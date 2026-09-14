Бистро Frangipani: новый азиатский спот со своим двором-колодцем от команды Gaijin

В самой тусовочной части Кирочной улицы открылось новое азиатское бистро Frangipani от команды Gaijin (ранее тут работали рамен-бар The Noodist и кафе Cake & Breakfast). Терраса-сад во внутреннем дворе, ужины в формате омакасе, хэнд-ролл бар и лепешки роти из дровяной печи (это топ!) — рассказываем, за чем сюда идти.
Во «Франжипани» поют оды пряной и многоликой Юго-Восточной Азии, которую команда проехала вдоль и поперек перед открытием заведения. За кухню в ответе Александр Скридулис (Gaijin, Nomad) и Иван Плешивцев (Nomad). Пробуем 15 видов хэнд-роллов, маки с хамачи, лепешки роти из крафтовой дровяной печи (с угрем — маст-трай!), шашлычки кусияки, утку по-гонконгски. Именно здесь Александр Скридулис дебютировал с раменом на плотном говяжьем бульоне с говядиной ляман, — шеф посвятил поиску идеального рецепта поездку в Таиланд, где продегустировал сотню видов замена прежде, чем сочинить свой.
Команда уверяет, что рыбу везет из-за рубежа в охлажденном виде. К примеру, желтоперый тунец бигай — со Шри-Ланки, желтохвостый хамачи — из Японии, осьминог — с побережья Марокко. Свежую рыбу можно попробовать в raw bar на цокольном этаже в разных форматах — от суши и хэнд-роллов до осидзуси.
Интерьер Frangipani Bistro с посадкой на 100 человек — дело рук архитектора Ильи Архипова из дизайн-бюро Gaijin. Пространство логично разделили на три разных зала: в арке — азиатское бистро с кофе-станцией, как в современных бангкокских кофейнях. Ниже по лестнице расположен хэнд-ролл бар с сет-ужинами в духе японской гостиной с барной стойкой из массива дуба. Во внутреннем озелененном дворе-колодце нежилого дома — крытая терраса с собственным садом и отдельной кухней.
Главный символ проекта — цветок франжипани. Он и стал основой всей концепции: цветок привезли из Египта и высадили в саду, выгравировали на полу, посвятили ему отдельные блюда. В интерьере много дерева и бетона, а стены расписаны вручную сюжетами на азиатский манер в технике лессировки. Чешские светильники 90-х искали по всей стране, часть посуды заказали в Китае, часть — винтаж японской фирмы Chori Murakami 90-х годов. За музыкальное звучание отвечают деревянные колонки Akai из Японии (им около 40 лет!).
Винную карту разработал сомелье Алексей Дудин, сделав ставку на белые вина с пышной ароматикой и выраженной кислотностью — прежде всего рислинг, гевюрцтраминер и шенен блан. Над коктейлями трудилась команда бюро «Авангард» во главе с Василием Марковым (финалист премии «Что где есть в Петербурге» — 2025 — в категории «Лучший бартендер»). Личный фаворит Маркова — «Ханойское озеро» — сухой напиток с нюансами яблока и личи, каплей апельсинового ликера и кислотностью от рислинга.
В планах у команды японские ужины омакасе (это когда полный выбор блюд вы доверяете шефу, а винный пейринг — сомелье!). Зимой на террасе проведут вечеринку под кодовым названием «Выгуляй свою шубу», а в теплое время года тут будут устраивать тематические ивенты с диджей-сетами по выходным и готовить спешл-блюда (кусияки, азиатские бургеры, бао и вок с морепродуктами). Кинопоказы под открытым небом тоже будут.
ул. Кирочная, 9
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