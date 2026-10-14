Ресторатор Катя Бокучава открыла пиано-бар «8½» на Пионерской улице, 1 (это ее второй бар после «Бара 8» в необарочной ротонде дома Колобовых — тоже на Петроградке). Над интерьером трудился архитектор и дизайнер Валерий Ларионов, который также оформлял ресторан «Место» Кати. Побывали на грандиозном открытии, — рассказываем, зачем сюда идти.
Новый проект неравнодушного ресторатора и первого светского хроникера Собака.ru стал симбиозом спикизи, кабаре, бурлеска, стендапа, пиано-бара. «Мы уже давно забыли, что есть места, куда тянет нарядиться. Их в городе, к сожалению, не так много. Хочется добиться вайба ежедневного суаре», — делится Катя. Именно поэтому тут сделали акцент на будни, чтобы в любой день можно было красиво одеться, выпить коктейль на мандариновой водке после работы, насладиться живым звуком или театрализованным мини-шоу.
У руля кухни — тоже Катя Бокучава. Ресторатор рассказывает, что планировала готовить аристократический фастфуд (с подачей в красивых золотых коробках!), но технические требования внесли свою лепту. Совсем скоро в «8½» начнут кормить «сыростями» — так Катя в шутку называет тартары, карпаччо и татаки, а так же пасту с боттаргой (вечный хит ресторана «Место»). Обещает еще много разных закусок, дипов и тапенадов к вину.
Дизайн — это 50 оттенков красного и этюды в золотых тонах. Архитектор Валерий Ларионов вдохновился интерьером парижского ресторана L'avenue.
Коктейльную карту разработал Макар Гладышев (экс. «Сад»). В меню – авторские и классические коктейли, моктейли, вина в бутылках и по бокалам. Наливают, к примеру, «Мулен руж» на торфяном виске и бурбоне с гранатовым и лимонным фрешем, «Антре» на ликере и вермуте с тоником и кофейным ликером, «Кабаре» с итальянским ликером и мандариновой водкой.
«Пиано бар — тот, где гости, обладающие слухом, голосом и отсутствием комплексов, поют вместе с тапером. Но, это не караоке, где за деньги в микрофон можно кричать "Рюмку водки на столе". Это про знание иностранных языков и желание спеть вместе с профессиональным музыкантом. Мы очень ждем веселых и поющих гостей», — говорит Катя.
Кстати, помимо музыки будут танцы! Бокучава занимается популярным в Англии видом танцев Northern soul dancing и пару раз в месяц мечтает отдавать бар во власть ценителям «северного» соул-звучания и танцевальных движений (следите за анонсами!). Работают с 16:00 до 01:00 с воскресенья по четверг, а по пятницам и субботам до 04:00.
ул. Пионерская, 1
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