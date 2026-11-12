Щичная «Ба» (фьюжн-щи из Тулы!) открылась на Колокольной улице

Рядом с Владимирским собором открылась щичная «Ба» с тульскими корнями! Запустил «русскую раменную» Денис Рубин совместно с шеф-поваром Игорем Синдеевым. Это филиал лучшего ресторанного проекта России родом из Тулы («Золотая пальмовая ветвь ресторанного бизнеса 2026»). Концепт кухни выстроен вокруг щей — сами квасят капусту, солят рыбу и мясо. Рассказываем, чем примечательно место.
За основу взяли «самое русское блюдо из всех существующих». Сейчас в меню пять постоянных видов щей: мясные — со свининой и говядиной; рыбные — с форелью и белыми грибами; утиные — с сердцами, желудками и овсянкой (!); серые — с крошевом и свининой; грибные — с сельдереем, полбой и картофелем. Есть отдельный «суповой набор»: за 5000 руб вам сервируют любые щи порцией в 2,3 литра, соленые огурцы, квашеные томаты и капуста, форель слабой соли, сало, скумбрию, тартар из говядины, печеный картофель и бутылку водки.
По словам основателей, одними щами сыт не будешь, поэтому их поместили в определенный формат, вдохновившись эстетикой рамен-шопов — проектов, в которых все сосредоточено вокруг одного главного блюда. Вместо цукэмоно — японских маринованных овощей — русская квашенина; вместо сашими — северная рыба, которую сами солят и подают с луком и печеной картошкой.
«Нам не хотелось создавать очередной ресторан с авторской интерпретацией русской кухни», — говорит шеф и сооснователь Игорь Синдеев. По их мнению, сегодня русская еда — это щи, соленья и российские специалитеты.
С наступлением первых зимних холодов в ход пойдут заготовки, сделанные еще летом. Работают с 13:00 до 21:00 по будням, с 12:00 до 22:00 по выходным.
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