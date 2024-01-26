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Туна в худи от Виталия Истомина

Просто не значит не гастрономично, а консервы в перечне ингредиентов не всегда дурной тон. По мнению шефа московских Ava, Loona, Narnia, Phantom, Patriki, секрет отменного вкуса закуски в том, что овощи для нее лучше не варить, а запекать. В майонез добавляется сок тунца прямо из банки. Очень в духе времени - готовим без отходов!

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Владимир Истомин, ресторатор, шеф-повар ресторанов Ava, Loona, Narnia, Phantom, Patriki (Москва)
Пресс-служба ресторана

Владимир Истомин,  ресторатор, шеф-повар ресторанов Ava, Loona, Narnia, Phantom, Patriki (Москва)

4 порции
1 ч 20 мин + 8 ч на настаивание

Ингредиенты:

  • 200 г консервированного тунца
  • 2 картофелины
  • 1 моркови
  • 2 свеклы
  • 2 яйца
  • 150 г майонеза

Приготовление:

1. Варите овощи, не очищая, по отдельности: картофель 25 — минут, морковь — 35–40 минут, свеклу — 55 минут. Остудите, очистите и натрите на крупной терке.

2. Яйца варите 9–10 минут. Остудите в холодной воде, очистите и натрите на крупной терке.

3. Для заправки смешайте майонез с маслом из-под консервированного тунца в пропорции 2 : 1.

4. Тунца нарежьте на кусочки и выложите на блюдо. Сверху распределите немного заправки. Вторым слоем выложите картофель, на него — немного заправки. Затем слой моркови, слой вареного яйца и опять немного заправки. Последним слоем выложите свеклу и обильно смажьте ее оставшейся заправкой.

5. Дайте салату 8 часов настояться в холодильнике, затем подавайте.

Овощи для этого салата можно запечь в духовке по отдельности, завернув в фольгу.
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Теги:
Рыба, Салаты, Шефский рецепт

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