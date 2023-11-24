Что приготовить утром? Рассказывают 5 шефов, на чьи завтраки в Петербурге собираются очереди

Каша от шеф-повара Романа Киселева, бренд-шефа Rene и Nothing Fancy

90% моего завтрака составляют каши: отличный завтрак, который насыщает на целый день. Например, цельнозерновой овёс, рис с высоким содержанием крахмала, который также подходит для ризотто, пшено, кукурузная крупа и киноа.

Чтобы каша приобрела сливочный, но не приторный вкус, готовить её можно на воде и молоке, коровьем или растительном. Лучший вариант – кокосовые сливки (добавляем их в конце после воды). Далее — немного соли и какой-то сладости:сахар, сироп топинамбура, мёд.

Пока крупа готовится, можно добавить ягоды или овощи. В овсянку — чернику, а в пшёнку — кубики замороженной или свежей печёной тыквы. Для топпинга подойдут сезонные фрукты: хурма или египетский манго. Классические яблоки с бананами можно запечь со специями. Подойдут ореховые пасты, богатые витаминами и жирами – пасты из семечек, урбечи (мой фаворит — из тыквенных семечек), тахини. Сверху можно присыпать семечками, кокосовой стружкой, сублимированной малиной, тертыми фисташками или кешью. Хорошо подойдут цельные орехи, например, пекан с кленовым сиропом.

Красивое и вкусное сочетание: овсяная каша с какао, корицей и сиропом топинамбура, подавать с арахисовой пастой и бананом.