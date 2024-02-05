Жареный мандарин с мороженым от Сергея Мирошникова

1 порция

35 мин + 4 ч на настаивание

Ингредиенты:

1 крупный мандарин

1 ст. л. растительного масла

Для сиропа:

300 г сахара

100 мл фреша из узбекского лимона

400 мл воды

20 г лимонной кислоты

тертая цедра 2 лимонов

Для подачи:

1 шарик (60 г) ванильного мороженого

2 веточки розмарина (или горсть иголок пихты)

Приготовление:

1. Сначала приготовьте сироп. Смешайте все ингредиенты в сотейнике и уваривайте на небольшом огне до половины объема.

2. Мандарин наколите со всех сторон деревянной шпажкой. Разогрейте духовку до 220 °С в режиме «гриль», включив, если есть, конвекцию. Смажьте мандарин половиной растительного масла, выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте 10 минут. Достаньте мандарин, смажьте оставшимся маслом и обожгите кулинарной горелкой. Выложите мандарин в сироп минимум на 4 часа.

3. Перед подачей влейте в сотейник 50 мл сиропа, выложите мандарин и прогревайте, пока сироп не начнет обволакивать цитрус.

4. На дно глубокой тарелки выложите мороженое, сверху — горячий мандарин. Посыпьте десерт рублеными листиками розмарина (или хвойными иголками). Есть мандарин надо вместе с кожурой.

Хранить мандарин в сиропе можно не более трех суток, иначе цитрус слишком сильно пропитается и станет приторным.