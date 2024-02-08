Печеные перцы с кремом из шпрот от Романа Киселева

6 порций

30 мин + 15 мин на настаивание

Ингредиенты:

6 сладких красных перцев

2 ст. л. растительного масла

соль, свежемолотый черный перец

Для крема из шпрот:

1 банка шпрот в масле (160 г)

120–150 г плавленого сыра

1/4 ч. л. молотого кориандра

свежемолотый черный перец

Для подачи:

65 г крема из шпрот

10–12 вяленых томатов черри

1 ч. л. каперсов

4 перышка зеленого лука

1/2 ч. л. молотой паприки

2 ст. л. оливкового масла

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте перцы растительным маслом, посолите, поперчите, выложите на противень и запекайте 10–20 минут. Запеченные перцы переложите в миску, затяните пищевой пленкой и оставьте на 15 минут «пропотеть». Затем очистите перцы от семян и перегородок, снимите кожицу.

2. Для крема выложите шпроты и плавленый сыр в чашу блендера и налейте примерно половину масла из-под шпрот. Приправьте молотым кориандром, поперчите и взбейте крем в однородную массу. При необходимости добавьте еще немного масла.

3. Выложите перцы на плоскую тарелку плотно друг к другу. Сверху распределите крем из шпрот, вяленые томаты и каперсы. Посыпьте мелко рубленым зеленым луком и паприкой, сбрызните оливковым маслом и подавайте.

Для этого рецепта подойдет любой сладкий перец, но лучше взять удлиненный рамиро, по форме напоминающий перец чили. Рамиро — один из самых сладких сортов, поэтому он будет идеально сочетаться с кремом из шпрот, кисловатыми каперсами и пряными вялеными томатами.