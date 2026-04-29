Кабаре «Шум» в Москве: гастротур из Петербурга на майские праздники

Петербургский бар-феномен теперь доступен и для москвичей: кабаре «Шум», открытый во славу легендарных арт-кафе серебряного века, занял исторический особняк усадьбы Филипповых на Яузе (Яузская ул., 1/15). Партнерами гастропродюсера Артема Балаева и культуртрегера Анастасии Диановой выступили Михаил Соколов и Тимур Дмитриев, владельцы italy.
Искусство — важная часть «Шума» — так было, так есть и так будет всегда! Уже на входе в особняк встречает выставка художника Ивана Смирнова, открытая совместно с петербургской художественной галереей KGallery. Несколько дней артист провел в лесу, чтобы на ткань перенести окружавшие его деревья. Скоро в этом пространстве появится Bookcafé с кофе, бутербродами, лавкой интеллигентной графики частных коллекционеров, с книгами по искусству и винилом от Jazzmagazz. Искусство на стенах будут регулярно обновлять.
Интерьер столичного кабаре разрабатывал петербургский дизайнер Сергей Семич (Laboratorio Distilita, AF Brew, кафе «Старт»). Следуя памяти места — городской усадьбы Заборова – Филипповых, архитектуру он выстроил по принципу частного дома с вереницей тематических залов: кабинет (с исторической печкой), столовая, кухня, гостиная. Закольцовывается все на подкове — полностью зеркальном зале с изогнутой барной стойкой. Здесь листаем коктейльно-поэтический сборник, посвященный лучшим текстам за сто лет. В нем соседствуют «Стихотворения» Мандельштама (вариация коктейля «Веспер») и тексты «Каспийского груза» (московский мул с копченым чаем).
Артем Балаев
Идеолог «Шума»
Первое в мире кабаре открылось в 1881 году — «Черный кот» на парижском Монмартре. Драматург Бертольд Брехт опередил этот формат как театр, в котором можно курить — то есть еще не драматическое искусство, но уже и не просто кафе-шантан. По факту же кабаре — интеллектуально-развлекательное заведение с программой, объединенной выступлениями конферансье. Само слово «кабаре» — от названия тарелки с несколькими отделениями, как в менажнице. Так и в кабаре: номера не встроены в единый сюжет; скетчи, пьесы, танцы, песни — все это «лежит» рядом, но не вместе.
К концу 1980-х в жанре кабаре наметилось расслоение: артистические кабаре отмежевались от варьете с канканом. Бывает, когда я говорю про «Шум», представляют что-то пикантное, но у нас именно первый тип. Еще кабаре называли ночным двойником модернизма. Именно во время расцвета этой эпохи модернисты — художники, писатели и поэты — за полночь отрывались в кабаре.
Московский филиал в разы обгоняет петербургский по квадратным метрам даже в пределах одного этажа (при большом желании здесь могут поместиться около 200 человек). В будущем в подвале и на втором этаже особняка создадут новые залы, сцены и спикизи-бары.
Сердце «Шума» — зал-гостиная, больше всего напоминающая родной «Шум» в полуподвале на Маяковского. Те же тяжелые портьеры, диско-шар, пианино и импровизированная сцена, где музыканты, актеры, художники поют и играют, а вы можете с ними выпить, обняться и поболтать — с воскресенье по четверг с 18:00 до 2:22, а с пятницы по субботу до 3:33.
Здесь уже успели выступить петербургские кабаретисты — актер Паша Михайлов с проектом «Паша читает» и трио «Кто бы мог подумать?! с миксом фанка, панка и поп-музыки. В начале мая на сцене также выступит группа «Привет». Актуальную программу ревю ищите в социальных сетях проекта.
За меню отвечает шеф Евгений Энгельке (рестораны сообщества italy). Концепция кухни — классный театральный буфет встречает «петербургскую праздничную кухню с французскими корнями». В меню расстегай с форелью, пельмени ручной лепки, грузди со сметаной и винегрет с килькой соседствуют с тарталетками с языком, улитками по-бургундски и консоме из говядины с пирожком.
Знаковой опцией обещают сделать поздний петербургский завтрак. Сервировать его будут с 18:00 в сопровождении водки. Блюдо реконструировано по книге Юлии Демиденко «Рестораны, трактиры, чайные. Общественное питание в Петербурге».
