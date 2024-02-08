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Печеные перцы с кремом из шпрот от Романа Киселева

Шпроты и плавленый сыр - представьте, из этого готовится крем-соус для закуски ресторанного уровня от  шефа петербургских Rene и Nothing Fancy. Все гениально просто: известное утверждение вполне может стать девизом рецепта печеных перцев. 

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Роман Киселев, шеф ресторанов Rene, Nothing Fancy, Санкт-Петербург
Собака.ru, пресс-служба ресторана

Роман Киселев, шеф ресторанов Rene, Nothing Fancy, Санкт-Петербург

6 порций
30 мин + 15 мин на настаивание

Ингредиенты:

  • 6 сладких красных перцев
  • 2 ст. л. растительного масла
  • соль, свежемолотый черный перец

Для крема из шпрот:

  • 1 банка шпрот в масле (160 г)
  • 120–150 г плавленого сыра
  • 1/4 ч. л. молотого кориандра
  • свежемолотый черный перец

Для подачи:

  • 65 г крема из шпрот
  • 10–12 вяленых томатов черри
  • 1 ч. л. каперсов
  • 4 перышка зеленого лука
  • 1/2 ч. л. молотой паприки
  • 2 ст. л. оливкового масла

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте перцы растительным маслом, посолите, поперчите, выложите на противень и запекайте 10–20 минут. Запеченные перцы переложите в миску, затяните пищевой пленкой и оставьте на 15 минут «пропотеть». Затем очистите перцы от семян и перегородок, снимите кожицу.

2. Для крема выложите шпроты и плавленый сыр в чашу блендера и налейте примерно половину масла из-под шпрот. Приправьте молотым кориандром, поперчите и взбейте крем в однородную массу. При необходимости добавьте еще немного масла.

3. Выложите перцы на плоскую тарелку плотно друг к другу. Сверху распределите крем из шпрот, вяленые томаты и каперсы. Посыпьте мелко рубленым зеленым луком и паприкой, сбрызните оливковым маслом и подавайте.

Для этого рецепта подойдет любой сладкий перец, но лучше взять удлиненный рамиро, по форме напоминающий перец чили. Рамиро — один из самых сладких сортов, поэтому он будет идеально сочетаться с кремом из шпрот, кисловатыми каперсами и пряными вялеными томатами.
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Теги:
Рыба, Закуски, Шефский рецепт
Люди:
Роман Киселев

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