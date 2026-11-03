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Аргентинский гриль и мясо от фермеров: ресторан Patu 11/08 в особняке Сысоева на Васильевском острове

Квашеный редис, бычки породы Герефорд, тартар из фланка: в стенах особняка Сысоева на Васильевском острове работает ресторан Patu 11/08 — это дебютный проект гастропредпринимателя Светланы Беляевой, шеф-поваром которого выступает Ярослав Свинцов («Гребешки).

Фото предоставлено пресс-службой заведения Patu 11/08

Камерное пространство «Среда» занимает старинный особняк Сысоева на 9-й линии, 60. Реконструкция и приспособление здания середины XIX века заняли около двух лет: его пришлось отремонтировать до кирпича, чтобы привести в порядок после десятилетий эксплуатации. В разное время в нем располагались римско-католический приют, часовня немецкого прихода, фабричный клуб и офис банка. Последние несколько лет он принадлежит компании Павла Альтова.

Хотя сам особняк и не относится к памятникам архитектуры, он находится в охранной зоне, поэтому цвет фасадов пришлось согласовывать в профильных ведомствах. При этом удалось отойти от прежнего розового оттенка в сторону более нейтрального серого, чтобы он стал идеальным фоном для авторских интерьеров будущих резидентов. Один из них — авторский ресторан Patu 11/08, который вам обязательно нужно посетить. И вот почему!

Фото предоставлено пресс-службой заведения Patu 11/08
Фото предоставлено пресс-службой заведения Patu 11/08

Шефом проекта выступает Ярослав Свинцов, которого мы знаем по работе в ресторане Grebeshki (а еще Hamlet+Jacks). В Patu его главный инструмент — кастомный аргентинский гриль с подъемным механизмом, а еще фламбаду — металлический конус с длинной ручкой и отверстием на дне, позволяющий эффектно работать с огнем. 

Команда сотрудничает с небольшими и локальными мясными фермерами. Сейчас в ход идут бычки пород Ангус и Герефорд смешанного откорма из Новгородской области. В ресторане установлена камера сухого вызревания, в которой мясо отдыхает больше трех недель. Рибай, скерт-стейк или фланк подают вместе с тарелкой картошки фри  и маринованными овощами. 

Стейк риьай
Фото предоставлено пресс-службой заведения Patu 11/08

Стейк риьай

Рулет из ягненка, топинамбур, моченая брусника
Фото предоставлено пресс-службой заведения Patu 11/08

Рулет из ягненка, топинамбур, моченая брусника

Карпаччо из свеклы, угольный винегрет
Фото предоставлено пресс-службой заведения Patu 11/08

Карпаччо из свеклы, угольный винегрет

Ферментацию тут вообще уважают. Одно из хитовых блюд с первых дней — квашеный редис с лимонным домашним йогуртом (молоко ферментируется около 12 часов, после чего в йогурт добавляют кусочки солёного лимона и немного лимонного рассола). Квасят редис по классической технологии: в 2%-ном солевом рассоле, затем выдерживают несколько дней и переносят в холодильник. Примерно через месяц редис приобретает характерный кисло-солёный вкус и готов к подаче.

Самым красивым блюдом Patu 11/08 редакция назначила карпаччо из белой, желтой и красной свеклы, которую выращивают в Псковской области. Корнеплоды предварительно вымачивают в воде, после чего нарезают тончайшими слайсами. В основе блюда — мусс из свёклы и брынзы от сыроварни «Брод». Сверху — угольный винегрет, в котором привычную масляную основу заменяет угольное масло, и пепельная соль. Ее Ярослав готовит из золы разных листьев и корешков. 

Еще один бестселлер — фермерские овощи. Эта тарелка будет разной каждый ваш визит.  В основе — сезонные овощи, корнеплоды, зелень и съедобные цветы. Сейчас вам встретятся ромейн, пак-чой, редис, несколько видов редьки. Овощи заправляют водой из ферментированных томатов, оливковым и смородиновым маслами. 

За вино и коктейли в ответе шеф-бармен Кирилл Пискунов: пьем «Кровавую Мэри» со шрирачей своего производства, «Маргариту» с лактолаймами и лимончелло по семейному рецепту Светланы с Амальфитанского побережья. 

Идеальный пейрингом к напиткам выступят копчёные испанские оливки сорта хибланка — без косточки, маринованные с чесноком и перцем в рассоле. Перед подачей оливки обжигают на очень сильном огне. 

Олеся Хабиби
Тартар с лисичками, оливки, опаленные лангустины с соусом из листьев редиса
Олеся Хабиби

Тартар с лисичками, оливки, опаленные лангустины с соусом из листьев редиса

Зал украшают арочный потолок, напоминающий конструкции Витебского вокзала, массивные порталы из дерева и витражного стекла, напоминающие двери парадных, мебель из массива, а также ремесленные и винтажные изделия. Рукомойник — из Руана с ручной росписью, а роскошная люстра со стеклянными подвесами,  изготовленными на заводе Гусь-Хрустальный. 

9-я линия Васильевского острова, 60
+7 (981) 011-11-08

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