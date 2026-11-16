Bambina Cafe на Преображенской площади: сладкие булки от Дмитрия Блинова, омлет-карбонара и фильтрованный колд-брю с томатом

Duo-банда ничего не оставила от азиатского Mr.Bo, который работал на этом месте 8 лет. Даже входная дверь — и та в другом месте. Над интерьером трудилась студия Aurore, обращаясь «к образу итальянского бистро по соседству». Нам же основной зал немного напомнил вагон-ресторан Восточного экспресса благодаря длинному дивану с латунным карнизом с мини-занавеской и вытянутым во всю стену зеркалом.

«Кафе, которое я хотел всегда, но не умел печь», — рассказывает Блинов, указывая на «Неочень от Ромы» (авторский творожный сочень от шеф-пекаря Bambina Cafe). На входе встречает застекленный открытый цех, за работой которого можно наблюдать с нескольких посадочных мест, и витрина со свежей выпечкой — здесь красуются десятки зомбирующих сладких булок и десерты. Пастичотто из песочного теста в виде корзиночек с грушей, корнетто с шоколадным кремом или с малиной, сфольятелла — редкий в Петербурге пирожок, родившийся в регионе Кампания, в форме раковины (в Bambina тесто для него раскатывают не меньше часа!) с начинкой из творожного крема. Важно: хлеб тут выпекать не планируют.