Щечки теленка с яблоками и брусникой от Анатолия Казакова

4 порции

4,5 ч + 8 ч на подготовку

Ингредиенты:

4 телячьи щеки

100 мл оливкового масла

1 луковица

2 моркови

2 стебля сельдерея

1 головка чеснока

250 мл красного сухого вина

1 л говяжьего бульона

5 веточек тимьяна

3 яблока сорта «антоновка»

60 г сливочного масла

1 ч. л. сахара

100 г свежей брусники

соль

Приготовление:

1. Щечки зачистите от пленок, выложите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы мясо было полностью покрыто. Добавьте 1 ч. л. соли и поставьте кастрюлю на ночь в холодильник. На следующий день воду слейте, щечки обсушите.

2. Разогрейте оливковое масло в сотейнике с широким и толстым дном и обжаривайте щеки со всех сторон до золотистого цвета. Переложите на тарелку.

3. Лук, морковь и сельдерей очистите и крупно нарежьте. Чеснок разберите на дольки, но не очищайте. Добавьте овощи и веточки тимьяна в сотейнике, где жарилось мясо, и готовьте 6–7 минут.

4. Верните в сотейник щечки, влейте вино и выпаривайте его на среднем огне 2–3 минуты. Добавьте говяжий бульон, посолите, уменьшите огонь до тихого, накройте сотейник крышкой и тушите щеки 3–4 часа. Затем достаньте мясо, процедите соус и опять выложите в него щеки.

5. Яблоки очистите от кожуры, сердцевины с семенами и поместите в пластиковый контейнер. Добавьте сливочное масло и сахар, накройте контейнер пищевой пленкой и готовьте яблоки в микроволновке 4 минуты. Затем взбейте блендером.

6. Выложите яблочное пюре на тарелку, рядом разложите телячьи щеки. Посыпьте брусникой и подавайте.