Кабаре «Шум» в Москве: гастротур из Петербурга на майские праздники

Искусство — важная часть «Шума» — так было, так есть и так будет всегда! Уже на входе в особняк встречает выставка художника Ивана Смирнова, открытая совместно с петербургской художественной галереей KGallery. Несколько дней артист провел в лесу, чтобы на ткань перенести окружавшие его деревья. Скоро в этом пространстве появится Bookcafé с кофе, бутербродами, лавкой интеллигентной графики частных коллекционеров, с книгами по искусству и винилом от Jazzmagazz. Искусство на стенах будут регулярно обновлять.

Интерьер столичного кабаре разрабатывал петербургский дизайнер Сергей Семич (Laboratorio Distilita, AF Brew, кафе «Старт»). Следуя памяти места — городской усадьбы Заборова – Филипповых, архитектуру он выстроил по принципу частного дома с вереницей тематических залов: кабинет (с исторической печкой), столовая, кухня, гостиная. Закольцовывается все на подкове — полностью зеркальном зале с изогнутой барной стойкой. Здесь листаем коктейльно-поэтический сборник, посвященный лучшим текстам за сто лет. В нем соседствуют «Стихотворения» Мандельштама (вариация коктейля «Веспер») и тексты «Каспийского груза» (московский мул с копченым чаем).