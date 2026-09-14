Бистро Frangipani: новый азиатский спот со своим двором-колодцем от команды Gaijin

Во «Франжипани» поют оды пряной и многоликой Юго-Восточной Азии, которую команда проехала вдоль и поперек перед открытием заведения. За кухню в ответе Александр Скридулис (Gaijin, Nomad) и Иван Плешивцев (Nomad). Пробуем 15 видов хэнд-роллов, маки с хамачи, лепешки роти из крафтовой дровяной печи (с угрем — маст-трай!), шашлычки кусияки, утку по-гонконгски. Именно здесь Александр Скридулис дебютировал с раменом на плотном говяжьем бульоне с говядиной ляман, — шеф посвятил поиску идеального рецепта поездку в Таиланд, где продегустировал сотню видов замена прежде, чем сочинить свой.

Команда уверяет, что рыбу везет из-за рубежа в охлажденном виде. К примеру, желтоперый тунец бигай — со Шри-Ланки, желтохвостый хамачи — из Японии, осьминог — с побережья Марокко. Свежую рыбу можно попробовать в raw bar на цокольном этаже в разных форматах — от суши и хэнд-роллов до осидзуси.