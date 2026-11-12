Щичная «Ба» (фьюжн-щи из Тулы!) открылась на Колокольной улице

За основу взяли «самое русское блюдо из всех существующих». Сейчас в меню пять постоянных видов щей: мясные — со свининой и говядиной; рыбные — с форелью и белыми грибами; утиные — с сердцами, желудками и овсянкой (!); серые — с крошевом и свининой; грибные — с сельдереем, полбой и картофелем. Есть отдельный «суповой набор»: за 5000 руб вам сервируют любые щи порцией в 2,3 литра, соленые огурцы, квашеные томаты и капуста, форель слабой соли, сало, скумбрию, тартар из говядины, печеный картофель и бутылку водки.

По словам основателей, одними щами сыт не будешь, поэтому их поместили в определенный формат, вдохновившись эстетикой рамен-шопов — проектов, в которых все сосредоточено вокруг одного главного блюда. Вместо цукэмоно — японских маринованных овощей — русская квашенина; вместо сашими — северная рыба, которую сами солят и подают с луком и печеной картошкой.