Петербургская «Одиссея»: каким получился новый бар Blüm от команды спикизи-бара «Кабинета»

Идеологи бара «Кабинет» Сэм Коняхин и Стас Быстров приоткрыли двери нового бара Blüm на месте культового Big Liver Place (в бывших корпусах Придворного конюшенного ведомства!). Официальное открытие — 22 августа! Рассказываем, чем примечательно место.
Концепт бара на 40-50 посадок вдохновлен «Одиссеей»: как и в поэме Гомера, здесь можно пройти путь длиною в жизнь, сквозь четыре барных зоны — паб, коктейльный бар, локацию для ужина, листенинг-зону. За кухню в ответе шеф Кирилл Сафонов (совладелец и шеф-повар Supramen): подает севиче из гребешка с киви и лемонграссом, тартар-сандо с говядиной и пудрой из нори, наггетсы с черной икрой, риет из лосося в форме мыла.
Вителло тоннато шеф готовит в технике абури с мисо пастой и копченым оливковым маслом на яблочной щепе, французский тарт (на мокром и воздушном японском бисквите) под шапкой взбитых сливок сочетает с сиропом лимончелло, узбекскими лимонами, жареными фисташками и эстрагоном.
Коктейльная карта — путевой арт-журнал, для нее Сэм написал литературную адаптацию «Одиссеи» и объединил авторские коктейли с текстами в единое повествование. Ребята даже ездили к ЗСД делать съемку для журнала. Коняхин разрабатывал карту 250-300 часов и так увлекся, что решил написать книгу в формате расширенной версии (ждем дроп!): «Наша задача — растормошить рюмочную повседневность», — говорит идеолог.
Коктейль-сауэр «Аид» готовят в барной технике фэт-вошинг: алкоголь настаивают на растопленном жире, охлаждают, чтобы он застыл, и удаляют твердый слой — здесь водку смешивают с трюфельным маслом, мэтчат с кокосом, амаро и лимонным фрешем. «Нестор» — почти классическая формула коктейля «Манхэттэн», где бурбон заменили на дымный мескаль и добавили черную смородину. Если хочется покислее, то берем Lotus Eaters с каффир-лаймом с женевером.
Особое внимание уделили звуку: аккустика Meyer Sound и Genelec, сабвуфер L-Acoustics. Обещают привозить именитых диск-жокеев из других городов и звать локальных звезд (Fanick, Hamlet Movsisyan). А еще не манкировали тактильными ощущениями, метафоричностью и эргономикой пространства: тут ковролин под ногами в духе лобби отеля, столы в виде костей что соединяют суставы, а розовый диван-жвачка так вообще — отсылка к Циклопу из Одиссеи, который хотел перебить вкус «человечины». Лампу-гриб привезли из недавно закрывшегося ресторана в Воронеже — говорят, ее стоимость около 20 тыс евро.
У руля сервиса — управляющий Арсений Маеренков (экс-идеолог Evoe и экс-управляющи ЕМ Эдуарда Мурадяна), среди партнеров — Алиса Прохорова, давний друг команды бара «Кабинет». Над интерьером трудилась Наталья Чайка, соосновательница дизайн-бюро Studio 8 (ради работы над проектом она перебралась из солнечного Бали в Петербург!). Потолок в стиле фрески-гравюры расписала художница Дагмар Гертод, на стенах видим картины Сени Селиванова.
Официальное открытие — в эту субботу, 22 августа в 20:00.
Шведский переулок, 2
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