Омакасе-сеты и кухня от шефа со звездой Michelin: каким получился японский ресторан jidai

Команда мясных ресторанов Meat_Coin в лице Владимира Эккеля и Нодара Узарашвили совместно с Алексеем Когаем (партнер Oshi Izakaya, Mendeleev Bar, в прошлом шеф московского ресторана «Сахалин» — для него Когай получил звезду Michelin в 2021 году) объездили всю Японии, а потом высадились на набережной Адмирала Лазарева в золотом треугольнике Петроградки и теперь показывают образцовую японскую кухню в новом проекте jidai. Он объединяет формат изакая и камерный зал омакасе (открытие уже совсем скоро!).
Ресторан занял место в ресторанном микрокластере ЖК One Trinity Place — по соседству открыты авторский Saro, профранцузский Frantsuza Bistrot и «Забыли сахар» с ЗОЖ-десертами. У jidai самый козырный вид на Лазаревский мост и розовые закаты над Малой Невкой. В меню — японская кухня в видении итамаэ Алексея Когая.
Летучий кальмар прилетает на стол в виде сашими, морской гребешок и тунец блюфин — в формате нигири, из дикого желтохвоста тут собирают гунканы, мурманский лосось и речной угорь заворачивают в хэнд-роллы, а такуана и фуа-гра с омлетом — в маки. На горячее — утка с клубникой и миксом соевого соуса с бальзамиком, краб-кейк с соусом карри, чилийский сибас с соусом мисо и кумкватом, фаланга краба с песто из шисо.
Какая изакая без японской коровы? Для ценителей есть отдельное меню с вагю: тут жареные рулеты с грибами эноки и соусом Якинико (aka корейской аджикой), тартар с черной икрой и котлета хамбаг из вагю А5 с черным трюфелем. Десерты, конечно, тоже с азиатским флером: тирамису с жареным зеленым чаем ходзича и юзу-тарт с меренгой. В качестве амюз-буш выносят томат с черной икрой, а на закате вечера — комплементарную хрустальную стопку саке.
В интерьере — имитация рисовых окон, минималистичная мебель, деревянный кессонный потолок, винтажная посуда (перламутровая ложка из Японии и хрустальные пиалы под саке — пис оф арт!), шеф-тейбл и открытая кухня, где самураи (как называет членов своей команды шеф) готовят нигири и роллы.
Скоро здесь откроют камерный зал (он спрятан на первом этаже ресторана), где будут подавать только омакасе-сеты (это когда выбор всех блюд вы доверяете шефу). А еще команда намеревается запустить филиал ресторана и в Москве!
наб. Адмирала Лазарева, 22
+7 (932) 501-51-38
Комментарии (0)