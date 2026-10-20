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На Петроградской открылся ресторан L’Aube от Мурада Бердиева

Новый ресторан L’Aube в эстетике лобби-бара при отеле от Мурада Бердиева, шефа и идеолога Porto19 (участвовал в запуске Birch), появился в клубном доме «Квадрия» на Петроградской стороне.

Олеся Хабиби
Тунец в хрустящей панировке с соусом тартар
Олеся Хабиби

Тунец в хрустящей панировке с соусом тартар

Олеся Хабиби

Меню компактное, акцент сделан на авторских завтраках (с 8:00 по будням и 9:00 по выходным до 18:00): испанский омлет с картофелем, сэндвич с индейкой и трюфельным айоли, скандинавский блинный торт с лососем, пшенная каша с изюмом и фисташковым крамблом. Среди основных блюд — зеленый салат, в точности как в Porto19, тунец в хрустящей панировке с соусом тар-тар, палтус с пюре из картофеля и порея в сливочном соусе, туркменский пирог фитчи с рубленым ягненком.

В разговоре с Собака.ru Мурад поделился, что много путешествовал по Франции, вдохновлялся эстетикой заведений в духе старой классики и давно вынашивал идею открыть что-то схожее. К работе над дизайн-проектом он привлек своего товарища-англичанина Джона Уилана (среди кейсов — дома на Рублевке и ресторан Bruno в Москве). «Джон сначала не хотел брать проект, у него был негативный опыт с хорекой, но я его уговорил», — признается Мурад.

Палтус с пюре из картофеля и порея в сливочном соусе
Олеся Хабиби

Палтус с пюре из картофеля и порея в сливочном соусе

Олеся Хабиби
Фирменный зеленый салат с заправкой на кокосовом молоке — в точности, как в Porto19
Олеся Хабиби

Фирменный зеленый салат с заправкой на кокосовом молоке — в точности, как в Porto19

Клубный дом «Квадрия» в золотом треугольнике Петроградской стороны наполняется классными гастрономическими проектами. Помимо открывшегося заведения «Лёб» Бердиева, тут также работают ресторан Bergamot и кафе-кондитерская Au Dela.

ул. Малая Зеленина, 4
+7 (911) 985-88-00

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