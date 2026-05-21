«Санта Глория» на «Летучем Голландце»: ресторан, бар, кофейня и караоке от шефа Владимира Чистякова

В начале июня на корабле «Летучий Голландец» открывается гастрономический мультиплекс «Санта Глория» — 5 в 1 — ресторан со средиземноморской кухней, фэнси-бар, кофейня с выходом на верхнюю палубу, каюта с винилом и караоке. За штурвалом — шеф и дорогой друг редакции Собака.ru Владимир Чистяков (в портфолио которого Alba, Bisou, Himitsu в Дубае и Grace, BURO TSUM, «Культура встречи» в Москве) в партнерстве с Валерией Дегтярюк.

Олеся Хабиби
Шашлык из говяжьей вырезки, шашлык из языка с перечным соусом
Олеся Хабиби
Хумус с кавказским лечо, лабне с копченым маслом и томатами, мухаммара с гранатом и пряным кешью
На первом этаже оборудовали несколько «кабинетов» для разных сценариев: в одном — каюта с караоке на 20 человек, в другом — виниловая комната для любителей пластинок, еще пару комнат и отдельный банкетный зал в правом крыле можно арендовать для вечеринок, переговоров и приватных встреч. 

Винтовая лестница из основного зала ресторана ведет в «тайную» комнату с видом на Петропавловскую крепость. На втором этаже будет бар с автономным меню и открывающимися настежь окнами. В соседнем помещении — зал с выходом на нос корабля. На верхней палубе появится кофейня с панорамным видом на Неву, Эрмитаж и Дворцовую, Стрелку Васильевского острова, Биржевой мост и Ростральные колонны. На высшей точке — смотровой площадке — установили платформу с GoPro и дополнительным светом для вашего красивого контента на заходе солнца.

Сет шашлыков с овощами на гриле — на компанию
Фото предоставлены пресс-службой «Санта Глория»

Цыпленок на углях с аджикой
Шашлык из креветок с кавказским песто, кальмар на гриле с кавказским лечо
На кухне бал правят восточные и средиземноморские традиции. Шеф Илья Чубрик (работал в Harvest и Tartarbar, Inner и Futurist) готовит чучвару, чебуреки, мезе, хумус с кавказским лечо, лахмаджун с сыром и трюфельным маслом, табуле с киноа и травами, тартар из сибаса с пряными томатами, ливанский печеный картофель с тушеной бараньей лопаткой — все то, что можно разделить компанией.

На застекленной, но открытой для глаз кухне главенствуют робата и хоспер. Особую ставку сделали на рыбу на открытом огне, сезонные овощи, кебабы и шашлык (из языка с перечным соусом, а также из капусты с песто и аджикой — маст-хэв!). Для вау-эффекта предусмотрели шашлычный набор с перфомативной подачей.

Счастливые обладатели частных катеров смогут парковать свои транспортные средства на причале возле корабля, для этого нужно заранее забронировать место на парковке!

