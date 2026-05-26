Шах из баранины на огне, хурмовый дистиллят и иконы дизайна XX века: каким у Алексея Алексеева получился ресторан восточной кухни Persimmon

Куда идти на шашлыки в центре? Вопрос решен! Адепт космополитичного комфортфуда Алексей Алексеев открыл ресторан восточной кухни Persimmon в доме Штрауха на Большой Морской, в пяти минутах от Исаакиевской площади.
Помещение, которое находится одновременно в двух домах, сначала было призвано стать итальянским рестораном. Но такова примета времени: за несколько месяцев до запланированного открытия Алексеев четко понял, что этому городу нужен новый кебаб, и открыл совместно с Павлом Федотовым, партнером по азиатскому Lotus Bistro, во славу долмы, сирийской швармы и лахмаджуна восточный Persimmon.
Действительно, найти достойную итальянскую пасту и пиццу в этом пятачке, ограниченном Невским проспектом, набережной Мойки, Адмиралтейством и Исаакиевской площадью, проблемы нет, но вот с классной гостеприимной и душевной кухней Средней Азии или Ближнего Востока нужно постараться. «Самым сложным было "переобуться" из итальянского заведения в восточное, а именно переделать уже полностью готовую систему вентиляции и найти место для испанского угольного гриля хоспер», — делится ресторатор Павел Федотов.
Дверь в Persimmon с улицы скрывает целый мини-дворик с парадной лестницей — первый спот для ваших красивых фото. Следующая остановка — входной тамбур, где современный лаковый диван (мерцающее серебро!) встречаются со столетним ковром сумах от кавказских мастеров и турецким желтым мрамором Giallo Fantastico. За интерьер — сначала итальянского ресторана, а затем ближневосточного — отвечала дизайнер Ксения Смирнова (Sea, Signora; La Biga; Roots le Petit Bar; Salone Pasta Bar). Архитектура двухэтажного помещения с арочными окнами потребовала сложных решений с корректировкой пространства — обилием зеркал, каменными порталами, светящимся контактным баром вместо коридора. В отделке — корень тополя, травертин и лакированный кавказский дуб, а в деталях — вручную расписанные риштанские тарелки (45 декоративных блюд от шести мастеров), работы современной художницы Анастасии Климовой, как и во всех проектах Алексея Алексеева, муранское стекло, акцентные предметы от икон дизайна 20 века — Carlo Scarpa, Vico Magistretti, Giancarlo Mattioli и Angelo Mangiarotti.
Кухня — это авторская интерпретация традиционных блюд Ближнего Востока и Средней Азии, то есть с осознанно добавленным гастрономическим нюансом. В меню множество мезе и закусок: хочется попробовать все, так что рекомендуем идти большой компанией. К лепешкам берите свекольный крем с чеченским творогом, мухаммару с вяленой хурмой и барбарисом, лабне с копченым виноградом и морковный мусс с мацони и изюмом. Отдельное внимание уделено классике уличной и домашней кухонь региона: долма, аджапсандал, печеный баклажан с мятным сыром, шварма, лахмаджун с бараниной, несколько видов пиде. Но царь-блюдами мы провозгласили нарядные блюда из печи: искандер-кебаб с жареной свекольной ботвой, кюфта с кремом из персидской чечевицы. Есть и гранд-блюда, которые можно смело брать на двоих: тажин или шах из баранины.
В качестве пейринга — узбекские чаи (горный черный или ароматный зеленый с жасмином), кофе на песке, этнические крепкие напитки вроде тутовой водки и фруктовых армянских дистиллятов: из персика, дыни, абрикоса и даже хурмы.
Закончить трапезу непременно необходимо десертом (или взять его из местной лавки с собой) и коктейлем. В карте найдутся миксы с водкой на кардамоне, джином на ферментированных лимонах и вермуте на черном перце.
Комментарии (0)