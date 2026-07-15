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«Шалман»: новый бар в доме Мурузи от команды El Copitas Bar и музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Показываем первые кадры «Шалмана» в доме Мурузи от верховных барных деятелей из El Copitas Игоря Зернова, Артема Перука и Николая Киселева и музея «Полторы комнаты» — Собака.ru побывала за (еще закрытыми!) дверями. Официальное открытие 20 июля! 

Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич

За интерьер бара с нержавейкой и зеркалами, уходящими в бесконечность, отвечает художник и представитель «бумажной архитектуры» Александр Бродский, придумавший образ самого музея и всех его гастрономических проектов (китайской закусочной «Пища династии Минь» и бара в книжном магазине «Конец прекрасной эпохи»). Именно он оставил сразу два отпечатка своей правой руки на одной из колонн.

Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич

Первое, что встречает при входе, барная стойка. Столешницу — монолитную бетонную конструкцию — отливали прямо здесь, в помещении «Шалмана». В основании стойки — советские стеклоблоки 1960–1970-х годов и кирпичи 1885 года (практически ровесники здания). Полка над баром вдохновлена рабочим местом Иосифа Бродского: в его шкафу вперемешку стояли книги, фотографии Роберта Фроста и Анны Ахматовой и пустые бутылки (заграничный алкоголь поэту привозили друзья, а все стекло он оставлял себе на память).

В другом конце зала — окошко, зрительный коридор, который проходит через всю кухню и заканчивается зеркалом. Кухня «Шалмана» в форме восьмигранника — поддерживающая конструкция для парадной лестницы, ведущей прямиком в квартиру князя Мурузи.

Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич

«Бог сохраняет все, за исключением бельканто и пельменей»: почерком Бродского исписано меню. Листинг блюд — это течение по волнам памяти Иосифа Александровича. Здесь и пельмени, которые поэту в Америке готовила жена Юза Алешковского, и печень по-венециански, как ее готовили в обожаемой Бродским Венеции. За свою жизнь он объездил больше половины мира: были и геологические экспедиции (Якутия, Киргизия, Белое море), и путешествия по Италии, Турции, Мексики (поэтому в меню найдутся и соленые яблоки со сливами, и макароны по-флотски, и чили кон карне). Шефом на запуске проекта выступил Сергей Ким, ответственный за лучшую (по версии премии «Что где есть в Петербурге») утку по-пекински в «Пище династии Минь».  

Домашние соленья — яблоки, сливы и редис
Дарья Павлюкевич

Домашние соленья — яблоки, сливы и редис

Цыпленок тапака
Дарья Павлюкевич

Цыпленок тапака

Артишоки с мятой и холодец
Дарья Павлюкевич

Артишоки с мятой и холодец

Барную карту составляют коктейли «Ленинградский» из смеси вермутов, хереса и морошкового рассола, «Самаркандский» — орехово-сухофруктовый твист на «Манхэттен», а также настойки. Клюквенно-барбарисовые, кориандровые или из черноплодки с багульником из знаменитого нью-йоркского ресторана «Русский самовар», инвестором которого был Бродский.

Чили кон карне
Дарья Павлюкевич

Чили кон карне

Птичье молоко
Дарья Павлюкевич

Птичье молоко

Адрес: ул. Короленко, 14 (вход с улицы Пестеля, с которой Иосиф Бродский поднимался в свою коммунальную квартиру №28). 

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