слой моркови, слой вареного яйца и опять немного заправки. Последним слоем выложите свеклу и обильно смажьте ее оставшейся заправкой.

5. Дайте салату 8 часов настояться в холодильнике, затем подавайте.

Овощи для этого салата можно запечь в духовке по отдельности, завернув в фольгу.