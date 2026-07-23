Русский ресторан «Зайцы» на «Ленфильме»: тартар из квашеной капусты, облепиховая полбянка и ежедневные музыкальные концерты

Шеф-поваром нового ресторана выступает Николай Миркин (работал в заведениях Португалии, отмеченных гидом Michelin, а также в московской «Белуге» с Евгением Викентьевым). В «Зайцах» он устроил авторский разгуляй на тему русской кухни. Борщ он дополняет вишней, столичный – колбасой из медвежатины и топинамбуром вместо картофеля, говяжий тартар с каперсами и семечками, запеченными в соевом соусе, подает рядом с классной пышкой из сельдерея, а в кашу из полбы добавляет облепиху и кролика. Кострец Николай маринует в коджи, а квашеную капусту (блюдо называется тартар из капусты!) с гелем из чили, грецким орехом и белым бальзамическим кремом укладывает в хрустальную туфельку.

Над десертами работала Марина Круч, шеф-кондитер и совладелица кондитерской «Круч». В «Зайцах» она представила сладко-сливочный оммаж на «бутылку кефира, полбатона» и зомбирующий зефирный крем со смородиной и пломбиром.