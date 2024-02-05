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Жареный мандарин с мороженым от Сергея Мирошникова

Шеф екатеринбургского ресторана Kitchen придумал в меру сладкий десерт  с цитрусовой кислинкой и классическим сочетанием фруктового со сливочным. Такое нравится по форме и вкусу всем без исключения. А дети будут в полном восторге. Из плюсов еще и то, что мандарины можно приготовить впрок.

Собака.ru, пресс-служба ресторана
Сергей Мирошников, шеф ресторанов Kitchen, "Фартук", Екатеринбург
Пресс-служба ресторана

Сергей Мирошников, шеф ресторанов Kitchen, "Фартук", Екатеринбург

1 порция
35 мин + 4 ч на настаивание

Ингредиенты:

  • 1 крупный мандарин
  • 1 ст. л. растительного масла

Для сиропа:

  • 300 г сахара
  • 100 мл фреша из узбекского лимона
  • 400 мл воды
  • 20 г лимонной кислоты
  • тертая цедра 2 лимонов

Для подачи:

  • 1 шарик (60 г) ванильного мороженого
  • 2 веточки розмарина (или горсть иголок пихты)

Приготовление:

1. Сначала приготовьте сироп. Смешайте все ингредиенты в сотейнике и уваривайте на небольшом огне до половины объема.

2. Мандарин наколите со всех сторон деревянной шпажкой. Разогрейте духовку до 220 °С в режиме «гриль», включив, если есть, конвекцию. Смажьте мандарин половиной растительного масла, выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте 10 минут. Достаньте мандарин, смажьте оставшимся маслом и обожгите кулинарной горелкой. Выложите мандарин в сироп минимум на 4 часа.

3. Перед подачей влейте в сотейник 50 мл сиропа, выложите мандарин и прогревайте, пока сироп не начнет обволакивать цитрус.

4. На дно глубокой тарелки выложите мороженое, сверху — горячий мандарин. Посыпьте десерт рублеными листиками розмарина (или хвойными иголками). Есть мандарин надо вместе с кожурой.

Хранить мандарин в сиропе можно не более трех суток, иначе цитрус слишком сильно пропитается и станет приторным.

Фото: Пресс- служба ресторана

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Теги:
Десерты, Шефский рецепт, Фрукты

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