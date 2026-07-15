«Шалман»: новый бар в доме Мурузи от команды El Copitas Bar и музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Первое, что встречает при входе, барная стойка. Столешницу — монолитную бетонную конструкцию — отливали прямо здесь, в помещении «Шалмана». В основании стойки — советские стеклоблоки 1960–1970-х годов и кирпичи 1885 года (практически ровесники здания). Полка над баром вдохновлена рабочим местом Иосифа Бродского: в его шкафу вперемешку стояли книги, фотографии Роберта Фроста и Анны Ахматовой и пустые бутылки (заграничный алкоголь поэту привозили друзья, а все стекло он оставлял себе на память).

В другом конце зала — окошко, зрительный коридор, который проходит через всю кухню и заканчивается зеркалом. Кухня «Шалмана» в форме восьмигранника — поддерживающая конструкция для парадной лестницы, ведущей прямиком в квартиру князя Мурузи.