Салат с куриной печенкой от Михаила Бобылева

Все знают куриную печенку, как недорогой, можно сказать, "народный" продукт. Но это совсем не значит, что с ней невозможно приготовить что-то особенное. Недаром в меню многих известных и изысканных заведений вы найдете блюда с куриной печенью. Из плюсов - быстрота приготовления и польза. Салат от шефа ресторана Veter может стать основой ужина для тех, кто привык к легкой трапезе вечером. Главное, все сделать правильно: не пережарить и не пересушить.
6 порций
50 мин + 24 ч на настаивание
Ингредиенты:
- 300 г куриной печенки
- 500 мл молока
- 120 г микс-салата
- 4–5 слив (или 1 персик)
- 3 ст. л. оливкового масла
- растительное масло для фритюра
Для горчичного соуса:
- 300 г майонеза
- 2,5 ст. л. дижонской горчицы
- 1 ст. л. горчицы
- 1 ст. л. сладкого соуса чили
- 5 ст. л. меда
Для маринованных яблок:
- 2 зеленых яблока
- 100 мл винного уксуса (6%)
- 100 мл воды
- 1 ст. л. сахара
- соль
Для кляра:
- 1 стакан темпурной муки
- 1 стакан ледяной воды
- 1 яйцо
- 1 ст. л. соевого соуса
- соль
Для лука фри:
- 2–3 луковицы шалота
- 2–3 ложки кукурузного крахмала
- растительное масло для фритюра
- соль
- 1/2 ч. л. куркумы
Приготовление:
1. Печенку зачистите от жира и протоков, залейте молоком и оставьте на сутки, чтобы ушла горечь.
2. Для соуса смешайте все ингредиенты и уберите на 2 часа в холодильник.
3. Яблоки нарежьте тонкими слайсами. Влейте в сотейник уксус и воду, добавьте сахар, посолите и прогревайте маринад 7–8 минут на тихом огне, чтобы сахар и соль полностью растворились. Залейте яблоки маринадом и оставьте минимум на 30 минут.
4. Для кляра взболтайте яйцо вилкой, добавьте ледяную воду и хорошенько перемешайте. Всыпьте просеянную муку, немного посолите и еще раз быстро перемешайте. Добавьте соевый соус.
5. Нарежьте печенку небольшими, удобными для еды кусочками. Наполните сотейник с толстым дном на 2/3 маслом для фритюра и раскалите его до 180 °С. Опускайте кусочки печенки в темпуру и обжаривайте во фритюре 5–6 минут до золотистой корочки. Не пережарьте — печенка должна остаться внутри мягкой и нежной. Сотейник лучше закрыть мелким ситом-решеткой, чтобы не летели брызги. Перекладывайте печенку фри на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы стек лишний жир.
6. Шалот очистите, нарежьте тонкими колечками и разберите их. Выложите лук в контейнер, посолите, закройте крышкой потрясите. Добавьте в контейнер кукурузный крахмал, снова закройте и потрясите.
7. Раскалите масло для фритюра в сотейнике с толстым дном до 160 °С. Обжаривайте лук 9–10 минут, помешивая, — лук должен стать хрустящим и золотистым Перекладывайте шалот фри на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы стек лишний жир.
8. Заправьте печенку соусом и выложите на блюдо. Сверху — тонко нарезанные ломтики слив (персика), рядом — заправленный оливковым маслом салатный микс. Украсьте салат ломтиками моченых яблок, шалотом фри и подавайте.
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