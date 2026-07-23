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Русский ресторан «Зайцы» на «Ленфильме»: тартар из квашеной капусты, облепиховая полбянка и ежедневные музыкальные концерты

В пешеходной зоне киностудии «Ленфильма», там, где когда-то работал ресторан кинематографистов «Аквариум»,  открылся музыкальный ресторан русской кухни «Зайцы». Живая музыка — каждый день!

Владислав Жолудев
Владислав Жолудев
Владислав Жолудев
Владислав Жолудев

Шеф-поваром нового ресторана выступает Николай Миркин (работал в заведениях Португалии, отмеченных гидом Michelin, а также в московской «Белуге» с Евгением Викентьевым). В «Зайцах» он устроил авторский разгуляй на тему русской кухни. Борщ он дополняет вишней, столичный – колбасой из медвежатины и топинамбуром вместо картофеля, говяжий тартар с каперсами и семечками, запеченными в соевом соусе, подает рядом с классной пышкой из сельдерея, а в кашу из полбы добавляет облепиху и кролика. Кострец Николай маринует в коджи, а квашеную капусту (блюдо называется тартар из капусты!) с гелем из чили, грецким орехом и белым бальзамическим кремом укладывает в хрустальную туфельку. 

Над десертами работала Марина Круч, шеф-кондитер и совладелица кондитерской «Круч». В «Зайцах» она представила сладко-сливочный оммаж на «бутылку кефира, полбатона» и зомбирующий зефирный крем со смородиной и пломбиром. 

Владислав Жолудев
Владислав Жолудев
Владислав Жолудев
Владислав Жолудев
Владислав Жолудев

До «Зайцев» в этих стенах работал ресторан Cast и об этом лучше всего помнит интерьер, только здесь он оброс СССР-нюансами. К примеру, сцена, ставшая ядром проекта, своим видом отсылает к знаковому зданию ЦНИИ робототехники на Тихорецком проспекте (известному как «бетонный тюльпан»).  Подыгрывая советскому хрусталю зал украшают итальянский торшер Dim 333 1975 года и бра из муранского стекла фабрики Mazzega 1960‑х. 

В «Зайцах» заявлен формат «кафе-шантан» — каждый день по вечерам здесь звучат хиты разных лет, джазовые и авторские аранжировки, акустическая музыка и наши юные смешные голоса. 

Владислав Жолудев
Владислав Жолудев
Владислав Жолудев
Владислав Жолудев

От Cast здесь не только детали интерьера, но и люди. Вино подбирал сомелье Артем Гончаров (Dreva, ex. Cast), а барную карту создал Максим Прохоров (ex. Cast, Cococo Bistro, Cococouture) — из ревеня он сделал игристое, на укропе настоял херес, негрони выдержал в обоженной бочке из русского дуба (а еще у него есть безалкогольные ягодные и травяные настойки!). 

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