Омакасе-сеты и кухня от шефа со звездой Michelin: каким получился японский ресторан jidai

Ресторан занял место в ресторанном микрокластере ​ЖК One Trinity Place — по соседству открыты авторский Saro, профранцузский Frantsuza Bistrot и «Забыли сахар» с ЗОЖ-десертами. У jidai самый козырный вид на Лазаревский мост и розовые закаты над Малой Невкой. В меню — японская кухня в видении итамаэ Алексея Когая.

Летучий кальмар прилетает на стол в виде сашими, морской гребешок и тунец блюфин — в формате нигири, из дикого желтохвоста тут собирают гунканы, мурманский лосось и речной угорь заворачивают в хэнд-роллы, а такуана и фуа-гра с омлетом — в маки. На горячее — утка с клубникой и миксом соевого соуса с бальзамиком, краб-кейк с соусом карри, чилийский сибас с соусом мисо и кумкватом, фаланга краба с песто из шисо.