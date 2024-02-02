Салат с куриной печенкой от Михаила Бобылева

6 порций

50 мин + 24 ч на настаивание

Ингредиенты:

300 г куриной печенки

500 мл молока

120 г микс-салата

4–5 слив (или 1 персик)

3 ст. л. оливкового масла

растительное масло для фритюра

Для горчичного соуса:

300 г майонеза

2,5 ст. л. дижонской горчицы

1 ст. л. горчицы

1 ст. л. сладкого соуса чили

5 ст. л. меда

Для маринованных яблок:

2 зеленых яблока

100 мл винного уксуса (6%)

100 мл воды

1 ст. л. сахара

соль

Для кляра:

1 стакан темпурной муки

1 стакан ледяной воды

1 яйцо

1 ст. л. соевого соуса

соль

Для лука фри:

2–3 луковицы шалота

2–3 ложки кукурузного крахмала

растительное масло для фритюра

соль

1/2 ч. л. куркумы

Приготовление:

1. Печенку зачистите от жира и протоков, залейте молоком и оставьте на сутки, чтобы ушла горечь.

2. Для соуса смешайте все ингредиенты и уберите на 2 часа в холодильник.

3. Яблоки нарежьте тонкими слайсами. Влейте в сотейник уксус и воду, добавьте сахар, посолите и прогревайте маринад 7–8 минут на тихом огне, чтобы сахар и соль полностью растворились. Залейте яблоки маринадом и оставьте минимум на 30 минут.

4. Для кляра взболтайте яйцо вилкой, добавьте ледяную воду и хорошенько перемешайте. Всыпьте просеянную муку, немного посолите и еще раз быстро перемешайте. Добавьте соевый соус.

5. Нарежьте печенку небольшими, удобными для еды кусочками. Наполните сотейник с толстым дном на 2/3 маслом для фритюра и раскалите его до 180 °С. Опускайте кусочки печенки в темпуру и обжаривайте во фритюре 5–6 минут до золотистой корочки. Не пережарьте — печенка должна остаться внутри мягкой и нежной. Сотейник лучше закрыть мелким ситом-решеткой, чтобы не летели брызги. Перекладывайте печенку фри на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы стек лишний жир.

6. Шалот очистите, нарежьте тонкими колечками и разберите их. Выложите лук в контейнер, посолите, закройте крышкой потрясите. Добавьте в контейнер кукурузный крахмал, снова закройте и потрясите.

7. Раскалите масло для фритюра в сотейнике с толстым дном до 160 °С. Обжаривайте лук 9–10 минут, помешивая, — лук должен стать хрустящим и золотистым Перекладывайте шалот фри на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы стек лишний жир.

8. Заправьте печенку соусом и выложите на блюдо. Сверху — тонко нарезанные ломтики слив (персика), рядом — заправленный оливковым маслом салатный микс. Украсьте салат ломтиками моченых яблок, шалотом фри и подавайте.