Bambina Cafe на Преображенской площади: сладкие булки от Дмитрия Блинова, омлет-карбонара и фильтрованный колд-брю с томатом

Так может только Дмитрий Блинов! У Спасо-Преображенского собора, в Манежном переулке, открылось итальянское городское кафе Bambina — и это второй запуск Duo Band за сезон (в октябре место R14 Арама Мнацаканова занял рыбный ресторан Lavraki, который Блинов построил за три месяца). Слойки и ватрушки, свежая паста и завтраки, матча и убе — рассказываем, что есть и пить в «Бамбине».
Пока готовят только утреннее меню и выпечку, основные блюда будут доступны с 21 ноября.
Duo-банда ничего не оставила от азиатского Mr.Bo, который работал на этом месте 8 лет. Даже входная дверь — и та в другом месте. Над интерьером трудилась студия Aurore, обращаясь «к образу итальянского бистро по соседству». Нам же основной зал немного напомнил вагон-ресторан Восточного экспресса благодаря длинному дивану с латунным карнизом с мини-занавеской и вытянутым во всю стену зеркалом.
«Кафе, которое я хотел всегда, но не умел печь», — рассказывает Блинов, указывая на «Неочень от Ромы» (авторский творожный сочень от шеф-пекаря Bambina Cafe). На входе встречает застекленный открытый цех, за работой которого можно наблюдать с нескольких посадочных мест, и витрина со свежей выпечкой — здесь красуются десятки зомбирующих сладких булок и десерты. Пастичотто из песочного теста в виде корзиночек с грушей, корнетто с шоколадным кремом или с малиной, сфольятелла — редкий в Петербурге пирожок, родившийся в регионе Кампания, в форме раковины (в Bambina тесто для него раскатывают не меньше часа!) с начинкой из творожного крема. Важно: хлеб тут выпекать не планируют.
Завтраки подают с 9:00 до 16:00. В меню (кажется, первая в истории Duo Band верстка с фото блюд!) сытные картофельные вафли с мортаделлой и скрэмблом, пухлая итальянская фокачча с пармой и моцареллой или с телячьей щекой и острыми огурцами, сдобные лепешки с рагу болоньезе или с копченой грудинкой. Раздел «яйца» — самый обширный: 11 блюд от яичницы с краковской и шакшуки с цукини до зеленого омлета карбонара или с песто и страчателлой.
С 12:00 добавляется основное меню с итальянскими закусками и основными блюдами: карпаччо из цукини с фетой, куриная печень по-венециански с полентой и камбала с соусом аква пацца. Главный акцент тут делают на домашней пасте, которой отведена дюжина рецептов.
Обратите внимание на авторские безалкогольные кофейные и чайные напитки — берите тирамису айс-латте, капучино с безалкогольным амаро, раф с лимонной меренгой, матча-тоник с виноградом, убе с малиной и кокосом. Есть и коктейли в соответствующей подаче, к примеру, фильтрованный колд-брю с томатом и базиликом — такого вы еще не пробовали!
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