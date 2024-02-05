Жареный мандарин с мороженым от Сергея Мирошникова

Шеф екатеринбургского ресторана Kitchen придумал в меру сладкий десерт с цитрусовой кислинкой и классическим сочетанием фруктового со сливочным. Такое нравится по форме и вкусу всем без исключения. А дети будут в полном восторге. Из плюсов еще и то, что мандарины можно приготовить впрок.
1 порция
35 мин + 4 ч на настаивание
Ингредиенты:
- 1 крупный мандарин
- 1 ст. л. растительного масла
Для сиропа:
- 300 г сахара
- 100 мл фреша из узбекского лимона
- 400 мл воды
- 20 г лимонной кислоты
- тертая цедра 2 лимонов
Для подачи:
- 1 шарик (60 г) ванильного мороженого
- 2 веточки розмарина (или горсть иголок пихты)
Приготовление:
1. Сначала приготовьте сироп. Смешайте все ингредиенты в сотейнике и уваривайте на небольшом огне до половины объема.
2. Мандарин наколите со всех сторон деревянной шпажкой. Разогрейте духовку до 220 °С в режиме «гриль», включив, если есть, конвекцию. Смажьте мандарин половиной растительного масла, выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте 10 минут. Достаньте мандарин, смажьте оставшимся маслом и обожгите кулинарной горелкой. Выложите мандарин в сироп минимум на 4 часа.
3. Перед подачей влейте в сотейник 50 мл сиропа, выложите мандарин и прогревайте, пока сироп не начнет обволакивать цитрус.
4. На дно глубокой тарелки выложите мороженое, сверху — горячий мандарин. Посыпьте десерт рублеными листиками розмарина (или хвойными иголками). Есть мандарин надо вместе с кожурой.
Фото: Пресс- служба ресторана
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