Петербургская «Одиссея»: каким получился новый бар Blüm от команды спикизи-бара «Кабинета»

Концепт бара на 40-50 посадок вдохновлен «Одиссеей»: как и в поэме Гомера, здесь можно пройти путь длиною в жизнь, сквозь четыре барных зоны — паб, коктейльный бар, локацию для ужина, листенинг-зону. За кухню в ответе шеф Кирилл Сафонов (совладелец и шеф-повар Supramen): подает севиче из гребешка с киви и лемонграссом, тартар-сандо с говядиной и пудрой из нори, наггетсы с черной икрой, риет из лосося в форме мыла.

Вителло тоннато шеф готовит в технике абури с мисо пастой и копченым оливковым маслом на яблочной щепе, французский тарт (на мокром и воздушном японском бисквите) под шапкой взбитых сливок сочетает с сиропом лимончелло, узбекскими лимонами, жареными фисташками и эстрагоном.