Шах из баранины на огне, хурмовый дистиллят и иконы дизайна XX века: каким у Алексея Алексеева получился ресторан восточной кухни Persimmon

Помещение, которое находится одновременно в двух домах, сначала было призвано стать итальянским рестораном. Но такова примета времени: за несколько месяцев до запланированного открытия Алексеев четко понял, что этому городу нужен новый кебаб, и открыл совместно с Павлом Федотовым, партнером по азиатскому Lotus Bistro, во славу долмы, сирийской швармы и лахмаджуна восточный Persimmon.

Действительно, найти достойную итальянскую пасту и пиццу в этом пятачке, ограниченном Невским проспектом, набережной Мойки, Адмиралтейством и Исаакиевской площадью, проблемы нет, но вот с классной гостеприимной и душевной кухней Средней Азии или Ближнего Востока нужно постараться. «Самым сложным было "переобуться" из итальянского заведения в восточное, а именно переделать уже полностью готовую систему вентиляции и найти место для испанского угольного гриля хоспер», — делится ресторатор Павел Федотов.