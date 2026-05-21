«Санта Глория» на «Летучем Голландце»: ресторан, бар, кофейня и караоке от шефа Владимира Чистякова

На первом этаже оборудовали несколько «кабинетов» для разных сценариев: в одном — каюта с караоке на 20 человек, в другом — виниловая комната для любителей пластинок, еще пару комнат и отдельный банкетный зал в правом крыле можно арендовать для вечеринок, переговоров и приватных встреч.

Винтовая лестница из основного зала ресторана ведет в «тайную» комнату с видом на Петропавловскую крепость. На втором этаже будет бар с автономным меню и открывающимися настежь окнами. В соседнем помещении — зал с выходом на нос корабля. На верхней палубе появится кофейня с панорамным видом на Неву, Эрмитаж и Дворцовую, Стрелку Васильевского острова, Биржевой мост и Ростральные колонны. На высшей точке — смотровой площадке — установили платформу с GoPro и дополнительным светом для вашего красивого контента на заходе солнца.