«Шалман»: новый бар в доме Мурузи от команды El Copitas Bar и музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Показываем первые кадры «Шалмана» в доме Мурузи от верховных барных деятелей из El Copitas Игоря Зернова, Артема Перука и Николая Киселева и музея «Полторы комнаты» — Собака.ru побывала за (еще закрытыми!) дверями. Официальное открытие 20 июля!
За интерьер бара с нержавейкой и зеркалами, уходящими в бесконечность, отвечает художник и представитель «бумажной архитектуры» Александр Бродский, придумавший образ самого музея и всех его гастрономических проектов (китайской закусочной «Пища династии Минь» и бара в книжном магазине «Конец прекрасной эпохи»). Именно он оставил сразу два отпечатка своей правой руки на одной из колонн.
Первое, что встречает при входе, барная стойка. Столешницу — монолитную бетонную конструкцию — отливали прямо здесь, в помещении «Шалмана». В основании стойки — советские стеклоблоки 1960–1970-х годов и кирпичи 1885 года (практически ровесники здания). Полка над баром вдохновлена рабочим местом Иосифа Бродского: в его шкафу вперемешку стояли книги, фотографии Роберта Фроста и Анны Ахматовой и пустые бутылки (заграничный алкоголь поэту привозили друзья, а все стекло он оставлял себе на память).
В другом конце зала — окошко, зрительный коридор, который проходит через всю кухню и заканчивается зеркалом. Кухня «Шалмана» в форме восьмигранника — поддерживающая конструкция для парадной лестницы, ведущей прямиком в квартиру князя Мурузи.
«Бог сохраняет все, за исключением бельканто и пельменей»: почерком Бродского исписано меню. Листинг блюд — это течение по волнам памяти Иосифа Александровича. Здесь и пельмени, которые поэту в Америке готовила жена Юза Алешковского, и печень по-венециански, как ее готовили в обожаемой Бродским Венеции. За свою жизнь он объездил больше половины мира: были и геологические экспедиции (Якутия, Киргизия, Белое море), и путешествия по Италии, Турции, Мексики (поэтому в меню найдутся и соленые яблоки со сливами, и макароны по-флотски, и чили кон карне). Шефом на запуске проекта выступил Сергей Ким, ответственный за лучшую (по версии премии «Что где есть в Петербурге») утку по-пекински в «Пище династии Минь».
Барную карту составляют коктейли «Ленинградский» из смеси вермутов, хереса и морошкового рассола, «Самаркандский» — орехово-сухофруктовый твист на «Манхэттен», а также настойки. Клюквенно-барбарисовые, кориандровые или из черноплодки с багульником из знаменитого нью-йоркского ресторана «Русский самовар», инвестором которого был Бродский.
Адрес: ул. Короленко, 14 (вход с улицы Пестеля, с которой Иосиф Бродский поднимался в свою коммунальную квартиру №28).
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