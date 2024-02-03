Щечки теленка с яблоками и брусникой от Анатолия Казакова

Телячьи щечки в мясной иерархии - не самый популярный субпродукт. Зато в ресторанах они превращаются в изысканный деликатес и одно из самых интересных блюд. Дома мы телячьи щечки готовим, к сожалению, редко. Возможно, потому, что не знаем, как. Чтобы получить гастрономическое удовольствие и много пользы (внимание, девушки: щечки - источник коллагена), потребуется не так много усилий и элементарный набор продуктов. Ну и рецепт шефа столичного ресторана Selfi.
4 порции
4,5 ч + 8 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 4 телячьи щеки
- 100 мл оливкового масла
- 1 луковица
- 2 моркови
- 2 стебля сельдерея
- 1 головка чеснока
- 250 мл красного сухого вина
- 1 л говяжьего бульона
- 5 веточек тимьяна
- 3 яблока сорта «антоновка»
- 60 г сливочного масла
- 1 ч. л. сахара
- 100 г свежей брусники
- соль
Приготовление:
1. Щечки зачистите от пленок, выложите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы мясо было полностью покрыто. Добавьте 1 ч. л. соли и поставьте кастрюлю на ночь в холодильник. На следующий день воду слейте, щечки обсушите.
2. Разогрейте оливковое масло в сотейнике с широким и толстым дном и обжаривайте щеки со всех сторон до золотистого цвета. Переложите на тарелку.
3. Лук, морковь и сельдерей очистите и крупно нарежьте. Чеснок разберите на дольки, но не очищайте. Добавьте овощи и веточки тимьяна в сотейнике, где жарилось мясо, и готовьте 6–7 минут.
4. Верните в сотейник щечки, влейте вино и выпаривайте его на среднем огне 2–3 минуты. Добавьте говяжий бульон, посолите, уменьшите огонь до тихого, накройте сотейник крышкой и тушите щеки 3–4 часа. Затем достаньте мясо, процедите соус и опять выложите в него щеки.
5. Яблоки очистите от кожуры, сердцевины с семенами и поместите в пластиковый контейнер. Добавьте сливочное масло и сахар, накройте контейнер пищевой пленкой и готовьте яблоки в микроволновке 4 минуты. Затем взбейте блендером.
6. Выложите яблочное пюре на тарелку, рядом разложите телячьи щеки. Посыпьте брусникой и подавайте.
Фото: Пресс- служба ресторана
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