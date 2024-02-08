Печеные перцы с кремом из шпрот от Романа Киселева

Шпроты и плавленый сыр - представьте, из этого готовится крем-соус для закуски ресторанного уровня от шефа петербургских Rene и Nothing Fancy. Все гениально просто: известное утверждение вполне может стать девизом рецепта печеных перцев.
6 порций
30 мин + 15 мин на настаивание
Ингредиенты:
- 6 сладких красных перцев
- 2 ст. л. растительного масла
- соль, свежемолотый черный перец
Для крема из шпрот:
- 1 банка шпрот в масле (160 г)
- 120–150 г плавленого сыра
- 1/4 ч. л. молотого кориандра
- свежемолотый черный перец
Для подачи:
- 65 г крема из шпрот
- 10–12 вяленых томатов черри
- 1 ч. л. каперсов
- 4 перышка зеленого лука
- 1/2 ч. л. молотой паприки
- 2 ст. л. оливкового масла
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте перцы растительным маслом, посолите, поперчите, выложите на противень и запекайте 10–20 минут. Запеченные перцы переложите в миску, затяните пищевой пленкой и оставьте на 15 минут «пропотеть». Затем очистите перцы от семян и перегородок, снимите кожицу.
2. Для крема выложите шпроты и плавленый сыр в чашу блендера и налейте примерно половину масла из-под шпрот. Приправьте молотым кориандром, поперчите и взбейте крем в однородную массу. При необходимости добавьте еще немного масла.
3. Выложите перцы на плоскую тарелку плотно друг к другу. Сверху распределите крем из шпрот, вяленые томаты и каперсы. Посыпьте мелко рубленым зеленым луком и паприкой, сбрызните оливковым маслом и подавайте.
Комментарии (0)