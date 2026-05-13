Три новых ресторана в Петербурге: бистро от команды Kuznyahouse, сирийская шварма от Алексея Алексеева и пицца-фритта

Новое бистро B-Side (с акцентом на виниле!) от команды Kuznyahouse

открылось на острове Новая Голландия — вместо Kuznya Cafe. Шефом проекта стал Александр Богданов, за кураторскую музыкальную программу отвечает арт-директор Kito Jempere.

Меню призывает к шерингу: лепешки (с капустой, миндалем и яйцом или а-ля болоньезе с пюре топинамбура), альбондигас с фасолью, тартар из оленя с костным мозгом, свекла с грейпфрутом и козьим сыром, ферментированные овощи мороженое из сметаны. Звание хитов пророчат кальмару с нутом и мисо-пастой, цыпленку с тархуном и фенхелем и панна-котте с тоффи и мисо.

Среди коктейлей — щавелевый смэш, землянично-померанцевый хайбол с гибискусом и можжевеловый космо. Главная по вину — Юлия Цхакая (идеолог виноторговой компании Real Authentic Wine и студии сомелье Gorizont).

Над интерьером работала «Мастерская Б». Здесь открытая кухня, бар, зона для диджей и разноуровневая посадка, а еще шахматная плитка, отсылающая к европейским бистро 1980-х. Над общим столом знаковые объекты итальянского дизайна от Аккиле и Пьер Джакомо Кастильоне 1961 года, созданные дизайнерами для миланской пивной.

наб. Адмиралтейского канала, 2М