Новый проект неравнодушного ресторатора и первого светского хроникера Собака.ru стал симбиозом спикизи, кабаре, бурлеска, стендапа, пиано-бара. «Мы уже давно забыли, что есть места, куда тянет нарядиться. Их в городе, к сожалению, не так много. Хочется добиться вайба ежедневного суаре», — делится Катя. Именно поэтому тут сделали акцент на будни, чтобы в любой день можно было красиво одеться, выпить коктейль на мандариновой водке после работы, насладиться живым звуком или театрализованным мини-шоу.

У руля кухни — тоже Катя Бокучава. Ресторатор рассказывает, что планировала готовить аристократический фастфуд (с подачей в красивых золотых коробках!), но технические требования внесли свою лепту. Совсем скоро в «8½» начнут кормить «сыростями» — так Катя в шутку называет тартары, карпаччо и татаки, а так же пасту с боттаргой (вечный хит ресторана «Место»). Обещает еще много разных закусок, дипов и тапенадов к вину.