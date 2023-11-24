Что приготовить утром? Рассказывают 5 шефов, на чьи завтраки в Петербурге собираются очереди

Секреты идеального омлета и скрэмбла, лайфхаки, как сделать обычную кашу не хуже, чем в ресторане, фамильные рецепты шефов: составили план Б — что делать утром, если на завтрак в любимое кафе вам не выбраться.
Скрэмбл с прошутто и страчателлой
Домашний скрэмбл от Марии Дементьевой, шеф-повара Saro
Главный домашний завтрак шефа – скрэмбл с большим количеством сливочного масла.
Рассчитываем три яйца на одного человека. Нужно разогреть столовую ложку сливочного масла на среднем огне, влить яйца, дать им схватиться 15 секунд, а затем деревянной или силиконовой лопаткой помешивать до состояния каши, чтобы яйцо было уже не сырым, но и не сухим. Выкладываем на тарелку и подаем с любым топпингом по настроению и наличию – томаты, буррата, страчателла, песто. Если ничего из этого в холодильнике не оказалось, можно подсушить хлеб в тостере и на него сверху выложить скрэмбл.
Омлет с креветками
Скрученный омлет с креветками и соусом чеддер от Юрия Манчука, шеф-повара и владельца Charlie
Яйца (3 шт) соединяем со сливками (100 гр) и солью. Перемешиваем и выливаем массу на хорошо разогретую сковородку с маслом. Как только на омлетной массе появляются пузыри воздуха, лопаткой начинаем собирать его от края к центру сковороды, по французской технологии. Когда масса густеет, начинаем от края закручивать омлет в трубочку и снимаем с огня. Но, если видите, что он чуть сырой, оставьте его на сковороде без огня. Для соуса берем очищенные креветки, можно взять даже маленькие пивные, выкладываем в сотейник и добавляем сливки или сметану и горсть натертого чеддера. Все перемешиваем и доводим до кипения. В качестве начинки можно добавлять не только креветки, но и любой морской коктейль.
Овсяная каша с бананом пеканом и клюквой из меню Nothing Fancy
Каша от шеф-повара Романа Киселева, бренд-шефа Rene и Nothing Fancy
90% моего завтрака составляют каши: отличный завтрак, который насыщает на целый день. Например, цельнозерновой овёс, рис с высоким содержанием крахмала, который также подходит для ризотто, пшено, кукурузная крупа и киноа.
Чтобы каша приобрела сливочный, но не приторный вкус, готовить её можно на воде и молоке, коровьем или растительном. Лучший вариант – кокосовые сливки (добавляем их в конце после воды). Далее — немного соли и какой-то сладости:сахар, сироп топинамбура, мёд.
Пока крупа готовится, можно добавить ягоды или овощи. В овсянку — чернику, а в пшёнку — кубики замороженной или свежей печёной тыквы. Для топпинга подойдут сезонные фрукты: хурма или египетский манго. Классические яблоки с бананами можно запечь со специями. Подойдут ореховые пасты, богатые витаминами и жирами – пасты из семечек, урбечи (мой фаворит — из тыквенных семечек), тахини. Сверху можно присыпать семечками, кокосовой стружкой, сублимированной малиной, тертыми фисташками или кешью. Хорошо подойдут цельные орехи, например, пекан с кленовым сиропом.
Красивое и вкусное сочетание: овсяная каша с какао, корицей и сиропом топинамбура, подавать с арахисовой пастой и бананом.
Жареная бриошь с хурмой, пломбиром и жареным грецким орехом от Стаса Левохо, шеф-повара ресторана «Банщики»
Бриошь – уникальное изделие, потому что при такой дозировке сливочного масла, она должна быть плотной и тяжёлой, но при правильном приготовлении она получается воздушной, почти невесомой. В ресторане «Банщики» с декабря она появится на прилавке гастронома, а также в меню в разделе «завтраки». Готовую бриошь можно дома превратить в классный и красивый завтрак.
Готовим молочно-яичную смесь. Взбиваем вместе 50 гр сливок 55%, немного молока, корицу, сахар, 2 яйца и цедру апельсина. Мякоть можно использовать на стакан свежевыжатого сока к будущему тосту. Нарезаем бриошь нужной вам толщины, кладем в глубокую тару, заливаем смесью, оставляем на 1,5-2 минуты пропитаться, переворачиваем и даём полежать ещё. Бриошь должна быть влажной, от этого будет зависеть сочность блюда.
В сковороде смешиваем сливочное и растительное масло, на среднем огне обжариваем пропитанную бриошь с обеих сторон до золотистой корочки (повара называют ее «колер»). Перекладываем на тарелку, выкладываем сверху нарезанную хурму или инжир, шарик пломбира. Еще можно присыпать жареным грецким орехом, для этого его нужно держать 20 минут при температуре 160С в духовке (можно заранее!), снять шелуху и порубить.
Картофельная тортилья от Джильберто Нассера, шеф-повар MINA
Тортилья — одно из самых моих любимых блюд на завтрак с детства!
Картофель (300 гр) и одну луковицу очистить, помыть и обсушить. Масло, желательно, оливковое, разогреть на сковороде большого диаметра, выложить нарезанный мелким кубиком репчатый лук, обжарить пару минут до мягкости. Добавить нарезанный тонкими кружочками картофель, уменьшить огонь и жарить до полной готовности.
Теперь главная фишка рецепта: во взбитые яйца (3 шт) выложите горячий картофель с луком, старайтесь сделать это шумовкой, чтобы все масло осталось в сковороде. Накройте миску крышкой и оставьте минут на 10-15, а потом аккуратно переверните тортилью любым удобным для вас способом, выложите ее на сковороду и жарьте с обратной стороны до полной готовности яиц. Важно, что сперва вы кладете тортилью в смесь яиц не на плите!
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