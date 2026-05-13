Три новых ресторана в Петербурге: бистро от команды Kuznyahouse, сирийская шварма от Алексея Алексеева и пицца-фритта

Виниловое бистро, восточный ресторан с открытым огнем (искандер-кебаб с жареной свекольной ботвой!) и церковная стасидия прямо в зале ресторана — рассказываем о новейших и важнейших гастрономических открытиях. 

B-Side

Фото предоставлено пресс-службой Kuznyahouse
Новое бистро B-Side (с акцентом на виниле!) от команды Kuznyahouse
открылось на острове Новая Голландия — вместо Kuznya Cafe. Шефом проекта стал Александр Богданов, за кураторскую музыкальную программу отвечает арт-директор Kito Jempere.

Меню призывает к шерингу: лепешки (с капустой, миндалем и яйцом или а-ля болоньезе с пюре топинамбура), альбондигас с фасолью, тартар из оленя с костным мозгом, свекла с грейпфрутом и козьим сыром, ферментированные овощи мороженое из сметаны. Звание хитов пророчат кальмару с нутом и мисо-пастой, цыпленку с тархуном и фенхелем и панна-котте с тоффи и мисо.

Среди коктейлей — щавелевый смэш, землянично-померанцевый хайбол с гибискусом и можжевеловый космо. Главная по вину — Юлия Цхакая (идеолог виноторговой компании Real Authentic Wine и студии сомелье Gorizont).

Над интерьером работала «Мастерская Б». Здесь открытая кухня, бар, зона для диджей и разноуровневая посадка, а еще шахматная плитка, отсылающая к европейским бистро 1980-х. Над общим столом знаковые объекты итальянского дизайна от Аккиле и Пьер Джакомо Кастильоне 1961 года, созданные дизайнерами для миланской пивной.

наб. Адмиралтейского канала, 2М

PERSIMMON

Фото предоставлено пресс-службой PERSIMMON
Мастер изобретательного авторского комфортфуда Алексей Алексеев вместе с партнером по Lotus Bistro Павлом Федотовым запустил ресторан восточной кухни PERSIMMON в доме Штрауха с большими арочными окнами на Большой Морской.

На старт предлагают вяленые оливки с гранатовыми зернами, морковный мусс с мацони и изюмом, свекольный крем с чеченским творогом, мозговую кость с черемшой, сирийскую шварму, пиде и лахмаджун с разными начинками. Ключевую роль играет открытый огонь: в печи готовят искандер-кебаб с жареной свекольной ботвой, кюфта с кремом из персидской чечевицы. Есть и гранд-блюда, которые можно смело брать на двоих: тажин или шах из баранины.

В качестве пейринга — узбекские чаи, кофе на песке, этнические крепкие напитки вроде тутовой водки и фруктовых дистиллятов: из персика, дыни, абрикоса и даже хурмы.

Над интерьером двухэтажного пространства работала дизайнер Ксения Смирнова («Белый рябчик», «Ателье Tapas&Bar», Salone pasta&bar, Kira). В PERSIMMON («хурма» в переводе с английского) она сочетает восточные орнаменты со светильниками от икон дизайна 1960–1970-х годов, а антикварные (больше 100 лет!) ковры сумах — с желтым турецким мрамором Giallo Fantastic.

ул. Большая Морская, 21

Tony Bistro

Фото предоставлено пресс-службой Tony Bistro
Шеф-повар Иван Лучкин (Blackchops, Πολύ, работал в Probka, Hitch) готовит креветки пиль-пиль с абсолютно зомбирующим соусом — берите кусок тартина себе в помощь. В стол рекомендуем заказать томаты с домашней рикоттой и ялтинским луком и попробовать новую для себя пиццу-фритта. На жареную лепешку, напоминающую тесто беляша, выкладывают ндую с пармезаном или телятину с соусом тоннато. В качестве основного блюда — спагетти с нежнейшими по текстуре польпетти или котлета из кролика зеленым горошком и идеальным пюре/

В заведении один большой зал, венцом которого стала церковная скамья стасидия, изготовленная отцом Александром из церкви Спаса Нерукотворного Образа в деревне Сяберо, известным мастером по мебели из ценных пород дерева. В уборной — гравюра Дюрера. Одна из стен заклеена старыми европейскими газетами (некоторым больше 100 лет!). Это решение было вдохновлено находкой во время ремонта: когда команда расчищала пространство после предыдущего арендатора, на стенах были найдены дореволюционные газетные вырезки

Завтраки (авокадо-бутерброд на бородинском хлебе с лососем гравлакс, маффин с котлетой из кролика и шакшука с ндуей и домашним творогом) готовят до 13:00 каждый день. Совсем скоро ребята запустят свою пекарню.

Озерной пер., 7

Бонус! Бистро POOOL

Дарья Павлюкевич
Владимир Чистяков официально запустит шампань-бистро POOOL уже 15 мая. Редакция Собака.ru первой заглянула в гости!

Каждое блюдо здесь составляет идеальную пару к игристым. Крудо из сибаса с зеленым чили, армянским перцем, свежим огурцом и шалфеем; жареные артишоки с анчоусами, розмарином и мятой под кремом из анчоусов: рагу из сушеных опят, подосиновиков и черных лисичек с гребешками. Главный бэнгер — крем из бычков в томатном соусе со сливочным сыром и каперсами и свежий овощной салат с черной икрой.

Пузыри тут прявят бал, и даже миллезимы Шампани будут разливать по бокалам и сразу снабжать соответсвующим пейрингом и богемским стеклом.

Фонтанная улица, 1

